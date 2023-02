John Heitinga maakt het seizoen af als trainer Ajax, met de ervaren Lodeweges naast zich

De leiding van Ajax geeft interim-trainer John Heitinga tot het einde van het seizoen het vertrouwen. De 39-jarige oud-speler heeft de taak om de regerend landskampioen vanaf de huidige vijfde plaats in de eredivisie alsnog naar de Champions League of de voorronde daarvan te leiden. Heitinga heeft het voordeel dat hij als echte Ajacied veel krediet heeft binnen de club en bij de supporters.

“We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste oplossing is”, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar in een persverklaring. “John volgt een zorgvuldige en geleidelijke weg, waardoor hij zich de afgelopen jaren erg goed ontwikkeld heeft als trainer. We hebben veel vertrouwen in zijn kwaliteiten en zijn visie.”

Vanwege zijn gebrek aan ervaring op het hoogste niveau als trainer krijgt Heitinga een ervaren man naast zich.: Ajax maakte donderdag bekend dat de gelouterde Dwight Lodeweges (65) per direct als assistent-trainer is toegevoegd aan de technische staf. Hij tekende een contract tot 30 juni.

Rode kaart in WK-finale

Heitinga doorliep als speler de hele jeugdopleiding bij Ajax en debuteerde op 17-jarige leeftijdvoor Ajax in de eredivisie tijdens een wedstrijd tegen Feyenoord. De verdediger speelde van 2001 tot 2008 voor de club uit Amsterdam en kwam later uit voor Atlético Madrid, Everton, Fulham en Hertha BSC. Hij sloot zijn loopbaan als speler af bij Ajax. Heitinga speelde 87 interlands. In de verloren WK-finale van 2010 kreeg hij een rode kaart in de verlenging.

Oud-ploeggenoten zijn niet verbaasd dat Heitinga het trainersvak in ging. Hij stond als voetballer al bekend om het vele coachen van medespelers in het veld. Na zijn voetbalpensioen in 2016 bekleedde hij verschillende trainersfuncties binnen de jeugdopleiding van Ajax. Twee jaar geleden werd hij coach van Jong Ajax, dat uitkomt in de eerste divisie. Half november verlengde hij zijn contract, tot medio 2025.

Ondanks matig spel won Ajax met 1-4 van Excelsior

Heitinga kwam automatisch in beeld als hoofdtrainer toen Alfred Schreuder vorige week donderdag werd ontslagen na het gelijkspel van Ajax tegen Volendam (1-1). De directie had geen vertrouwen meer in Schreuder, die afgelopen zomer Erik ten Hag opvolgde. Onder leiding van Schreuder lukte het Ajax zeven competitieduels op rij niet om te winnen. Directeur Van der Sar liet na Schreuders ontslag weten dat de clubleiding ‘zowel intern als extern’ had rondgekeken naar een opvolger. Een dag later werd bekend dat Heitinga de eerstvolgende wedstrijd op de bank zou zitten. Het resultaat tegen Excelsior was goed; ondanks zeer matig spel in de eerste helft won Ajax met 1-4. Het is onduidelijk of Ajax de afgelopen dagen nog met een externe trainerskandidaat heeft gesproken.

De afgelopen dagen lekte al uit dat Lodeweges in beeld was voor een functie naast Heitinga. De voormalig profvoetballer met Canadese roots was onder meer trainer bij Go Ahead Eagles, PEC Zwolle, FC Groningen en SC Heerenveen. Bij PSV was hij assistent en interim-coach. In 2018 ging Lodeweges aan de slag als assistent-coach bij het Nederlands elftal; na het vertrek van Frank de Boer in 2021 was hij zelfs even interim-bondscoach.

Lees ook:

Brandweerman Heitinga bezweert crisis bij Ajax voorlopig, maar de kwetsbaarheid blijft

Debuterend interim-trainer Johnny Heitinga won met Ajax van Excelsior (1-4) en maakte een einde aan een reeks van zeven wedstrijden zonder zege. Het resultaat verbloemde nieuwe verdedigende kwetsbaarheid.