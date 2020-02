Jens Toornstra: Feyenoord is een vechtmachine geworden

Het grootste misverstand over Jens Toornstra? De voetballer van Feyenoord, zojuist aangeschoven na de vrijdagtraining, slaakt een diepe zucht in de persruimte van stadion De Kuip. Er volgt allereerst een bekentenis. Toornstra, gekleed in een zwarte coltrui en grijze pantalon, zegt: “In het begin, toen ik net prof was, las ik echt alles wat er over mij gezegd en geschreven werd. Vond ik mooi toen. Maar nu? Ik lees nog maar weinig. Dus je moet me even helpen.”

Welnu, in de publieke opinie wordt Toornstra (30) nog weleens weggezet als een eenvoudig werkpaard, iemand die vuile meters maakt, ballen afpakt en ze direct weer inlevert bij zijn ploeggenoten van Feyenoord. “In principe is dat ook zo”, haast Toornstra zich er bij te zeggen. “Want ik loop veel en verricht ook veel werk voor het team, maar soms focust het zich daar iets te veel op.”

Toornstra is meer dan dat. Zijn statistieken bewijzen dat. Toornstra levert elk jaar zijn productieve bijdrage aan het elftal. Dit jaar staat de teller op vier doelpunten en drie assists, waarmee hij een aandeel had in de wederopstanding van Feyenoord. Onder trainer Dick Advocaat, die eind oktober de eerder opgestapte Jaap Stam opvolgde, klom Feyenoord van de twaalfde naar de derde plaats. “Als er een nieuwe speler of trainer komt, dan word ik altijd als eerste genoemd als degene die wordt afgeschreven”, weet Toornstra. “Uiteindelijk zit ik hier al zes jaar en kreeg ik onlangs een trofee voor mijn tweehonderdste wedstrijd voor Feyenoord. Dan zul je ook wel iets goeds doen, denk ik dan.”

Een sfeer van onoverwinnelijkheid

Het uitduel bij AZ, de nummer twee van de eredivisie, stond voor zondag gepland maar is uitgesteld vanwege storm Ciara. Wanneer Feyenoord de Alkmaarders alsnog treft, kan de club het gat naar de directe concurrent verkleinen naar vier punten. En waarom ook niet? In Rotterdam-Zuid heerst dezer dagen een sfeer van onoverwinnelijkheid. Het geheim? Het is allemaal niet zo moeilijk, vindt Toornstra. “Vanaf het moment dat Advocaat is gekomen, zijn we wat compacter gaan spelen. Daarmee haalden we meteen resultaat, waarmee ook het vertrouwen en de wil om voor elkaar te werken groeide. Het spel is lang niet altijd even goed, maar we zijn een soort vechtmachine geworden. Moeilijk te verslaan.”

Terug naar de basis onder Advocaat? “Zo kun je het wel zien, ja”, beaamt Toornstra. “Jaap Stam had een heel andere visie die hij op ons over wilde brengen. Ik kon me daar wel in vinden. Het was heel aanvallend met veel druk zetten, wat mij in principe wel ligt. Alleen, dat moet je wel goed uitvoeren, want als er een iemand verzaakt, dan komen er ruimtes op het veld en word je direct kwetsbaar.”

Advocaat houdt ook Toornstra een spiegel voor. “Het belangrijkste wat ik als voetballer heb geleerd, is dat je als team je taken moet uitvoeren”, meent hij. “Want dan wordt het een stuk makkelijker om wedstrijden naar je toe te trekken. Het is daarin mijn kracht om de mouwen op te stropen en hard te blijven werken. Die werkethiek wordt hier ook gewaardeerd.”

Een tip van Kees Jansma

Die behulpzame, bijna nederige houding past ook bij de persoon die hij is. Wellicht komt het omdat Toornstra pas op late leeftijd profvoetballer werd. Hij was twintig, voetbalde bij de amateurs van Alphense Boys en studeerde fiscale economie in Amsterdam, toen hij – na een tip van sportjournalist Kees Jansma – werd gescout door ADO Den Haag. Toornstra, zittend op een barkruk: “Die nederige houding heb ik lang gehad en zo ben ik nog steeds wel. Het is ook hoe ik ben, hoe ik ben opgevoed. Gewoon, bescheiden en nooit echt hoog van de toren blazen of op de voorgrond treden. Ik blijf liever een beetje op de achtergrond. Dat is hoe ik ben. En dat vertaalt zich ook wel een beetje naar het voetbal.”

Als Toornstra zich gereed maakt voor het volgende interview, zegt hij tot besluit: “Ik ben heel dankbaar dat ik dit leven mag leiden. Als voetballer ben ik het gelukkigst als het goed gaat, zoals nu. En wat er dit seizoen nog in zit? De wedstrijd van zondag wordt daarin heel belangrijk.”

