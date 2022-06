Je meten met Engelse cricketers die je alleen van televisie kent

Ruim voor de wedstrijd tussen Nederland en Engeland hebben de Engelsen bezit genomen van het complex van de cricketclub VRA. Op de tijdelijke tribunes in het Amsterdamse Bos hebben de Engelse fans rood-wit gekleurde vlaggen opgehangen met daarop de namen van clubs uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het weer heeft deze zondagochtend een Engels accent. De hemel is bewolkt, het miezert licht en delen van het veld zijn afgedekt met grote grijze zeilen. Tijdens hevige regenval in de nacht van zaterdag op zondag is veel water door de zeilen gelopen.

Engels is de voertaal op het complex in Amstelveen. Zo’n dertig Engelse journalisten hebben in de krappe mediaruimte een plaats gevonden, ook achter het raam waar afgelopen vrijdag een bal een flinke ster in heeft geslagen. Het begin van de wedstrijd loopt vertraging op. De pitch wordt twee uur lang omzoomd door een lang touw, de ondergrond is te glad om het duel te laten beginnen. Nieuwsgierige meeuwen schrikken op van het lawaai van laag overkomende vliegtuigen. Onder een flets zonnetje begint het duel uiteindelijk bijna drie uur later dan gepland.

Eervolle aangelegenheid

In het kader van de Super League speelt de Engelse ploeg deze dagen drie eendaagse wedstrijden in Amstelveen en dat is bijzonder. Engeland is regerend wereldkampioen, terwijl Nederland een bescheiden positie inneemt in het mondiale cricket. Dat Nederland is uitgenodigd voor de Super League dankt het aan de eindzege in de Championships League in 2017. Een eervolle aangelegenheid voor de nationale ploeg, die het mag opnemen tegen topnaties als Nieuw-Zeeland, Afghanistan, Pakistan, West-Indies en Engeland.

In de topcompetitie heeft Nederland ervaren dat er een enorme sportieve kloof gaapt met de grote cricketlanden. Twee keer werd er gewonnen, van Ierland, de overige twaalf duels gingen verloren. Soms met alleszeggende cijfers, zoals afgelopen vrijdag tegen Engeland. De Engelsen kwamen tot een totaal van 498 runs en verbeterden daarmee het wereldrecord in een eendaagse wedstrijd. “Ja, ik heb best goed geslapen”, zegt Bas de Leede een dag na die historische afstraffing. “Weet je, het is bijna te bizar om er over in te zitten, als je begrijpt wat ik bedoel.”

Nieuwe kans

De Leede, de pas 22-jarige captain van de Voorburger Cricket Club, had uitgekeken naar de confrontatie met de Engelse spelers, die hij normaal gesproken alleen op televisie ziet. Hij erkent dat de wedstrijd anders verliep dan hij had gehoopt en gedacht. “We zijn er hard vanaf gegaan”, zegt hij. “Het niveauverschil is wel duidelijk naar voren gekomen. We lopen nu met een rotgevoel rond. Maar als ik voor de groep mag spreken kijken we met z’n allen uit naar zondag. Dan krijgen we een nieuwe kans om te laten zien wat we kunnen.”

In de ingekorte wedstrijd op zondag – vanwege het verlate aanvangsuur – hielden de Nederlandse semiprofs de schade beperkt tegen de Engelse fullprofs, die tijdens het fielden de tijd vonden om handtekeningen uit te delen aan de fans. Engeland won met zes wickets, waardoor de naar schatting 5000 Britse fans opnieuw een zege konden vieren. Woensdag is de laatste wedstrijd van het drieluik met Engeland en ook in dat duel moet Nederland het doen zonder Pieter Seelaar. Na 134 interlands maakte de captain gisteren bekend dat hij vanwege aanhoudende rugproblemen stopt met internationaal cricket.

Geïnteresseerde getuige van de twee nederlagen tegen Engeland was Ryan Campbell, de Australische bondscoach van de Nederlandse ploeg die in maart tijdens een vakantie Engeland werd getroffen door een hartaanval. Hij dankt zijn leven aan het kordate optreden van een in de speeltuin aanwezige vrouw die net haar EHBO-diploma had gehaald en hem reanimeerde. Campbell (50) verbleef vijf weken in het ziekenhuis en de artsen constateerden geen blijvende schade. Hij hoopt later dit jaar zijn werkzaamheden als bondscoach weer op te pakken.

Jonge ploeg

“Dat was heftig, maar het is goed om hem weer op de tribunes te zien”, zegt De Leede. Hij onderschrijft de woorden van de bondscoach, die het meedoen aan de Super League eerder dit jaar kwalificeerde als ‘het belangrijkste hoofdstuk uit de geschiedenis van het Nederlandse cricket’. “Dat klopt helemaal”, aldus De Leede. “De kans om tegen de regerend wereldkampioen te spelen is er eentje die we misschien wel nooit meer krijgen. Van deze wedstrijden kunnen wij onwijs veel leren, ongeacht het resultaat.” Hij wijst erop dat Nederland een bijzonder jonge ploeg heeft met drie dertigers, één speler ouder de 28 jaar en de rest jonger dan 26 jaar.

En anderlating voor Nederland is dat de in Engeland spelende fullprofs voor interlands niet worden vrijgeven door hun clubs. Zoals Fred Klaassen (Kent KCC) en Colin Ackermann (Leicestershire). De bond zou de spelers kunnen opeisen, met het risico dat de clubs de contracten met de spelers ontbindt. De Leede: “De spelers worden voor het blok gezet: de club of het land. Het scheve is dat die clubs de Engelse spelers wel afstaat. Het is jammer, maar het is nu wel zo dat wij jonge Nederlandse spelers de kans kunnen geven hun gezicht te laten zien op dit niveau.”

