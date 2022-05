Je kunt er ook gewoon mee stoppen, Tom Dumoulin, nu!

Vanaf de bank keken wij thuis vorig jaar naar een documentaire over Doe Maar. Het ging over hoe eng en beknellend de grote populariteit was voor de band zelf. Op een dag zei Hennie Vrienten in de studio: “We kunnen er gewoon mee stoppen”. Het bleken bevrijdende woorden, voor iedereen.

Mijn vrouw en ik keken elkaar aan. Zij worstelde al een tijd met haar baan. “Ik kan er ook gewoon mee stoppen.” Twee jaar daarvoor had ze een burn-out. Hoe ze in het werk en het leven stond, zou nooit meer hetzelfde zijn. In dezelfde tredmolen terug wilde ze nooit meer. En dus deed ze het: haar baan opzeggen. Het voelde als het losmaken van ketenen.

Calvarietocht

Deze week zag ik flitsen van de calvarietocht van Tom Dumoulin op de Etna. Hij fietste op een vulkaan die altijd onrustig is. Daar reed hij, vroeg gelost, eenzaam. Hij was naar de Ronde van Italië gekomen voor het klassement maar verloor die dag al negen minuten. Bij Eurosport zei hij de ‘power van vroeger’ niet meer te hebben. Naweeën van corona? Een hoofd vol vragen. Een vriend appte mij: ‘Ik kan het niet langer aanzien. Kappen!’

Sinds Rintje Ritsma ooit zijn hart liet spreken tegen Bert Maalderink – ‘altijd dat gelul dat ik moet stoppen’– ben ik voorzichtig. Waarom moet iemand stoppen met iets dat hij nog steeds leuk vindt?

Dumoulin is een intelligente vent. Fluitend deed hij het gymnasium: 7,3 gemiddeld op zijn eindlijst. Hij ging niet naar de universiteit omdat hij te hard kon fietsen. Zijn atletische lichaam was ervoor geschapen. Hij werd prof, won tijdritten, grote koersen, tweede in de Tour, eindzege in de Giro. Na Jan en Joop hadden WIJ met z’n allen nu Tom als winnaar van een grote ronde!

Het volk viel voor deze posterboy met zijn minzame lach en boterzachte g. Maar al die mensen die iets van hem verwachtten en wilden; het ging voor hem voelen als een knellend korset. Een grootgrutter uit Veghel betaalde hem riant om in zijn ploeg te komen fietsen. In de Tour van twee jaar terug besloot kopman Dumoulin ineens om te gaan knechten. Het was wegduiken. Vorig jaar kapte hij ermee. Burn-out.

De koers verdraagt de complexiteit van het bestaan niet

Maar Dumoulin stapte weer op, veel te snel, vanuit een romantische gedachte over fietsen. Zijn genadeloze talent flakkerde even op toen hij olympisch zilver won. In elk interview deed hij alsof hij louter nog voor het plezier wielrenner was. Dolgraag deelde hij het kopmanschap met ene Tobias Foss. Door zijn woorden schemerde altijd de twijfel. Wie dieper over het leven nadenkt, weet immers weinig zeker. Alleen vereist het leven van een toprenner dat je gedachten kunt uitbannen, hard kan zijn, egocentrisch, dat je doet alsof je alles begrijpt. De koers verdraagt de complexiteit van het bestaan niet. Anders ga je de pijn voelen. Zoals hij nu.

Anoniem fietst hij verder in de Giro. Hij gaat misschien nog voor een ritzege, mee in een ontsnapping als de grote jongens het hem gunnen. In de Tour zullen we hem niet zien. Te groot dat circus, al die aandacht en stress. Want hij weet het: zolang hij Dumoulin heet, zit hij vastgeketend in de kooi van zijn faam, zijn verleden en zijn topsalaris.

Toen Ernst Jansz, dat andere brein van Doe Maar, na het bevrijdende gesprek in 1984 de studio uitliep, viel een weldadige rust over hem heen. Jansz hoorde ineens weer de vogeltjes fluiten. Ik gun dat Tom Dumoulin ook zo. Fiets niet langer op je eigen vulkaan, Tom. Je kunt er ook gewoon mee stoppen. Doe het. Gewoon. Nu!

