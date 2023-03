Jan Smit: ‘Volendam vergiftigd door jaloezie, domheid, ophitsing en rancune’

Sportief is de club aardig opgekrabbeld in de eredivisie, maar bestuurlijk rommelt het bij FC Volendam als nooit tevoren. Dorpsgenoten gaan bijna letterlijk rollebollend over De Dijk. In gemeenschapshuis De Jozef werd donderdagavond een openbare bijeenkomst voor supporters belegd.

Clubvoorzitter Jan Smit noemde tijdens zijn inleidende praatje FC Volendam nog het achtste wereldwonder, maar meteen daarna trok de zanger keihard van leer. “Dit dorp is ook vergiftigd door jaloezie, domheid, ophitsing en rancune”, zei hij. Over zijn tegenstanders: “Ze verspreiden leugens en steken lachend een dolk in een rug. Wij zijn hier om de waarheid te vertellen.”

FC Volendam promoveerde afgelopen jaar na dertien jaar weer naar de eredivisie, onder leiding van trainer Wim Jonk, die misschien wel de beste voetballende Volendammer ooit was. Na een moeizame start staat de club nu keurig veertiende in de eredivisie. Alles pais en vree dus?

Kritiek op Team Jonk

Nou nee. Er is ook kritiek op Jonk, op technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur voetbalontwikkeling Ruben Jongkind. Zij noemen zich samen met enkele vertrouwelingen Team Jonk. De kritiek: ze zouden de club overnemen, te veel geld uitgeven en de jeugdopleiding zou niet goed functioneren.

Om deze redenen wilde de raad van commissarissen onlangs nog de contracten van Team Jonk per 1 april opzeggen. Ook hielden de toezichthouders de benoeming van Keje Molenaar als vicevoorzitter tegen. Trainer Jonk was daarover woedend op de commissarissen.

Molenaar heeft zelfs aangifte gedaan tegen rvc-lid Elma de Koekkoek wegens smaad en laster omdat zij de oud-voetballer ‘niet integer’ zou hebben genoemd. Jonk, Molenaar en Jongkind waren in het vorige decennium bij Ajax de aanjagers van de door Johan Cruijff geïnitieerde fluwelen revolutie. In 2016 vertrokken zij na ruzie.

Voorzitter Smit voelt zich ‘genaaid’

Voorzitter Smit voelde zich ook ‘genaaid’ door de rvc. Hij reageerde deze week door de verbintenissen van Jonk, zijn stafleden en directie tot 2026 te verlengen. Nog dezelfde avond zaten het bestuur en de rvc ruim vier uur aan tafel. Dat gesprek leverde een tijdelijke wapenstilstand in de machtsstrijd op.

Maar donderdagavond ging het in het openbaar alweer mis, toen in De Jozef de financiële situatie van FC Volendam ter sprake kwam. De club heeft nu al een tekort van 1,2 miljoen euro op een begroting van ruim 9 miljoen euro. “Maar dat kan bijna 2 miljoen euro worden”, riep preses Jaap Veerman van de rvc plotseling vanuit de zaal. “Want als we in de eredivisie blijven, dan moeten we bonussen uitkeren.”

'Dit vind ik zo laag van je’

“Dit vind ik zo laag van je, Jaap”, reageerde Smit. “We hebben dinsdag vier uur gepraat en jullie van de rvc hebben alles goedgekeurd. Daarna hebben we een vredespijp gerookt en nu begin je zo. Ik zeg het liever niet, maar ik sta persoonlijk garant voor een tekort van 1,2 miljoen euro.”

Het is ook zeer de vraag of het nog goed komt tussen Jonk en de rvc. “Jullie wilden onze contracten niet verlengen Jaap”, zei de trainer. “Terwijl het eindelijk weer goed gaat met de club. Het stadion zit weer vol en kinderen dragen oranje shirts. Volgens jou is het ook een gepasseerd station dat Keje Molenaar in het bestuur komt. Maar dat is het voor ons niet hoor.”

