Italië moet in openingsduel EK oppassen voor Burak Yılmaz, de ‘koning’ van Turkije

In de openingswedstrijd van het EK speelt titelkandidaat Italië vrijdagavond in het Stadio Olimpico in Rome tegen het Turkije van Burak Yılmaz. In zijn thuisland is de 35-jarige spits al meer dan een decennium een grootheid. Dit seizoen toonde ‘kral’, oftewel koning, zijn klasse door in zijn eerste seizoen in de Franse competitie meteen de titel te pakken met Lille OSC.

Voor de Turkse voetbalfan is het scorend vermogen van Yılmaz allang geen geheim meer. In achttien jaar in de Turkse competitie, alleen onderbroken door een seizoen in China, scoorde hij 205 keer. Dat deed hij voor zeven verschillende clubs, waaronder de drie topclubs Besiktas, Fenerbahçe en Galatasaray. Pas vorig jaar maakte hij de stap naar een Europese topcompetitie. Als topscorer bij Lille OSC met zestien doelpunten hielp hij de Noord-Franse club aan de eerste landstitel in tien jaar tijd.

Yılmaz scoort bijna altijd

Frank de Boer is inmiddels ook op de hoogte van het gevaar dat uitgaat van Yılmaz. In maart was hij nog goed voor een hattrick in de door Turkije met 4-2 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland. Van een tweede of derde jeugd is geen sprake bij de man die 29 keer trefzeker was voor Turkije. Hij scoort bijna altijd. In het afgelopen decennium scoorde hij in slechts drie seizoenen minder dan tien keer.

De Italianen zullen Yılmaz moeten afstoppen, een schone taak voor de ervaren verdedigers Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini, inmiddels ook al respectievelijk 34 en 36 jaar oud. Dit EK geldt Italië als een serieuze outsider voor de titel, het aanvallende spel van bondscoach Roberto Mancini zorgde voor klinkende resultaten in de kwalificatiereeks. Een uitdaging voor Yılmaz, die op zijn oude dag de kans krijgt zich te onderscheiden tegen een van de topteams uit Europa.

Blessures bij de ‘Azzurri’

Het afstoppen van Yılmaz is niet de enige zorg van Mancini. Blessures verstoorden de EK-voorbereiding van de ‘Azzurri’. Gaetano Castrovilli is opgeroepen voor Lorenzo Pellegrini, die op de training een spierblessure opliep. Eerder was al Stefano Sensi vervangen door Matteo Pessina. Marco Verratti is herstellende van een kwetsuur aan zijn knie. De middenvelder van Paris Saint-Germain zal naar alle verwachtingen later in het toernooi inzetbaar zijn.

