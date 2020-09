Jong en (meestal) succesvol in de Tour

Toen Egan Bernal vorig jaar de Tour won, werd hem een grote toekomst voorspeld. Logisch, als je op je 22ste een Tour wint. Logisch ook, gezien de resultaten van andere jonge Tourwinnaars. De Brusselaar Philippe Thijs, winnaar in 1913, won daarna nog twee Tours en had er wellicht een hoop meer gewonnen als er geen Eerste Wereldoorlog was geweest. Laurent Fignon (winnaar in 1983) won in 1984 ook en miste in 1989 een derde zege op acht seconden.

De Luxemburger François Faber (1909) en de Fransman Octave Lapize (1910) bleven op één Tourzege steken, maar waren sterke renners die in hun carrière grote wedstrijden wonnen. Faber en Lapize vonden beiden de dood in de Eerste Wereldoorlog. Ook Felice Gimondi (1965) eindigde maar een keer als eerste in Parijs, maar de Italiaan fietste daarna een indrukwekkend palmares bij elkaar.

De jongste winnaar ooit

Minder succesvol waren twee andere jonge Tourwinnaars. Henri Cornet, met negentien jaar de jongste winnaar ooit, haalde na zijn zege in 1904 maar één grote overwinning: Parijs-Roubaix. Cornet ‘won’ die Tour overigens omdat vier deelnemers die boven hem waren geëindigd gediskwalificeerd werden.

Ook de erelijst van de Belg Romain Maes bleef zeer bescheiden. In 1935 won hij in de Tour de eerste etappe en tot verbazing van vrijwel alles en iedereen hield hij de gele trui vast tot in Parijs. Vier jaar later zou hij nog een Tourrit winnen alsook de Omloop der Vlaamse Gewesten. Een paar ereplaatsen in grote wedstrijden behaalde hij ook nog. Daar bleef het bij.

En in de Tour van 1936, het jaar na zijn verrassende zege? Toen gaf hij op, net als Egan Bernal begin deze week.

