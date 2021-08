Jetze Plat en Mitch Valize zorgen voor gouden ochtend aan de voet van Mount Fuji

Als de eerste renner dinsdagochtend van het startpodium afrolt, is het dal rond de Fuji International Speedway bedekt met wolken. Voor het eerst in dagen is het mistig in dit deel van Japan. Mount Fuji, met 3776 meter de hoogste vulkaan van Japan, laat zichzelf niet zien, ook al ligt het circuit aan de voet van de berg. Het is met 23 graden koeler dan het in dagen is geweest, met 97 procent luchtvochtigheid.

Het is G-day voor de Nederlandse ploeg. Goud-dag. Maar liefst acht renners, waaronder twee tandemteams, hebben kansen op een medaille. Zeker vijf daarvan hebben een kans op goud. Bondscoach Eelke van der Wal had vooraf aan chef de mission Esther Vergeer niet veel dagen doorgegeven als momenten waar groot succes te verwachten was, behalve vandaag. Op 31 augustus zouden de medailles (kunnen) binnenstromen.

Op het Formule 1-circuit rijden de renners de hele dag in een lange sliert achter en door elkaar heen. In de ochtendsessie starten twaalf klassen snel na elkaar, variërend van renners met één been tot de handbikers als Jetze Plat. Het leidt tot een chaotische situatie op het parcours van acht kilometer. Voor de renners, de toeschouwers en de televisieregisseur is regelmatig onduidelijk is wie waar rijdt. Alleen in de Nederlandse pitbox, speciaal aan de ploeg gegeven vanwege de grootte van het team, wordt het overzicht gehouden.

Mitch Valize voelt zich in die drukte niet altijd op zijn gemak. Voor hem op het parcours rijden allerlei auto’s met officials ‘die niet goed in de spiegel kijken’. Bovendien rijdt de zittende handbiker bergop harder dan de liggende bikers, maar in de afdaling wordt hij de hele tijd ingehaald. Dat geeft listige situaties, zeker bij de ‘tricky’ bochten in het parcours. Éen keer belandt hij door de drukte zelfs in de hekken, al geeft hij later zelf toe dat hij ook niet zo goed de bocht had ingeschat.

Valize mist sinds zijn geboorte een deel van zijn linkeronderbeen. In 2015 is zijn voet geamputeerd, om een prothese beter te laten passen. Met die prothese deed hij alles, van hardlopen tot voetballen. In het handbiken vond hij de lol toen hij meedeed aan de ‘handbike battle’ in de Alpen. Zonder iets te weten reed hij de tweede tijd ooit de berg op. Een paar weken later mocht hij mee met een grote wedstrijd.

In Tokio is Valize een kandidaat voor goud, zeker nadat hij in juni wereldkampioen werd. Dat deed hij voor het eerst in een nieuwe, lichtere fiets, van carbon, die hij zelf heeft gekocht voor vijftienduizend euro, bij elkaar gehaald door zelf sponsoren te zoeken. En ook in de paralympische tijdrit is hij goed op weg. Zelf heeft hij goed in de gaten gehouden wie hij was gepasseerd. En op het laatste stuk ziet hij zijn grootste concurrent voor zich uit rijden. Hij weet: ik ga winnen, zijn eerste medaille en de eerste van de dag. “Vorig jaar had ik dit nog niet gehaald. Maar dit jaar gaat alles in een stroomversnelling. Van ‘net niet’, naar ‘dik wel’.”

Inmiddels spatten een paar druppels op het asfalt. Terwijl Valize vertelt dat het echte besef nog moet komen, rijdt achter hem Jennette Janssen weg voor haar tijdrit in haar handbike, en komt Jetze Plat uitgeput over de finish. Het geluid dat zijn fiets maakt, is als een opgevoerde elektrische auto. Maar Plat gebruikt alleen armkracht om zijn fiets vooruit te duwen. De ster van het Nederlands team moet minutenlang bijkomen. “Goh, dit was niet uitrijden”, hijgt hij, verwijzend naar de laatste meters van de triatlon. “Dit was echt 100 procent blazen.”

Plat blaast ook dit keer de concurrentie weer weg. Hij is aan de finish, na 24 kilometer, 1.01 minuut sneller dan zijn eerste concurrent, de Oostenrijker Thomas Fruehwirth. Een voorsprong die hij in twee van de drie rondes niet wilde horen. “Dan heb je er niks aan. De laatste ronde kan het je een zetje geven. Toen ik hoorde dat ik meer dan een halve minuut voor lag, gaf dat het juiste gevoel.”

Voor Plat is het zijn tweede gouden medaille deze Spelen. En deze stond wel het ‘scherpst omcirkeld’, zegt hij. “Bij de triatlon voelde ik vooral opluchting. Hier ook echt blijdschap.” Toch dekt hij zich een beetje in voor de wegwedstrijd, die woensdag wordt gereden. “De wegwedstrijd winnen zou geen cadeautje zijn, maar wel een mooie bonus. Het voordeel is wel dat iedereen helemaal kapot aan de start staat. Niemand heeft hier rustig aan gedaan.”

Dan rijdt hij weg, zijn ademhaling inmiddels onder controle. Hij ziet hoe Janssen, bezig aan haar zevende Spelen, binnenkomt met brons. Chantal Haenen, die in juni net als Valize wereldkampioen werd, eindigt als vierde. Mount Fuji is de hele dag onzichtbaar. Gelukkig heeft Plat een foto voor Instagram al binnen. “Die berg is echt leip. Heeft iets magisch. Ik hoop dat ik dat morgen ook kan laten zien.”

