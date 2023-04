John Heitinga mist rugdekking, steun en duidelijkheid bij Ajax

Hij wilde zichtbaar zijn hart luchten, dinsdagmorgen in een gesprek met een aantal media, vanuit zijn kamertje op sportpark De Toekomst. Trainer John Heitinga ging uitgebreid in op de ‘onrust’ binnen Ajax, en wat die voor hem en de club betekent. Hij sprak over het ‘afbreukrisico’ voor hemzelf, de knagende onzekerheid over zijn positie, de ‘disbalans’ in het huidige team en het gevaar dat topspelers als Alvarez en Kudus vertrekken door alle onduidelijkheid.

“Je voelt dat er onrust is”, begint Heitinga. “Toen de club in de winter bij mij kwam met de vraag of ik assistent van Alfred Schreuder wilde worden, heb ik nee gezegd omdat ik toen ook al de onrust voelde. Er was geen duidelijkheid over het technische verhaal. Na het ontslag van Alfred heb ik de beslissing genomen de club te helpen. Dan zie je hoe onvoorspelbaar het is allemaal is want na Volendam-thuis stond ik ineens voor de groep, terwijl ik altijd liever de weg van de geleidelijkheid kies. Ik probeer nu elke training en wedstrijd zo goed mogelijk voor te bereiden, en leef van dag tot dag. Normaal ben ik iemand die het gehele plaatje wil overzien en naar de lange termijn kijkt.”

‘Roeien met de riemen die ik heb’

Dat gaat nu niet. Heitinga nam februari de boedel over van Schreuder, tijdelijk. Maar hoe nu verder? Niemand weet het, al maanden niet. “Komt er een nieuwe technisch directeur of niet? Je voelt de onrust daarover”, zegt Heitinga. “Eigenlijk is dit de periode om de selectie tegen het licht te houden. Als je Champions League wilt spelen, zul je een Champions League-waardige groep moeten hebben. Ik ben er tussentijds ingestapt en probeer er het maximale eruit te halen. Ik zal me nooit achter de situatie van de club verschuilen, want voor mij is dit óók een kans. Maar ik moet wel roeien met de riemen die ik heb. En het wordt tijd dat er duidelijkheid komt, voor iedereen.”

Wat hij bedoelt: de vertrokken technisch directeur Marc Overmars is na meer dan een jaar nog altijd niet opgevolgd. Diverse kandidaten (Alex Kroes, Julian Ward) vielen af. Technisch manager Gerry Hamstra, die mede de honneurs waarnam, is maandag vertrokken. Al anderhalf jaar zit er geen technische man meer in de raad van commissarissen waar de voorzitter recent is vertrokken en nu oud-Pro Rail-topman Pier Eringa aan het roer zit. Het technisch vacuüm is de verantwoordelijkheid van de onzichtbare algemeen directeur Edwin van der Sar.

Heb je het gevoel dat ze jou laten bungelen?

Heitinga: “De afspraak was dat ik tot het einde van het seizoen interimtrainer zou zijn. Daarin moet je het afbreukrisico voor mij wel meenemen. Ik heb intern aangegeven: jullie kunnen me pas beoordelen als ik mijn eigen groep en eigen staf heb kunnen samenstellen. Ik stapte erin toen er zeven keer op rij niet gewonnen was. Los van dat ik trainer ben, ben ik ook een jongen van de club. En de club zal nu een beslissing moeten nemen over mij. Duidelijkheid verschaffen is het allerbelangrijkste. Maak een keuze, een goede of een foute.”

“Want”, vervolgt Heitinga, “voor je het weet begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen alweer. Je wilt een team bouwen en dan heb je zes tot acht weken voorbereiding nodig. Als we voorronden Champions League of Europa League moeten gaan spelen, moet je eerder starten. Dan moet je je staf op orde hebben, kijken naar gerichte aankopen en welke spelers in de selectie blijven. Dat bespreek je normaal gesproken met de technisch directeur. Dat was altijd de kracht van Overmars en Erik ten Hag. Zij gaven elkaar rugdekking en steun. Daar is dan ook iets moois uit gegroeid.”

Dat de onduidelijkheid op hogere niveaus ook invloed op de kleedkamer heeft, en daarmee op het spel, is volgens Heitinga evident. “Ik spreek daarover mijn zorgen uit, natuurlijk. Wat gaat Timber doen na dit seizoen? Wat gaat Alvarez doen? En Kudus? Geef mij een reden waarom ze zullen blijven. Dat heeft te maken met het sportieve of het financiële verhaal. Wij moeten ze wel wat kunnen bieden. Dat moeten wij als club heel snel op orde hebben.”

Maar bij wie moeten ze zijn binnen Ajax?

“Nu bij Klaas-Jan Huntelaar (tijdelijk manager, red.) en Edwin van der Sar. Als spelers van mij duidelijkheid willen, kan ik ze die richting volgend seizoen niet geven. Omdat ik zelf niet weet of ik er dan nog zit. Er zijn ook spelers bij Jong Ajax die niet weten of hun contract wel of niet wordt verlengd. Kortom, er is wel wat urgentie om snel een besluit te nemen. En anders? Er gaat natuurlijk wel een punt komen, dat je zelf de regie in de hand neemt.”

Is het niet krankzinnig dat dit bij Ajax gebeurt?

“Ja, maar dit is de situatie. Natuurlijk hoort het niet zo, in het bedrijfsleven of grote organisaties.”

De timing van Heitinga’s openhartigheid lijkt geen toeval. Na het pijnlijke gelijkspel met slecht voetbal bij Go Ahead Eagles (0-0) zondag kreeg ook hij de volle laag. Hij gaf vooral de schuld aan het discutabele ‘VAR-moment’ waarbij een doelpunt van Kudus werd afgekeurd. Heitinga komt daar twee dagen later op terug. “Ik ben een oud-voetballer bij wie na zo’n wedstrijd wat emoties loskomen. Het was onze laatste strohalm, wij willen volgend jaar Champions League spelen, dan moet je wedstrijden winnen. Daartoe waren wij niet in staat.”

Die prestaties moet je wel in een bredere context zien, is de boodschap die Heitinga deze morgen kwijt wil. “Ik nam een ploeg over met spelers die niet in vorm waren, een elftal dat in disbalans was. Wij leggen de lat altijd heel hoog, maar soms ook je ook kijken naar de realiteit en die is dat we moeilijk winnen en nu acht punten achter staan op Feyenoord.”

Geen enkele topwedstrijd gewonnen

Het bravoure dat Ajax nog uitstraalde voor de Klassieker in de eredivisie op 19 maart (2-3) is helemaal weg voor de halve finale van de beker, in de Kuip. Bekerwinst zou een schrale troostprijs zijn voor Ajax, dat vooral in de competitie tweede moet zien te worden om voorronde Champions League te mogen spelen.

“Feyenoord is de favoriet. Nationaal en internationaal hebben ze succes. Arne Slot heeft het goed op orde”, zegt Heitinga voor de bekerstrijd woensdagavond. Ajax won dit seizoen, op de twee duels met Rangers FC in de Champions League na, nog geen enkele topwedstrijd. “Dat geeft aan hoe ons seizoen is verlopen.”

