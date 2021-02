Jessica Pegula overwint fysieke en mentale problemen en bloeit op in tweede tennisleven

Op het moment dat haar vader in 2014 eigenaar werd van de American Football Club Buffalo Bills kon Jessica Pegula niet bevroeden dat die aankoop jaren later een positieve invloed zou hebben op haar tenniscarrière. En dat ze, na een aantal serieuze blessures en mentale problemen, in 2021 in de kwartfinales van de Australian Open zou staan.

Na het bereiken van de laatste acht in Melbourne vertelde Pegula dat haar zelfvertrouwen een vlucht had genomen door zich te spiegelen aan Josh Allen, de quarterback van de Bills. Zij bewonderde de competitieve houding en winnaarsmentaliteit van Allen, ook in perioden dat hij niet zijn beste wedstrijden speelde. Pegula nam die over-mijn-lijk-instelling mee naar de tennisbaan en dat bracht haar succes.

De bewondering voor Allen en de aanstelling in 2019 van David Witt als coach deed de loopbaan van Pegula in een stroomversnelling belanden. Een week nadat ze zich verbonden had aan Witt, die elf jaar coach was geweest van Venus Williams, won ze in Washington haar eerste - en nog enige - titel en kwam ze de mondiale tophonderd binnen. Op de Australian Open laat de laatbloeier, ze wordt volgende week 27, haar beste tennis zien.

Nu tegen vriendin Brady

Met de triomf op toptienspeelster Elina Svitolina (6-4, 3-6, 6-3) bereikte Pegula voor het eerst de kwartfinales van een grandslamtoernooi. Met viltstift schreef ze op de lens van de tv-camera de volgende tekst: ‘See u next rnd Jen B’. Die mededeling was gericht aan Jennifer Brady, een goede vriendin en dubbelspelpartner in het Amerikaanse Fed Cupteam. Brady is woensdag op Melbourne Park Pegula's tegenstander in de kwartfinales.

Op de eerstvolgende wereldranglijst zal Pegula deel uit maken van de topvijftig. En dat terwijl ze vijf jaar geleden serieus dacht om een einde te maken aan haar tennisloopbaan. Na een zware operatie aan de rechterheup stond ze anderhalf jaar aan de kant. In die tijd opende ze met haar zus Kelly het restaurant Healthy Scratch en introduceerde ze haar eigen huidverzorgingslijn Ready 24.

Toch deed Pegula weer haar intrede in de tenniswereld. Ze besloot echt werk te maken van de tweede kans die ze zichzelf bood. Met Josh Allen als voorbeeld en David Witt als coach klom ze steeds hoger op de mondiale ladder. Met als (voorlopig?) hoogtepunt het bereiken van de kwartfinales van de Australian Open na zeges op Viktoria Azarenka, Sam Stosur, Kristina Mladenovich en Svitolina.

Vader troeft Trump af

Pegula, met de oosterse looks van haar in Seoul geboren moeder Kim, wordt altijd in een adem genoemd met vader Terry. Deze steenrijke zakenman is niet alleen eigenaar van de Buffalo Bills, maar ook van de ijshockeyclub Buffalo Sabres. Zijn vermogen wordt door het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes geschat op 5 miljard dollar. Met zijn bod van 1,4 miljard dollar op de Bills in 2014 troefde hij Donald Trump af, alsmede een groep investeerders onder leiding van muzikant Jon Bon Jovi.

Trump bleek destijds al niet een goed verliezer. ‘Ik hoop voor de inwoners van Buffalo dat hij het met de Bills beter doet van met de Sabres’, twitterde hij terstond. De investering van vader Terry loonde zich in ieder geval voor dochter Jessica. Toch houdt Jessica de dingen graag gescheiden. “Ik heb veel aan mijn ouders te danken”, zei ze eens, “maar tennis is mijn ding, mijn baan en mijn carrière.”

