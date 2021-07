Jan Heintze over Deens EK-sprookje: ‘Die mentaliteit van saamhorigheid zat er altijd al in’

In de buurt van zijn huis in Nuenen maakt Jan Heintze op zondagmorgen zoals altijd in het bos een lange wandeling met zijn hond. Door veel te bewegen en sporten heeft hij nog altijd hetzelfde (licht)gewicht als in zijn actieve tijd. Heintze won in 1988 met PSV de Europa Cup 1 en speelde 86 interlands voor Denemarken. Zaterdagavond zag hij thuis met vrienden hoe een nieuwe generatie die van hem naar de kroon steekt. “Het was héél spannend”, zegt Heintze (57).

“Deze Deense ploeg speelt met een enorme intensiteit en saamhorigheid. Eén voor allen, allen voor één, dat stralen ze uit. Ik denk niet dat dit is ontstaan door wat er met Eriksen in de eerste wedstrijd gebeurde. Die mentaliteit zit altijd wel in Denemarken. Elke Deense voetballer, ook ik vroeger, vindt het een eer om ervoor te spelen. Als ik dan Nederland zag tegen Tsjechië, zo ver onder de maat, ook qua instelling... Zo kan en mag je nooit verliezen.”

Vanaf de bank zag Heintze dat Denemarken niet hoefde te imponeren om Tsjechië in Bakoe te verslaan (2-1). Het team van coach Kasper Hjulmond liet aan de Oranjeselectie en staf wel zien hoe je de middelmatige Tsjechen kunt bestrijden. Vanaf het begin probeerde Denemarken ze bij de strot te grijpen. Al in de vijfde minuut was het raak. Oud-Ajacied Kasper Dolberg maakte zijn derde op het EK.

Heintze: “Het moet ook een beetje meezitten. Dolberg stond bij het eerste doelpunt helemaal vrij. Van de andere kant: je dwingt die fouten bij de tegenstander ook af. Bij het tweede doelpunt gaf Maehle een fantastische voorzet.”

Denemarken trok de 2-1 over de streep. Zo krijgt het EK steeds meer het karakter van een sprookje. Na de dramatische hartstilstand van Christian Eriksen en de nederlagen tegen Finland en België gaf niemand nog een stuiver voor Denemarken. Door winst op Rusland (4-1), Wales (4-0) en Tsjechië (2-1) wacht nu echter de halve finale, woensdag op Wembley tegen Engeland. Die ploeg legde zaterdagavond in Rome Oekraïne over de knie (4-0).

Jan Heintze, hier naast Berry van Aerle (rechts) en Wim Kieft en Eric Gerets, na het winnen van de KNVB-beker in 1988, het jaar dat PSV ook de Europa Cup 1 won. Beeld anp

Heintze verwijst naar 14 oktober 2020, toen de Denen in de Nations League met 0-1 van Engeland wonnen op Wembley. Heintze: “We hebben zeker kans. We moeten eerst zorgen dat de verdediging goed staat, met Kjaer en Christensen zit dat wel goed. En dan er snel uitkomen. Probeer zo snel mogelijk bij de goal van tegenstander te zijn, in plaats van alleen maar balletjes breed. Durf een lange bal te geven, dan gebeurt er meer. We hebben veel loopvermogen en met Maehle, Brainwaithe en Poulsen ook veel snelheid.”

De prestaties van Denemarken doen terugdenken aan eerdere gloriejaren. Heintze kwam in de jaren tachtig bij een nationale ploeg die ‘Danish Dynamite’ werd genoemd, een selectie vol gerenommeerde namen als Sören Lerby, Frank Arnesen, Ivan Nielsen, Preben Elkjaer Larsen, Michael Laudrup en Jesper Olsen.

Heintze zou tot 2003 international blijven maar miste uitgerekend het EK van 1992 toen het Deense ‘campingelftal’ kampioen werd. Door bondscoach Richard Möller Nielsen was hij eerder dat jaar geschorst geweest omdat hij met PSV tegen de afspraken in een wedstrijd had gespeeld. “Maar ik heb genoeg andere mooie dingen meegemaakt.”

Ook op het WK in 1998 maakte Denemarken ook furore. Heintze: “Het elftal dat we toen hadden was héél goed, met Flemming Poulsen erbij. We verloren in de kwartfinale van Brazilië. Maar onze ploeg van toen is niet te vergelijken met Denemarken nu”, vindt Heintze. “Het was toen een samensmelting van sterspelers. Nu hebben we ook goede spelers maar het is vooral een team. Eigenlijk speelt alleen Brainwaithe bij een echt grote club, Barcelona. Kijk dan naar Nederland. Ze hadden spelers van Juventus, Barcelona, Liverpool, maar het team presteerde niks. Het belangrijkste is de wil om te winnen. Alleen samen kun je bergen verzetten.”

Heintze hoort in het rijtje met onder anderen Lerby, Arnesen, Tomasson, Tobiasen, Perez en Schöne; Deense oud-voetballers die in de eredivisie actief waren en in Nederland bleven hangen. In Brabant werd Heintze een geslaagd ondernemer. “Ik kwam op mijn achttiende naar Nederland. Mijn kinderen en kleinkinderen zijn hier geboren en opgegroeid. Maar ik blijf altijd een Deen”, zegt Heintze. Zijn land heeft de gunfactor op de EK. “Voor mijn gevoel is heel Europa voor Denemarken.”

