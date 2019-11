Is Dick Advocaat de ideale tussenpaus?

Sparta

Nee, hij stond niet direct te springen, bekende Dick Advocaat op 27 december 2017 tijdens zijn perspresentatie bij Sparta. Ook hij had Sparta, destijds zeventiende in de eredivisie, zien ploeteren tegen stadgenoot Feyenoord (0-7), een nederlaag die trainer Alex Pastoor de kop kostte. Of instappen een goed idee was? Advocaat betwijfelde het. “Maar je weet hoe Leo (Beenhakker, adviseur namens Sparta, red.) is. Die blijft maar aandringen. En op een gegeven moment denk je dan: het is nu geen goed elftal, maar wij gaan er wél wat van maken.”

Advocaat had wel een aantal eisen voordat hij zijn ja-woord gaf aan Sparta. Hij wilde zijn eigen staf samenstellen, met Cor Pot en Fred Grim, én er moest budget zijn voor nieuwe spelers, want Advocaat was erg geschrokken van Sparta, verklaarde hij. “Het elftal was dood.” Dat deed de missie geen goed. “Dick sprak neerbuigend over ons”, vertelde oud-Spartaan Thomas Verhaar onlangs bij TV Rijnmond. “Daar werden wij als groep niet bepaald beter van.” Advocaat was dicht bij lijfsbehoud met Sparta, maar in de nacompetitie ging het – mede door een dubieus VAR-moment – alsnog mis tegen FC Emmen, waardoor Sparta voor de derde keer degradeerde uit de eredivisie. “Je had dit gewoon moeten winnen”, treurde Advocaat na afloop. “Als je dat niet kan, ben je het ook niet waard om erin te blijven.”

FC Utrecht

Is dat wel verstandig? Dat was de eerste reactie van Advocaat, die vorig jaar september werd gevraagd om interim-trainer te worden bij FC Utrecht. De toenmalige nummer veertien van de eredivisie zocht – na het ontslag van Jean-Paul de Jong – een trainer met autoriteit, kwaliteit en ervaring. Tien minuten na het aanbod was Advocaat eruit: hij wilde wel. “Om niet thuis te zitten”, glimlachte de oud-bondscoach op maandag 17 september bij zijn perspresentatie. Tegelijkertijd bood FC Utrecht, waar Advocaat zijn carrière als voetballer afsloot, de kans om zich te revancheren voor de degradatie met Sparta. “Daar ben ik echt ziek van geweest”, bekende hij.

Er klonk ook kritiek op de aanstelling van Advocaat, een zeventiger die jonge trainers in de weg zou staan. De Hagenaar houdt er bovendien nogal conservatieve, gedateerde trainingsmethodes op na. Waar hij bij Sparta direct afrekende met de wekelijkse yogasessie en de gps-hesjes (hesjes waarmee bewegingsdata wordt gemonitord), daar was Advocaat bij FC Utrecht hogelijk verbaasd dat spelers voor en na een groepstraining ook een individueel programma afwerkten. Dat waren ze gewend sinds trainer Erik ten Hag (nu Ajax). In ieder geval: Advocaat had succes met FC Utrecht, dat zich via de play-offs verzekerde van Europees voetbal. “Dit is een geweldige manier om af te sluiten”, concludeerde Advocaat tevreden bij FOX Sports.

Feyenoord

Er was Advocaat iets opgevallen, bekende hij donderdagmiddag na zijn eerste training bij Feyenoord, waar hij een contract tot het einde van het seizoen tekende. “Het is een vrij stille groep”, deelde hij mee bij zijn perspresentatie. “Ook naar elkaar toe.” Advocaat zei daarvan geschrokken te zijn: “Dat is toch wel een groot probleem, hoor.” Op zijn eerste werkdag hield hij de spelersgroep een spiegel voor. “Ze stonden zogenaamd allemaal achter Jaap Stam (die maandag opstapte, red.), maar dat heb ik niet gezien”, verweet hij.

Waarom Advocaat, in tegenstelling tot in februari, nu wel ‘ja’ zei tegen Feyenoord? “Omdat ik denk dat we een selectie hebben die bovenin mee kan draaien”, verklaarde Advocaat, die zich tot doel heeft gesteld om Europees voetbal te halen met Feyenoord. De club staat op dit moment twaalfde – vijftien punten achter koploper Ajax. Daarnaast is het sentiment nu anders dan eerder dit jaar.

Hoe zwaar de publieke opinie weegt voor hem? “Toen ik in februari werd gevraagd, zat ik niet zo lekker in m’n vel en had ik een wat mindere fase met FC Utrecht”, reageerde Advocaat. “Iedere dag werd me verteld: kijk wat er in de krant staat, hou rekening met dit of dat. Daar had ik helemaal geen zin in. Nu zit ik, nadat ik me met FC Utrecht heb gekwalificeerd voor Europees voetbal, toch weer in een aardige fase. En als dit dan komt, dan doe ik dat.”

