Is het gras van Wimbledon echt trager dan ooit?

Dat Roberto Bautista Agut zelf geen rekening had gehouden met zijn plek in de halve finale op Wimbledon, zegt genoeg. Hij had nu eigenlijk op zijn vrijgezellenfeest op Ibiza moeten zitten. De 31-jarige Spanjaard groeide op in Castellón de la Plana. Hij leerde tennissen op een gravelbaan, net als alle Spanjaarden.

Als Agut twintig jaar eerder was geboren, had hij waarschijnlijk niet in de halve finale op Wimbledon gestaan. Overwinningen op gras waren destijds voorbehouden aan de echte specialisten. De ace-kanonnen die serve en volley speelden. Punten waren kort. Nu is alles anders en is de baan op Wimbledon trager dan ooit. Dat is althans het gerucht in Londen.

Welke rol zal het gras in de finale van morgen spelen? Novak Djokovic, die zich in vier sets voor zijn zesde Wimbledonfinale plaatste (6-2, 4-6, 6-3, 6-2), speelde vrijdag tegen Bautista Agut in de halve finale op Wimbledon eindeloze rally’s. Ze braken volgens IBM, het bedrijf dat de scores bijhoudt op Wimbledon, zelfs een record met een nog nooit vertoonde rally van 45 slagen. De langste rally ooit gemeten sinds 2005, het jaar waarop IBM de rallylengtes bij ging houden, was tot vrijdag 42 slagenwisselingen tussen Nieminen-Tursunov in 2006.

Nooit verschil gevoeld

Federer noemde de baan ‘niet de snelste’ dit jaar. Volgens Nadal was het onzin. Hij zegt dat de baan hetzelfde is als vijftien jaar geleden. De Spanjaard denkt dat het aan de ballen ligt, die dit jaar zwaarder zouden zijn. “De ballen houden wat vocht vast, dat hoort erbij. Ik speel hier sinds 2003 en heb nog nooit een verschil gevoeld op het gras.”

De Spanjaard denkt dat het gevoel van de baan vooral te maken heeft met de fitheid van de speler. “De ene noemt het heel traag, dan hoor ik sneller, dan weer trager dan ooit. Als iemand goed speelt, voelt het alsof de baan perfect is. Als je slecht speelt, voelt het misschien trager of sneller dan anders omdat je de timing niet goed hebt.”

De baanspecialisten op Wimbledon meten alles. De lengte van de sprieten, de hoogte van de stuit. Elke nacht wordt de mat gesproeid. Korreltjes worden zorgvuldig weggezogen met speciale stofzuigers. Volgens een van de specialisten op Wimbledon is de stuit net zo hoog als vorig jaar. Het is de afgelopen jaren vrij zonnig geweest in Londen, dat maakt de baan droger, trager en in het voordeel van de baseliners zoals Nadal.

De bal zo weg

Ook Robin Haase denkt dat het aan de speelstijl ligt of een speler voelt dat een baan trager is dan normaal. “Ik vind Indian Wells heel traag, maar veel spelers zijn het niet met me eens.” Volgens Haase heeft dat te maken met zijn service. “Als je daar heel goed serveert met een goede kickservice, dan is die bal zo weg. Dus vinden spelers het snel. Als je die bal terug kan slaan en het wordt een rally, voelt het misschien traag.”

Haase vindt het jammer dat de banen zo traag zijn gemaakt. Hij ziet liever een finale tussen twee pure specialisten. Korte punten, veel werk aan het net, serve en volleyspel. Oud-speler John van Lottum is het met hem eens. “Het is een eenheidsworst geworden”, vindt hij. “Het mooie aan gras is juist dat het ander tennis vergt en een andere manier van denken. Daardoor zag je andere spelers in de finale.”

In zijn tijd werden er overuren gemaakt aan het net. “Een speler als Agut was toen ergens vroeg in het toernooi blijven steken. In ’97 kon je zelfs bij je tweede service echt niet achterblijven. Dan moest je naar voren, serve en volley spelen. Dat was mooi. Het hoort bij het DNA van Wimbledon.”

