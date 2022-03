Is de klassiekerzege van Biniam Girmay het vliegwiel dat het Afrikaans wielrennen nodig heeft?

De parkeerplaats van het hotel langs de grote weg in Zedelgem stond vol camera’s en fotografen. Biniam Girmay was maandag een dag na zijn zege in Gent-Wevelgem nog steeds een magneet voor de media. Met een grote glimlach liep hij door de menigte, als winnaar die niet gewend is aan winnen.

Girmay (21) zorgde zondag voor wielergeschiedenis. Voor het eerst won een Afrikaanse renner (niet uit Zuid-Afrika) een klassieker in het wielrennen. Het leverde veel aandacht op, waarbij de vraag werd gesteld of dit de doorbraak betekent voor het Afrikaanse wielrennen.

Girmay liet zien dat het mogelijk is voor een Afrikaanse renner om te winnen in een voornamelijk witte, rijke sport. En het was vooral een knappe zege, omdat Girmays pad naar de top zeker niet makkelijk was. Een wielrenner uit een Afrikaans land heeft niet het gespreide bedje van, zeg, een Nederlands prof in spe. Eritrea heeft dan nog een grote fietscultuur, als overblijfsel uit de tijd dat Italië het land koloniseerde, maar faciliteiten zijn verre van ideaal.

Visumregels maken planning ingewikkeld

Door gebrek aan goede begeleiding werd ook Girmay in zijn beginjaren opgevangen in de wielerploeg van de internationale wielerunie UCI in het Zwitserse Aigle. Talenten die zelf geen middelen hebben, mogen daarheen. “Ik moest me echt aanpassen”, zei Girmay daar zondag over. In zijn eerste jaar kreeg hij heimwee.

Na ‘Aigle’ kwam Girmay bij Delko terecht, een kleine Franse ploeg op het derde niveau. Afgelopen zomer werd hij door sportief directeur Aike Visbeek verleid om naar Intermarché Wanty-Gobert te komen. Zondag won hij op het hoogste niveau. Het is een individueel verhaal, met een dosis geluk.

En nog steeds zijn er beperkingen. “Een goede planning met hem maken is heel moeilijk. Je komt niet zo makkelijk Eritrea in of uit”, zei Visbeek zondag. Daarmee doelde hij onder meer op visumregelingen. Girmay zit vast aan een visum voor drie maanden, voor hij weer terug naar huis moet. Hij vliegt vandaag in elf uur terug, en rijdt geen Ronde van Vlaanderen - maar dat is volgens eigen zeggen nu omdat familie boven de koers gaat.

Wankele basis

Het is het manco voor veel Afrikaanse renners. Een gestructureerd beleid is er niet. Het belangrijkste initiatief om Afrikaanse renners naar het hoogste niveau te krijgen, de wielerploeg Qhubeka-Next Hash (die naast profwielrennen fietsen uitdeelt in meerdere Afrikaanse landen), kreeg eind vorig jaar de financiering voor dit seizoen niet rond. De opleidingsploeg is wel blijven bestaan. De hoop is dat dat team, net als het Italiaanse team Androni, het vliegwiel wordt voor nieuwe talenten.

Want talenten zijn er wel, evenals andere Afrikaanse profrenners. Alleen komen die slechts mondjesmaat aan de top. Het duurt lang om talent te laten ontluiken. Ergens in die aanloop van jaren loopt het vaak spaak. Iets wat Girmay zelf vorig jaar ook al zei, na zijn zilveren medaille op het WK voor beloften. “Er is verbetering, maar niet veel. Representatie van zwarte Afrikaanse renners in het peloton is minimaal. Een of twee per jaar.”

Een groot deel van het potentieel wordt onbenut gelaten, niet alleen in Eritrea, een land dat momenteel bovendien in oorlog is. Mogelijk verandert dat met Girmay als de grote ster en het vooruitzicht van een WK over een kleine vier jaar in Rwanda. Maar dat blijft een wankele basis. Voor Girmay is dat voor nu van later zorg. Eerst naar huis, naar vrouw en kind.

