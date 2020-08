Is het dapper of dom dat de Tour doorgaat?

Het was een opvallende woordkeuze van Tourbaas Christian Prudhomme, donderdag op het grote podium in Nice. “Dank aan Nice dat het de Tour levend heeft gehouden”, zo zei Prudhomme in een dankwoord voorafgaand aan de ploegenpresentatie. Met een dodelijk virus dat op de loer ligt, met toenemende aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames in Nice, was het opvallend dat Prudhomme het eveneens over ‘leven’ had. De Tour is niet het belangrijkste in een tijd waarin goede gezondheid voor iedereen onzeker is.

Waarom gaat de Tour überhaupt door? Afgelasten was op het oog simpel geweest. Bijna alle grote sportevenementen van deze zomer zijn vanwege het coronavirus afgelast, met de Olympische Spelen als belangrijkste toernooi.

Toch is er, om in Asterix-terminologie te spreken, één groot sportevenement dat standhoudt: het reizende circus van de Tour de France. Dat heeft voor een groot deel te maken met de financiële structuur van het wielrennen. De ploegen worden door grote bedrijven gesponsord, die zo’n 90 procent van het budget van de ploeg ophoesten (meestal tussen de tien en twintig miljoen euro).

‘De Tour houdt het wielrennen in een wurggreep’

Het verdienmodel voor de sponsor is vooral dat zij in beeld komen tijdens televisie-uitzendingen. Vandaar dat de Tour zo belangrijk is, want in de Ronde van Frankrijk wordt de economische ‘opbrengst’ voor ongeveer 65 procent behaald. Het is een scheve situatie, maar dat verandert niet zomaar, zei sportmarketingdocent en pr-man bij lijmproducent Soudal Marko Heijl aan het begin van de coronacrisis al in Trouw. Volgens hem wordt het wielrennen in een wurggreep gehouden door de Tour en de organisatie, de ASO. Wil het wielrennen dit seizoen enigszins fatsoenlijk overleven, dan moet de Tour doorgaan. Want zonder Tour geen sponsors.

Dave Brailsford, de teambaas van Ineos (in deze Tour ‘Grenadiers’), wilde vrijdag ook wel een ander antwoord geven op de vraag waarom de Tour doorgaat: “Dit is niet alleen in belang van de sport, maar ook van belang voor de maatschappij. We willen naar het normaal terug. Dat de basisscholen weer open gaan, maar ook dat we weer sport hebben.” Wel zei Brailsford dat het peloton ‘verstandig’ moet zijn. “Als we zien dat er te veel risico’s zijn voor renners, de staf of de gemeenschap, dan moeten we handelen.” Maar wanneer dat was, zei hij niet.

Niemand weet of de Tour Parijs haalt

Datzelfde geluid weerklonk bij de Franse ministers, die de Tour zien als hét voorbeeld van veerkracht en een teken dat het leven ‘gewoon’ door kan gaan. De Fransen zijn ervan overtuigd dat er veilig kan worden gesport door alle maatregelen die zijn genomen om de ‘Tourbubbel’ intact te houden. “Het is een georganiseerde samenkomst”, was het argument van de Franse premier Jean Castex. “Dat is veel beter dan ongeorganiseerde, ietwat anarchistische bijeenkomsten.”

Niemand weet of de Tour Parijs haalt, over drie weken. Want ook de Tourbubbel is nu al lek, zeker nadat de afgelopen dagen in de officiële ‘permanence’ journalisten en ploegleiders door elkaar liepen (dat is een samenkomst die tijdens de race juist moet worden vermeden). Maar de Tour begint in ieder geval wel. De sport wordt ermee gered. En op die manier waren de woorden van Prudhomme toch niet zo opvallend.

