Jonas Vingegaard (25) etaleert zijn kracht en lijkt zeker van Tourwinst

Jonas Vingegaard had de nacht voor zijn allereerste wedstrijd voor Jumbo-Visma lichtjes koorts. Eigenlijk was het niet helemaal verantwoord om hem te laten starten in de Ruta del Sol, de laagdrempelige voorjaarskoers in Spanje. Hij werd toch opgesteld, omdat hij niet ziek was. Het kwam volledig van de stress.

Ploegleider Frans Maassen vertelt de anekdote met een glimlach. Hij is door het jaar heen de begeleider van de jonge Deen en herinnert zich dat moment meteen. “Na drie dagen reed hij met de besten mee omhoog”, zo zegt Maassen drie jaar nadien. “En eigenlijk is het daarna bijna nooit meer minder gegaan.”

Sterker nog, Jonas Vingegaard (25) is op weg om de Tour de France te winnen. Donderdag etaleerde hij nogmaals zijn grote kwaliteiten. Hij won afgetekend op de Hautacam, na wederom groots ploegenspel, en bleef Tadej Pogacar meer dan een minuut voor. Met nog drie dagen te gaan is zijn voorsprong nu 3.26 minuut, en naast geel is hij nu ook drager van de bolletjestrui.

Wegschietend achterwiel

Vingegaard gaf geen krimp toen zijn naaste concurrent op de Col de Spandelles, de voorlaatste klim, liefst zes keer aanviel. Het grootste schrikmoment kwam nog in de afdaling, toen zijn achterwiel wegschoot en hij ternauwernood op de been bleef.

Op de Hautacam reed hij in het spoor van de sterke Wout van Aert met nog vier kilometer te gaan weg bij Pogacar, om na de aflossing van zijn Belgische superknecht met ruime voorsprong solo aan te komen. Op de finish maakte hij het gebaar van een kushandje. Alstublieft publiek, deze is voor u.

De telg van Hillerslev, een klein dorp waar hij nog steeds woont met vrouw Trine en dochter Frida, is op weg het mooiste te winnen dat mogelijk is in zijn sport. Hij probeerde in zijn jeugd handbal, badminton, maar kwam uiteindelijk toch op de fiets terecht. Vingegaard legde het overigens altijd af tegen de grotere en sterkere Deense hardrijders als bijvoorbeeld Mads Pedersen, die veel beter door de wind konden rijden. Pedersen prees deze Tour het netwerk van lokale clubs, juniorenteams en trainers, die in grote mate vrijwilligers zijn. Zonder hen had de huidige Deense generatie niet kunnen doorbreken.

Van werken op de visafslag naar een echte leider

Toen Vingegaard doelbewust koos voor profwielrennen, in eerste instantie bij de Deense ploeg ColoQuick, had hij te veel tijd over. Hij had het geld niet nodig, maar besloot te werken op de visafslag in Hanstholm, vijftien kilometer van zijn dorp. Tong en kabeljauw gleden door zijn handen. In de middag, na het werk, ging hij nog een paar uur fietsen. Het was een gewoonte die uiteindelijk niet rendabel bleek om naar de echte top door te groeien.

In de wedstrijden bleef de stress af en toe parten spelen. In de Ronde van Polen, toen hij na etappe vijf de leiderstrui pakte, kon hij een dag later niet ontbijten van de angst. Hij verloor die dag een kwartier. Maar langzaam kreeg hij ook dat onder controle.

Primoz Roglic was de eerste die zei dat Vingegaard weleens een grote ronde kon winnen. Dat gebeurde vorig jaar in de Ronde van het Baskenland, waar Roglic en Vingegaard verrassend voor een een-twee in het eindklassement zorgden. Het was een vooruitziende blik, al had ook Roglic niet voorzien dat Vingegaard al snel voor een klassement zou moeten rijden.

Want toen Roglic viel, moest Vingegaard invallen als kopman. Hij werd tweede. Wout van Aert had gezien hoe die wedstrijd hem veranderde. “In die Tour leerde hij meer dan anderen in drie of vier rondes doen. Hij zat elke dag bij de besten, maar moest daar ook in geloven. Dat is dit jaar zeker niet nodig. Hij is echt een leider geworden afgelopen jaar, dat is heel belangrijk in zijn huidige rol.”

Wattages die ‘niemand anders kan’ en ‘ongekend herstelvermogen’

De stress heeft hij inmiddels onder controle. Dat was de grootste winst van 2021, zei Vingegaard zelf deze Tour. “Hij heeft die stap voornamelijk zelf gemaakt”, zegt Maassen. “Wij kunnen hem aandachtpunten geven, maar hij moest dat uiteindelijk zelf oplossen.”

Dit jaar heeft hij bovendien zijn gewicht op orde gekregen, aldus Maassen, zo rond de zestig kilo. Hij trapt wattages die volgens zijn coach ‘niemand anders kan’. “En als je dan een sterke kop hebt, dan kom je heel ver.” Nog niet per se in eendagswedstrijden, maar wel in de meerdaagsen. Hoe zwaarder, hoe beter. Maassen: “Zijn herstelvermogen is ongekend.”

De laatste dagen in de Tour is ook bij Vingegaard de vermoeidheid merkbaar. Zijn antwoorden op de persconferenties worden steeds korter, met niet meer de luchtigheid van zijn eerste momenten in geel. Maar hij komt steeds dichter bij zijn doel. Het is dag voor dag, blijft hij herhalen, geheel in de stijl van kopman Roglic. In zijn ploeg blijft hij aandacht geven aan zijn teamgenoten, zegt Van Aert. “Hij geeft ons allemaal een boks of een high five als hij aankomt bij de dinertafel. Jonas is een van de vriendelijkste jongens van het peloton.”

In Denemarken kreeg hij tranen in zijn ogen toen hij voor het thuispubliek werd voorgesteld. Nog drie dagen moet hij doorkomen om zondag te worden gehuldigd als winnaar van de grootste wedstrijd ter wereld. Maar daar wilde hij nog niet aan denken. “Dat komt over drie dagen.”

Het ‘groene monster’ doet groots werk Wat kan Wout van Aert niet? Een dag nadat hij zijn groene trui veilig had gesteld, was hij weer van grote waarde voor Jonas Vingegaard. Hij zorgde ervoor dat op de slotklim Vingegaard in zijn wiel uiteindelijk van Tadej Pogacar los kon komen. “Wout was weer heel erg sterk”, erkende ploegleider Grischa Niermann. Ook op het laatst. “Even eerder had hij aangegeven dat hij toch echt moest lossen op de steile slotklim. Maar toen hij hoorde dat Pogacar was gelost, is hij nog een kilometer doorgereden.” Vingegaard is dan misschien de beste klimmer, Van Aert is de beste allrounder van deze Tour. Hij krijgt mogelijk zelf nog kansen in de tijdrit en op de Champs-Élysées zondag. Niermann: “Wij noemen hem niet voor niets het groene monster.”

