Italië maakt in kwartfinale korte metten met EK-dromen België

Het ooit zo verdedigende Italië heeft van aanvallend voetbal zijn handelsmerk gemaakt en zet de opmars in het internationale voetbal onverminderd voort. Het met lef en durf spelende elftal van bondscoach Roberto Mancini versloeg nu in de kwartfinale van de Europese titelstrijd België, dat eveneens op een hoog niveau speelde.

De boeiende wedstrijd werd na iets meer dan een half uur opengebroken door Nicolò Barella, die scoorde na een aardige individuele actie. De treffer werd ingeleid door Nicolò Barella, die profiteerde van zwak uitverdedigen van Jan Vertonghen. België had eerder een mogelijkheid gehad via Kevin De Bruyne, toch op tijd fit, maar die zag doelman Gianluigi Donnarumma redden.

België vocht terug

De Italianen zetten door en kwamen door Lorenzo Insigne op 2-0. België leek in grote problemen, maar kreeg op de valreep van de eerste helft steun in de vorm van een strafschop. De scheidsrechter wees naar de stip, nadat Jéremy Doku omver was geduwd door Giovanni Di Lorenzo. Romelu Lukaku bracht de spanning terug: 2-1.

Maar ook na rust was Italië moeilijk te bestrijden voor de Belgen. De formatie van de Spaanse coach Roberto Martínez moest het vooral van de tegenstoot hebben, als ze er in slaagde onder de druk van de tegenstander uit te komen. Dat leidde wel tot mogelijkheden. Leonardo Spinazzola haalde met fortuin een inzet van Lukaku van de lijn, Thorgan Hazard kon net niet afronden na een voorzet van Nacer Chadli. Ook enkele dribbels van het talent Doku leidden niet tot het gewenste resultaat.

Bij België ontbrak Eden Hazard. De aanvaller van Real Madrid was niet voldoende fit om te worden ingezet, een forse tegenslag voor de Belgen. Chadli moest enkele minuten na zijn invalbeurt alweer geblesseerd naar de kant.

Bij Italië ging in de slotfase de belangrijke back Spinazzola per brancard van het veld. Hij raakte geblesseerd bij het trekken van een sprint.

