Ja, volgens directeur Eric Gudde heeft de KNVB een imagoprobleem

Waarom is het plan er nu pas, beseft u dat dit heel erg reactief overkomt?

“Ja, dat is vaak zo in de wereld.”

Racisme in het voetbal is geen nieuw probleem, toch?

“De impact van de gebeurtenissen in november was zo groot, er ontstond een hoop rumoer. Er waren zelfs Kamervragen, de hele voetbalwereld kreeg vanalles over zich heen. Voor ons was dat het sein om met een intensief programma komen. Het is nu helemaal ontspoord. Het werd walgelijk. Dat wil jij niet meemaken, en dat wil ik niet meemaken. Deze keer was er geen ontkomen aan.”

Wordt hiermee de bredere voedingsbodem van racisme aangepakt?

“Die bewustwording, de campagnes, de programma’s op de scholen, de trainingsprogramma’s bij de clubs. Dat is waar je hoopt dat het goed gaat. Je moet ergens beginnen. Het gaat om een cocktail van maatregelen, want alleen straffen helpt niet.”

Het plan richt zich op de rauwere vormen van racisme, maar racisme is veel meer dan alleen spreekkoren.

“Juist daarom wilden we verder gaan dan repressie. We zetten in op bewustwording, dat is minstens even belangrijk. Mensen moeten opgevoed worden.”

Jullie slogan luidt: ‘Ons voetbal is van iedereen’. Dit plan werd gepresenteerd door vier witte mannen. Is dit geen gemiste kans om een goed voorbeeld te stellen?

“Ik kan moeilijk de minister en de KNVB-directeuren donker maken. Er zijn te weinig boegbeelden en kopstukken, dat klopt. Onze jeugdelftallen en nationale ploeg zijn allemaal een afspiegeling van Nederland, ons kantoor is dat niet. Intern zijn we daar mee bezig. We moeten daar met z’n allen toch iets van zien te maken. Elke persoon met een migratieachtergrond in onze organisatie daar zijn we hartstikke blij mee. Maar ze solliciteren niet. Als ze naar de KNVB kijken, herkennen ze zich niet in de organisatie. Dat probleem kennen andere sectoren ook. Dat is bij jullie bij Trouw ook, en andere media ook.

Kampen jullie met een imagoprobleem?

“Ja , dat kan je wel stellen. Het wringt, ja. Maar je kan zeggen: het wringt en we doen niets. Of je kan er wat aan doen. Zoeken naar nieuwe collega’s van andere etnische achtergrond, dat hoort er ook allemaal bij. Wij snappen dat het belangrijk is, dat we daar slagen in moeten maken. Natuurlijk is het een probleem. Voor mij is racisme immers nooit een issue geweest, en voor mijn kinderen ook niet.”

Waarom staat er niets over representatie in het plan?

“Daar denken we aan, het speelt inderdaad. Jan Dirk (Van Der Zee) en ik zijn daar mee bezig. Maar het moet niet te ver gaan, we moeten ook niet willen dat we voor bepaalde functies per se iemand willen met een andere etnische achtergrond. Dat is ook weer discriminatie naar de andere kant. Je kan er wel op aansturen om in ieder geval van vijf sollicitanten, minstens één of twee mensen met een migratieachtergrond uit te kiezen. Maar luister, over twee jaar mogen ze mij hierop afrekenen.”

