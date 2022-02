Irene Schouten na tweede gouden medaille: ‘Ik moest écht écht aan de bak’

Uitgelaten meldde Schouten zich na de eerste huldiging voor de camera van de NOS. “Ik voelde me voor wedstrijd al heel goed. Ik zag eerst Sablikova al heel hard gaan en toen Weidemann, ik wist: ik moet écht écht aan de bak. Tijdens de rit hoorde ik Jillert (Anema, haar coach, red.) roepen dat het goed ging, dat ik op schema zat. Ik had het gevoel dat ik de laatste vijf ronden nog kon versnellen en dat was ook zo. Dan komt er een mooie tijd uit en win je goud", zei Schouten.

De West-Friezin uit Hoogkarspel had zich nog niet gerealiseerd dat haar tijd behalve een olympisch record ook een Nederlands record is. “Ja? Ja! Dat was ik even vergeten.” Ze wilde in haar race niet te veel op rondetijden letten. Dat had ze vooraf ook met Anema afgesproken. “Het was einde goed, maar het begin was een beetje schommelend. Er zit dus nog meer in.”

Schouten maakt op nog twee onderdelen kans op een medaille, misschien wel op goud: de massastart en de ploegenachtervolging. Of dit goud nog meer vertrouwen geeft? “Dat zijn totaal andere onderdelen. Je moet zelf goed rijden maar bent ook afhankelijk van anderen. Maar ik ben wel in goeden doen. Dat scheelt een hoop.”

Lollobrigida

Net als op de 3000 meter kon Schouten op de vijf kilometer in de laatste race rijden. Zo wist ze vooraf precies welke tijd ze nodig had. Ze moest weer tegen de Italiaanse Lollobrigida, die ze deze keer halverwege de race bij de kruising kon gebruiken als windscherm. Lollobrigida kon het snelle schema van haar begin niet volhouden.

De druk en de spanning waren toch weer toegenomen, bekende Schouten vooraf. Het goud was dan wel binnen, maar ook op de 5 kilometer was ze de grote favoriete. In de race was daar niet veel van te merken. In het laatste deel van de race kon ze, gesteund door een kleine groep Nederlandse sporters op de tribune, haar rondetijden als enige rond de 32 seconden per ronde houden. Het resultaat: 6.43,51. Na afloop gingen de armen in vreugde opzij. Ze wist dat ze ruim de beste was.

Olympisch dorp

Sanne in ‘t Hof kon bij haar olympisch debuut niet mee met de Russin Voronina, die het wereldrecord in handen heeft. Dit keer kon Voronina dat niveau niet benaderen. In ‘t Hof, die de afgelopen weken voor het officiële socialemediakanaal van TeamNL haar dagen in het olympisch dorp filmde, reed wel een tijd die onder de zeven minuten lag: 6.59,77.

Martina Sablikova was de eerste vrouw die een tijd neer moest zetten. Ze reed een sterke tijd, 6.50,09, en balde na afloop een vuistje. De nummer vier van de 3 kilometer gaf zichzelf een goede kans op een medaille. En dat wist ze.

Twee seconden onder de tijd van Sablikova

Toen moesten de twee belangrijkste ritten nog komen. Isabelle Weidemann, die verguld was met haar bronzen medaille op de 3 kilometer, nam het op tegen de sterke Noorse Ragne Wiklund. Weidemann nam het initiatief, en reed lange tijd rond de tijd van het olympisch record van Claudia Pechstein uit 2002. De Canadese kwam daar niet aan, maar bleef wel bijna twee seconden onder de tijd van Sablikova.

Uiteindelijk ontvouwde het scenario zich precies zoals zaterdag. Maar dit keer kon Schouten al tijdens haar race genieten. Met twee keer goud is ze nu al de schaatskoningin van Peking.

