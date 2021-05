Japanners protesteren tegen de Olympische Spelen: ‘Levens zijn belangrijker dan geld’

Ruim 350.000 mensen hebben in ruim een week tijd een petitie ondertekend waarin wordt opgeroepen om de Olympische Spelen van Tokio te cancelen. Initiatiefnemer Kenji Utsunomiya leverde de petitie vrijdag in bij gouverneur Yuriko Koike van Tokio. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de Japanners tegen het doorgaan van de Spelen is.

Volgens Utsunomiya, een 74-jarige advocaat die in het verleden diverse keren heeft geprobeerd om gouverneur te worden van Tokio, is het vanwege de coronaperikelen niet verantwoord om komende zomer het mondiale sportevenement in Japan te huisvesten. Hij riep Koike op om er bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op aan te dringen de Spelen af te gelasten.

“Geven we prioriteit aan levens of aan een evenement als de Spelen?”, aldus de advocaat. “Nee, levens zijn belangrijker dan geld. Tokio moet er als gaststad bij het IOC op aandringen om de Spelen te cancelen.”

De petitie is niet alleen voorgelegd aan de gouverneur van Tokio en de Japanse overheid, maar wordt ook gestuurd naar het IOC en het IPC, het Internationaal Paralympisch Comité.

Extreme veiligheidsmaatregelen

Het aantal positieve coronagevallen in Japan loopt weer hard op. Het Aziatische land is getroffen door een vierde besmettingsgolf. Sinds eind april is de noodtoestand weer van kracht in een aantal regio’s, waaronder Tokio. Vrijdag kwamen er drie regio’s bij waarvoor de noodtoestand geldt, waaronder Hokkaido. Die regio huisvest in de stad Sapporo de olympische marathons.

Eerder deze week deed de unie van Japanse artsen een klemmend beroep op de regering om het sportevenement te schrappen. Volgens de artsen is het onmogelijk en onverantwoord om de Spelen te houden tijdens de pandemie. Ze vrezen dat de ziekenhuizen de druk niet aan kunnen.

Japan heeft de afgelopen weken een aantal testevenementen gehouden waar ook internationale sporters aan deelnamen. Volgens de organisatie verliepen die zonder problemen.

De overige voorbereidingen zijn zo ver gevorderd dat afgelasten van de Spelen enorme juridische en financiële consequenties zouden hebben. Mede om het Japanse volk enigszins gerust te stellen, heeft de organisatie extreme veiligheidsmaatregelen afgekondigd voor de Spelen. Buitenlandse toeschouwers zijn sowieso niet welkom, mogelijk geldt dat ook voor Japans publiek. Sporters en de internationale media moeten zich aan strikte voorschriften houden, door zich veelvuldig te laten testen en zich vooraf te laten vaccineren. Daarnaast mogen ze zich niet buiten de olympische ‘bubbel’ begeven en zijn ze verplicht om speciaal transport te gebruiken.

