Italië smult van reprise uit 1988: gaat scudetto naar AC Milan of Napoli?

Op de Italiaanse televisie, waar een voetbalprogramma nooit ver weg is, druipt de nostalgie de laatste weken van de schermen. Steeds vaker worden er fragmenten getoond van 1 mei 1988, toen AC Milan op bezoek ging bij Napoli, een beslissend duel om het landskampioenschap. Prachtige beelden. We zien de karakteristieke pilotenzonnebril van Milan-trainer Arrigo Sacchi, een besnorde Pietro Paolo Virdis, de Hollandse drie-eenheid Van Basten, Gullit en Van Basten en natuurlijk Diego Armando Maradona, de grote ster van Napoli.

De ontknoping van het seizoen 1987/1988 behoort tot de klassiekers in de geschiedenis van het Italiaanse voetbal. Een reprise lonkt nu. Want oude tijden herleven dit jaar in de Serie A. AC Milan en Napoli strijden als vanouds om de scudetto, al zinspeelt ook Internazionale nog op titelprolongatie.

Met nog acht speelronden te gaan is de stand als volgt in Italië: AC Milan, onder aanvoering van de veertigjarige Zlatan Ibrahimović, gaat aan kop met 66 punten, gevolgd door Napoli (63 punten) en Internazionale (60 punten), al hebben de nerazzurri nog wel een wedstrijd tegoed. Alleen Internazionale won afgelopen weekend niet. Een treffer van Denzel Dumfries kon puntenverlies tegen Fiorentina niet voorkomen (1-1). Napoli klopte Udinese (2-1), terwijl Milan won bij Cagliari (0-1). Sardijnse fans lieten zich zaterdagavond - opnieuw - van hun slechtste kant zien. Milan-doelman Mike Maignan werd bij het verlaten van het veld racistisch bejegend.

De enerverende titelstrijd leidt enigszins af van de neerwaartse spiraal waarin het Italiaanse voetbal zich bevindt. Terwijl Milan en Napoli eind jaren tachtig ook Europees furore maakten, is dat nu totaal niet het geval. Beide ploegen zijn al uitgeschakeld in Europa. En zij zijn niet de enigen. Alleen Atalanta Bergamo (Europa League) en AS Roma (Conference League) zijn volgende maand nog actief in Europa.

Een climax om de scudetto moet de pijn ietwat verzachten. Hoe de titelstrijd in 1988 afliep? Milan won bij Napoli (2-3), mede dankzij een doelpunt van Van Basten, waarmee de basis werd gelegd voor de Italiaanse landstitel.

Lees ook:

Terug naar het startschot: Zlatans slalom voor de eeuwigheid

Zlatan Ibrahimovic werd in oktober veertig. De spits is nog altijd actief bij AC Milan en het Zweedse nationale elftal. Terug naar het startschot van zijn imposante carrière: zijn solo tijdens Ajax-NAC Breda in 2004, een iconisch moment in de voetbalhistorie.