Is PSV goed genoeg voor veeleisende Duitse aanpak van Schmidt?

Een tafereel dat je lang niet zag in Eindhoven. Direct na de aftrap van Vitesse stormen zes PSV’ers naar voren om jacht te maken op de bal. Vitesse vindt echter een opening en weet op de helft van PSV direct een gevaarlijke één-tegen-één situatie te creëren. De openingsminuut maakt meteen veel helder over het PSV van dit seizoen. Dat gaat spectaculairder én riskanter spelen dan in de vele jaren hiervoor.

Het energiek opjagen van de tegenstander, direct druk zetten en bij verovering van de bal snel de weg naar het doel zoeken. Dat is wat Roger Schmidt als nieuwe trainer wil. ‘Vollgassfussball’, met topfitte spelers met veel loopvermogen.

Schmidt (53) is een representant van de Duitse school die de laatste jaren de toon aangeeft in het internationale voetbal, met Jürgen Klopp van Liverpool als lichtend voorbeeld. De Champions League van dit jaar bevestigt dat. In de halve finales komende week zijn twee van de vier clubs Duits, bij drie van de vier werkt een Duitse trainer. Voor het eerst sinds 1992 zijn de traditionele toplanden Italië, Engeland en Spanje niet in de halve finale vertegenwoordigd.

Multifunctionele loopwonders

Bayern gaf vrijdag tegen Barcelona (8-2) een demonstratie van modern voetbal op Duitse leest, een combinatie van techniek, snelheid, kracht en loopvermogen. De tegenstander wordt geen seconde met rust gelaten en veel gevaar komt van de flanken via de multifunctionele loopwonders Kimmich en Davies. ‘Weiter, weiter!’ schalde het regelmatig door het lege stadion in Lissabon, als Thomas Mueller vond dat er fel doorgejaagd moest worden. Barcelona raakte er volledig de kluts van kwijt. Rasenballsport Leipzig dwong donderdag de halve finale af ten koste van Atlético Madrid met slim en sterk combinatiespel.

De trainers Hans-Dieter Flick (Bayern) en Julian Nagelsmann (Leipzig) behoren tot een generatie die in hun aanpak hard werken koppelen aan het belang van teamgeest en een moderne begeleiding in zaken als fysieke en mentale belasting. Het succes maakt Duitse trainers inmiddels zeer gewild. Die Neue Deutsche Welle heeft ook Nederland bereikt. Na Heracles (Frank Wormuth) heeft behalve PSV ook Vitesse een Duitse coach aangesteld: Frank Letsch (51). Hij werkte als assistent met Schmidt bij RB Salzburg.

Het conservatieve juk van het cynische voetbal van Sloetski

De welbespraakte gentlemen met veelal dezelfde filosofie stonden zaterdag tegenover elkaar in Eindhoven. Snel werd duidelijk dat Vitesse het wat cynische juk van de Rus Sloetski van zich af heeft geschud. Frank en vrij, met veel druk naar voren, werd PSV tegemoet getreden. In zijn voorbespreking had Letsch nog een voorbeeld uit Bayern-Barcelona aangehaald. Hoe spits Lewandowski zich steeds weer aanbod voor de bal. Letsch: “De arbeid die hij verrichtte als vedette op zo’n hoog niveau, dat wilde ik laten zien.”

Letsch had als voetballiefhebber ook genoten van Bayern. “Het was indrukwekkend, en dat was Leipzig ook. Zoals ook Ajax niet lang geleden grote indruk maakte. Het wisselt steeds in het voetbal, dat is leuk.” Om die reden wilde Schmidt de huidige dominantie van de Duitse cultuur graag relativeren. “Ik weet niet of er een Duitse aanpak is. Ik zie het ook als toeval dat nu drie van de laatste vier clubs in de Champions League een Duitse trainer hebben. Voetbal is niet zo simpel.”

Het zou volgens Schmidt opportunistisch zijn Duitsland nu heilig te verklaren. PSV is niet te vergelijken met Bayern en elke Duitse trainer heeft ook zijn eigen methode. Zo kiest Schmidt voorlopig voor vier verdedigers op rij achterin, dat is eerder ‘Hollandse school’. Maar verder waait er onder hem wel degelijk een totaal andere wind door heel PSV. Een groot deel van zijn staf is nieuw én Duits - van fysio tot video-analist en conditietrainer. Zijn trainingen zijn lang en intensief.

Een ‘van-het-kastje-naar-de-muur-gevoel’

Dat ook afgelopen week hard werd getraind, zonder gas terug te nemen, verklaarde volgens Schmidt waarom zijn spelers zaterdag zijn beoogde powervoetbal nog maar mondjesmaat konden uitvoeren. Tegen het gestructureerde Vitesse moeten de PSV’ers bij het soms amechtige jagen een van-het-kastje-naar-de-muur-gevoel hebben gekregen. “Je ziet dat er nog veel ruimte is voor verbetering. Onze intenties, zoals het hoog druk zetten, kwamen er nog niet altijd uit. We stonden te ver uit elkaar”, zei Denzell Dumfries.

Het is ook nogal een omslag, na de jaren onder Cocu en Van Bommel. Maar de grote vraag wordt of Schmidts selectie goed genoeg is om zijn veeleisende aanpak uit te voeren. Tussen theorie en praktijk staan nog veel praktische bezwaren, bleek tegen Vitesse (uitslag 1-1). Achterin houdt de kwaliteit niet over en individualisten als Ihattaren en Gakpo zullen moeten bewijzen dat ze zich naar het teamconcept kunnen schikken. Technisch ging er nog veel mis. Ook bij Donyell Malen, die de bal na een schot op doel over de zijlijn zag rollen. Een half uur lang maakte hij zijn rentree na acht maanden revalideren.

