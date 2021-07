Italië wordt verdiend Europees kampioen na een zinderende finale met verlenging en strafschoppen

Engeland ontwaakt vandaag met een kater, in het zure besef dat het toch weer niet is gelukt. Op de late zondagavond was er in de zenuwslopende finale tegen Italië na 120 minuten voetbal geen beslissing (1-1) gevallen. In de strafschoppenserie toonde Italië zich het koelbloedigst. Drie Engelse spelers misten vanaf elf meter, tot ontzetting van de ruim 60.000 Engelse fans in het stadion. De 19-jarige Saka, invaller in de finale, stuitte als laatste op de Italiaanse doelman Donnarumma die na de ontknoping zijn vreugdetranen de vrije loop liet.

Heel het Engelse volk had gehoopt en verwacht dat de voetbalploeg in de finale eindelijk zou afrekenen met een nationaal trauma: al 55 jaar was het niet gelukt een groot toernooi te winnen. Destijds werd het WK op het eigen Wembley gewonnen, dat was ook dit keer het decor van de eindstrijd.

Al in de tweede minuut ontplofte Wembley

En het leek in het begin mee te zitten. Engeland kende een droomstart. Al in de tweede minuut ontplofte Wembley van vreugde. Luke Shaw, een verdediger die oogt als een rugbyer, profiteerde van defensieve chaos bij Italië en schoot de bal voorbij Donnarumma. De 1-0 leek de Engelse ploeg van de spanning te bevrijden. Die was voor de finale tot grote hoogte opgevoerd. De 95-jarige koningin Elizabeth, die er destijds bij de WK-finale 55 jaar geleden zelf bij was, had in een brief bondscoach Gareth Southgate succes gewenst. Ook premier Boris Johnson had dat gedaan, voor hij op het ereterras ging zitten.

Al de hele zondag was er gefeest in Londen. Britse zelfspot en ironie hadden plaatsgemaakt voor trots en vaderlandsliefde. Na decennia van frustraties en vernederingen zou ‘het voetbal’ eindelijk thuiskomen in het land waar deze sport ooit begon. Southgate had van de Engelse ploeg een tactisch sterke eenheid gemaakt. Zo verdreef het EK de zorgen over de deltavariant. Het land van de brexit zou gaan zegevieren over Europa, dachten de Engelsen, nota bene op een EK dat in elf landen is gespeeld met het motto ‘bruggen bouwen’.

Tegen middernacht volgde een dramatisch ontknoping

Maar het liep dramatisch af, na een wedstrijd die uitstekend werd geleid door Björn Kuipers, de eerste Nederlandse scheidsrechter in een finale van een eindtoernooi. Het verloop van het duel paste in het beeld van het hele EK: tactisch boeiend, met stabiele en verdedigend sterke ploegen maar niet heel hoogstaand. Italië had het meeste balbezit en Engeland gokte vooral op het verdedigen van de 1-0. In de tweede helft bezorgde Leonardo Bonucci de Italianen de verdiende gelijkmaker. Na de doelpuntloze verlenging kreeg het toernooi tegen middernacht een zinderende ontknoping vanaf de stip.

Italië bekroonde zo de sportieve wederopstanding die na het mislopen van het WK van 2018 werd ingezet door bondscoach Roberto Mancini. Hij maakte van de nationale ploeg een onoverwinnelijke machine. Voor de 34ste keer op rij bleef Italië in de finale ongeslagen. Vanaf de openingswedstrijd van het EK op 11 juni in Rome was La Squadra Azzurra een toonbeeld van eendracht, toewijding en onverzettelijkheid. Italië won in 1968 al een EK en in 2006 nog een WK. Aanvoerder Giorgio Chiellini, het boegbeeld van de ploeg, nam na middernacht de Henri Delaunay-cup in ontvangst, in een al grotendeels leeg Wembley.