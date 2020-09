Jaap doet in z’n uppie een ironman. ‘Je zou kunnen zeggen dat de midlifecrisis is begonnen’

Jaap Schilperoort is Rotterdammer en Feyenoordfan in hart en nieren, maar woont in Amsterdam. Dan moet je volgens hemzelf al karakter hebben. Schilperoort zal zijn doorzettingsvermogen zaterdag zeker moeten aanspreken. “Je kunt ook zeggen dat mijn midlifecrisis is begonnen”, lacht de 43-jarige kinderarts, werkzaam in het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis.

In zijn uppie begint hij zaterdagmorgen om half acht in Ouderkerk aan de Amstel aan een complete ironman. Dat is een triatlon volgens de klassieke afstand: 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer hardlopen. Zwemmen doet hij in De Waver, een zijtak van de Amstel. Daarna fietst hij elf keer het ‘Rondje Hoep’, een parcours van 16 kilometer zonder stoplichten door Amstelland. Ter afsluiting rent hij vier rondjes van ruim 10 kilometer door de polder.

Maar wáárom zo'n eenzame uitputtingsslag, Jaap? “Ik hou van uitdagingen en van sporten. Vorig jaar had ik met een vriend besloten om in Cervia aan de Italiaanse Adriatische kust een ironman te gaan doen. Samen zijn we gaan trainen. Ondanks corona zou het doorgaan, maar een paar weken geleden is het toch afgelast. Ik ben goed getraind en vind het zonde om er nu niets mee te doen. Mijn vriend is door blessures afgehaakt, dus ga ik het alleen doen.”

Zijn vriendin zal hem steeds bijstaan, met eten, en als inspirator. Vrienden, bekenden en collega’s zullen langs het parcours staan. Schilperoort hoopt voor het donker, na een dikke twaalf uur, te finishen. Of hij stiekem een held wil zijn voor zijn vrienden? “Nou, ik hoor mijn vrienden na afloop al zeggen dat dit geen officiële ironman was.”

