Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger wil publiek vermaken

Met een brede grijns op zijn gezicht betreedt Michael Reiziger (50) het terras van Hotel Oud London in Zeist. Op de zonnige vooravond van zijn debuut als bondscoach van Jong Oranje straalt hij enthousiasme uit. Van extra spanning voor zijn eerste wedstrijd als bondscoach wil hij dan ook niets weten. “Nu nog niet, misschien extra concentratie”, vertelt Reiziger. De oud-speler van Ajax, Barcelona, AC Milan en Oranje heeft dan ook al een hoop meegemaakt in de voetballerij.

De Nederlandse opleiding

Zijn eerste weken als bondscoach waren volgens Reiziger ‘wennen’. “Alle clubs waren op trainingskamp en ik kon weinig zien”, herinnert hij zich. “Daarna beginnen de serieuze oefenwedstrijden, dan begin je dingen te voelen. Dan ga je ook nog zelf op pad. Nu zijn we bij elkaar en is het heel leuk.”

Heeft Reiziger in die korte periode dan wel tijd gehad om zijn spelers, onder wie dertien debutanten, te kneden? Hij denkt van wel. “Ze zijn sowieso heel leergierig”, begint Reiziger. “De jongens die geselecteerd zijn, kennen aanvallend voetbal en hebben goede techniek. Dat is de Nederlandse opleiding. Wij proberen de kleine dingen erin te gooien en dan zijn we er klaar voor.”

Reiziger laat met zijn woorden al doorsijpelen dat ‘zijn’ Jong Oranje vanuit een aanvallende spelopvatting moet gaan voetballen. “We willen de wedstrijd domineren”, zegt hij zelfverzekerd. En dat is niet alleen omdat Jong Oranje speelt tegen voetbaldwerg Moldavië. “Ik ben een trainer die graag dominant voetbal ziet, dus dat ga ik er zeker inhouden.” Na aan het roer te hebben gestaan van Jong Ajax en assistent te zijn geweest bij het eerste elftal van de Amsterdammers, is het bondscoachschap weer een heel andere uitdaging voor Reiziger. “Je moet nu proberen in korte tijd de speelstijl en de uitvoering in het hoofd van de jongens te krijgen.”

Het is voor Reiziger overigens niet de eerste keer dat hij in functie treedt bij de KNVB. Hij was namelijk al eens assistent van de onder 17-ploeg. Volgens Reiziger staat er nu een heel andere trainer. “Dat is al tien jaar geleden, nu heb ik bagage”, zegt hij.

Meer ervaring of niet, de bondscoach kreeg in de aanloop naar zijn eerste duel wel een teleurstelling te verwerken. Ryan Gravenberch, de meest in het oog springende naam van Reizigers eerste selectie, meldde zich af. De 21-jarige middenvelder wil zich focussen op zijn nieuwe club Liverpool FC, die afgelopen zomer tientallen miljoenen voor hem neerlegde. “Als je voor het Nederlands elftal komt, speel je met je hart”, stelt Reiziger. “Het is een goede jongen, hij heeft nu de verkeerde keuze gemaakt.” Meer wil hij er niet over kwijt.

Het grote Oranje

Over zijn eigen toekomst blijft Reiziger ook op de vlakte. “In de toekomst kijken kan ik niet, dus dat doe ik ook niet.” Uiteraard heeft de Jong Oranje-bondscoach nog genoeg ambities in zijn trainerscarrière. Het grote Oranje trainen noemt Reiziger de ‘grootste eer die er is’.

Reiziger heeft het veel liever over voetbal. “We willen de mensen wat bieden, we willen winnen, we willen ver komen.” Met zoveel kwaliteit in de groep moeten de mensen vrijdagavond in het Mandemakers Stadion in Waalwijk vermaakt worden, vindt Reiziger. “Je verkoopt jezelf ook.”

Ajax

Reiziger is pas net vertrokken bij Ajax, maar hij zegt de club op ‘gepaste afstand’ te volgen. Vorig weekeinde leken de eerste scheurtjes te ontstaan in de samenwerking tussen trainer Maurice Steijn en technisch directeur Sven Mislintat. Reiziger is kort over de crisis bij zijn voormalig club: “Ze komen er wel weer bovenop.”

En dan gaat de blik weer op het duel met Moldavië, waar Reiziger natuurlijk zin in heeft. “Anders had ik die job niet genomen.”

