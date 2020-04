Irritatie, verdeeldheid en eigenbelang: topclubs forceren einde voetbalseizoen

Met een vloeiend een-tweetje passeerden een paar machtige topclubs donderdag voetbalbond KNVB op nogal pijnlijke wijze. Met hun standpunt lijkt het lot van het betaalde voetbal voor dit seizoen bezegeld en wordt er zeer waarschijnlijk niet meer gespeeld. Nadat Ajax bij monde van technisch directeur Marc Overmars de eredivisie al voor dood had verklaard (‘het leven is eruit’) gaven ook PSV en AZ aan dat ze geen heil zien in hervatting van de competitie, eventueel half juni.

De topclubs hebben dit de KNVB en hun belangenorganisatie ECV laten weten. Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV zei dat het ‘op geen enkele manier te verantwoorden’ is het restant van de (acht of negen) wedstrijden nog uit te spelen. Zijn collega Robert Eenhoorn van AZ noemde de situatie rond het coronavirus zo zorgwekkend dat alles van ondergeschikt belang is.

Overmars vergeleek donderdag in De Telegraaf de UEFA en de KNVB met de Amerikaanse president Donald Trump - die een week geleden nog zei dat de economie belangrijker was dan het coronavirus. Oftewel: UEFA en KNVB laten hun oren te veel hangen naar de financiële belangen terwijl de veiligheid en volksgezondheid in het geding zijn.

Eerder lieten ook clubs als ADO Den Haag, PEC Zwolle en Fortuna Sittard weten geen trek te hebben in voetbal deze zomer. Wie het wil kan er bij sommige clubs ook eigenbelang in zien. Als de huidige stand definitief wordt, dan zullen Ajax en AZ naar de voorronden van de Champions League gaan en zijn PEC, Fortuna en ADO vermoedelijk verlost van degradatiestress. Maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost. FC Utrecht dacht zich via de bekerfinale direct Europees te kunnen plaatsen. En degradeert RKC? Een optie is dat de eredivisie wordt uitgebreid met de nummers één en twee van de eerste divisie, Cambuur en De Graafschap.

Dat niet alle clubs op één lijn zitten, bleek uit de reactie van Feyenoord, de nummer drie die wellicht nog stiekem droomde van een titel. In Rotterdam vindt directeur Mark Koevermans het goed dat de KNVB de ontwikkelingen nog rustig afwacht.

De KNVB had de irritatie en verdeeldheid mogelijk kunnen voorkomen. In België werd door de clubs en competitieleiding donderdag gezamenlijk besloten het seizoen af te blazen. In Nederland koos de KNVB er dinsdag echter voor om de lijn van de UEFA te volgen en de kleine kans aan te grijpen het seizoen voor 3 augustus toch nog af te maken. Aan die aanpak conformeerde zich ook directeur Matthijs Manders van de ECV, het samenwerkingsverband van eredivisieclubs.

Zowel KNVB als ECV zijn nu in verlegenheid gebracht door topclubs die nu duidelijkheid willen. De bond heeft voor komende dinsdag nog een nieuwe videovergadering uitgeschreven. Het besluit dat daar genomen wordt, is wat Gerbrands betreft helder, ‘omwille van de volksgezondheid'. “Wij zitten in de regio die het hardst getroffen is. Bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, ziek is geweest of overleden is. Dan heeft voetbal geen prioriteit meer.”

Bovendien voorzien veel clubs bij late hervatting van de competitie problemen met aflopende spelerscontracten, een propvolle kalender in het nieuwe seizoen, met fysieke overbelasting op de loer.

