Is Formule 1 topsport? ‘Eén fout en je zit bijna in de muur. Dat vraagt mentaal heel veel’

Er is commotie over het milieu, er is ophef over de festival-achtige taferelen bij de Formule 1 in Zandvoort én er worden kanttekeningen geplaatst bij het sportieve karakter. Hoe terecht zijn die? Is een coureur een topsporter, of doet zijn machine het werk?

Critici noemen Formule 1 geen echte sport. Het zou niet man tegen man zijn, maar machine tegen machine. Wie de beste motor heeft, wint. Maar dat is, om in de terminologie van de sport te blijven, wat te kort door de bocht. Een grand prix rijden is een fysieke uitputtingsslag, die lichaam en geest van een coureur op de proef stelt.

Wat vraagt het precies van een mens om ruim anderhalf uur lang, bij snelheden die oplopen tot boven de 300 kilometer per uur, te sturen, te remmen en te versnellen?

Geen cappuccino meer

De wetenschap tast in het duister, stelt Jos de Koning, bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Over de fysieke belasting van autoracen zijn nauwelijks onderzoeken gepubliceerd. In de mondiale database is er zelfs niet één te vinden dat specifiek over de koningsklasse gaat. Dat zegt wat over de aard van de sport – lang lag alle focus op het materiaal – maar meer nog over het gesloten karakter van de Formule 1-wereld, waarin het grote geld dicteert en de concurrentie moordend is.

De Koning: “Het lijkt me dat de Formule 1 niet alleen geïnteresseerd is in de aerodynamica van het voertuig of het motorvermogen, maar ook in de atleet. Die moet zijn kunstje immers onder moeilijke omstandigheden doen. Hij moet heel snel handelen in een bijzonder stressvolle omgeving.”

Die interesse is er zeker, weet Robert Doornbos, die in 2005 en 2006 voor het team Red Bull reed. Sinds de tijd van Ayrton Senna, de legendarische Braziliaan die in 1994 tijdens een race verongelukte, wordt er geïnvesteerd in het fysiek van de coureur. “Het kost 50 miljoen dollar om een auto zo aan te passen dat er per ronde één seconde tijdwinst wordt geboekt. Logisch dus dat men de coureur door de mangel ging halen. Hoe kunnen we hem nog scherper krijgen? Bij Red Bull hebben ze daarvoor een geavanceerd medisch sportcentrum gebouwd.”

Alles wordt onderzocht. Doornbos zelf kreeg te horen dat hij zijn cappuccino in de ochtend moest laten staan, omdat uit testen een lichte melkintolerantie bleek die zijn reactievermogen zou vertragen. “Het ging om een tiende van een seconde, maar in onze wereld is dat veel. Ieder detail van het lichaam wordt bekeken, maar alles blijft binnenskamers. Niemand wil de concurrentie wijzer maken.”

Eén foutje kan een crash betekenen

Tijdens het secondenspel op vier wielen krijgen de coureurs zware G-krachten te verduren, die druk uitoefenen op met name de nek. De hartslag kan oplopen naar 170 slagen per minuut. Ook stijgt de temperatuur in de cockpit tot boven de 50 graden. Zie dan het hoofd maar koel te houden, in de wetenschap dat één foutje een crash kan betekenen. Doornbos: “Elk circuit is anders. Zandvoort heeft een heel snel parcours. De concentratieboog moet daar extreem gespannen staan. De nieuwe circuits zoals in Abu Dhabi zijn ruimer opgezet. In Zandvoort weet je: één fout en je zit bijna al in de muur. Dat vraagt mentaal veel van je.”

Die constante staat van paraatheid onderscheidt Formule 1 van veel andere sporten, verklaart sportpsycholoog Tim Koning. Er is geen moment om tot jezelf te komen, waarbij de aandacht even kan verslappen, zoals bij tennis tussen de punten door. “Het is echt bijzonder hoe gefocust deze mannen kunnen blijven. Tijdens een race moeten ze constant allerlei prikkels tegelijkertijd verwerken en hier in een split second de juiste beslissing op baseren. Dat kost veel energie en is een grote uitdaging voor het brein.”

Een Formule 1-coureur levert dus een topsportprestatie. Al geeft Verstappen zelf een ontnuchterend antwoord op de vraag waarom hij dit seizoen om de titel mee kan doen. “Vooral omdat ik een betere auto heb.”

