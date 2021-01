Irene Schouten volop in race voor Europese titel, tot haar eigen verbazing

Een snerpend gefluit klinkt door de gang van Thialf, daar waar in een normaal seizoen de toeschouwers lopen. Irene Schouten is er net bezig met een interview, maar ze wordt door het geluid teruggeroepen. Het gefluit is van Jillert Anema, haar coach, die ermee aangeeft dat ze moet uitfietsen. Er is nog een dag te gaan op het EK allround, en daar moet serieus op worden voorbereid. Want er liggen medaillekansen, en zelfs is er een mogelijkheid op een titel.

Want Schouten staat na dag één van de Europese vierkamp schaatsen op plek twee, slechts zeven tienden van een seconde achter Antoinette de Jong. Iets wat ze overigens pas van de verslaggevers hoort, want eigenlijk interesseert het klassement Schouten helemaal niet zo. Vooraf had ze amper getraind op het allrounden, nooit had ze gedacht dat ze mee zou doen voor een fraaie ereplaats, dus waarom zou ze zich dan druk maken?

Sterke drie kilometer

Maar een goede klassering lijkt zeker haalbaar voor de marathon- en massastartspecialist. Het is het gevolg van een bijzonder sterke drie kilometer, waarin ze het baanrecord benaderde en met een tijd van 3.57,95 een grote hap van haar achterstand op De Jong goed maakte. Ze staat zelf bovendien nu een halve seconde voor op nummer drie Natalia Voronina, de Russin die vorig jaar wereldkampioen op de 5 kilometer werd.

Toch staat Schouten heel relaxed iedereen te woord. Ze ziet het Europees allroundtoernooi vooral als voorbereiding op het echt belangrijke toernooi voor haar: het WK afstanden in Heerenveen half februari, waar ze op de langste afstanden een medaille wil. De vierkamp, iets wat ze in 2014 voor het laatst deed, is niet zo van belang.

Zodanig niet van belang, dat ze eigenlijk zelfs af wilde zeggen dit weekend, omdat ze in de trainingsweek voorafgaand aan het toernooi achterstevoren rondreed. Althans, zo voelde het. “Ik heb in acht of negen jaar nooit zo slecht gereden. Ik dacht dat het aan ons trainingskamp in Limburg lag, en wilde bijna niet meedoen aan het toernooi. Maar het bleek uiteindelijk aan mijn schaatsen te liggen.”

In het hotel in Wolvega, daar waar de Nederlandse schaatsers de komende weken verblijven, werd het probleem door de enige materiaalman die er daar is verholpen. En het had succes. Ze wil er zaterdagmiddag wel over doorpraten, maar dat mag niet van de trainer. Er ligt een resultaat ligt te wachten.

Dus weg is ze, op een drafje, achter de persoon langs die toch de leider is in het klassement: Antoinette de Jong. Het contrast tussen de twee kan bijna niet groter. Want terwijl Schouten huppelt, is De Jong juist aan het mopperen. Zij had na een goede 500 meter (waar ze derde werd) ruim vier seconden toegegeven op de 3 kilometer, iets waardoor ze in een klap haar eerder dit seizoen opgedane zelfvertrouwen een beetje verloor. “Ik was te gehaast, had niet het goede gevoel.”

De Jong was streng voor zichzelf, zei ze. Ze staat dan wel eerste, maar heel blij was ze daar niet mee. “Dit was een race die niet nodig was. Daar baal ik van. Ik leg het plafond hoger voor mezelf. Dus ik had het liefst die vier seconden niet verloren.” De grote favoriete vooraf is door haar 3 kilometer bovendien verre van zeker van titelprolongatie. “Maar ik weet dat mijn hoofd mij nooit in de steek laat.”

Patrick Roest rijdt zich onbedreigd naar de titel, zo lijkt het

Patrick Roest heeft na dag een van de Europese kampioenschappen amper een concurrent. Sverre Lunde Pedersen is de dichtstbijzijnde concurrent, maar die staat inmiddels al op 2,5 seconde achterstand. Marcel Bosker is de nummer drie. Hij staat ruim 3 seconden achter Roest.

De dominantie van Roest werd al verwacht. Zelfs met mondkapje op, wint hij nog, grapte Pedersen voor het toernooi al. En hij kreeg gelijk: Roest werd tweede op de 500 meter (achter Pedersen), maar hij domineerde op de 5 kilometer. Zijn tijd was met 6.10,25 minder snel dan men inmiddels gewend is van Roest (hij rijdt vaak onder de 6.10), maar dat was nog steeds ruim sneller dan de concurrentie.

