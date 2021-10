Irene Schouten en Jorrit Bergsma domineren op het NK: ‘De ploeg zit in een flow’

De een schaatste twee baanrecords en won wederom de massastart, de ander sprak na winst op de 5 én 10 kilometer op de NK afstanden van zijn ‘beste raceweekend’ ooit. Irene Schouten en Jorrit Bergsma waren dominant op het eerste meetmoment in het olympisch schaatsseizoen: de NK Afstanden in Heerenveen.

Zo was het eens niet de geel-zwarte formatie van Jumbo-Visma, of de groenen van Reggeborgh, die het meest konden lachen. Team Zaanlander voerde dit weekend met Schouten (29) en Bergsma (35) de boventoon. Ook tot verrassing van de ploeg zelf, want er zat voor het toernooi nog een flinke trainingsperiode. Bergsma bijvoorbeeld voelde zich niet eens topfit. “We hebben hard getraind vooraf, waardoor we niet heel uitgerust hier begonnen.”

Drie trainingskampen werkte de ploeg in relatief korte tijd af. In Livigno, met in die week onder meer de traditionele fietstijdrit van de Stelvio en een ‘wegrit’ op de Gavia. Daarna zakte de ploeg verder af in Italië, naar Grosseto, voordat op het ijs van het Duitse Erfurt verder werd getraind. Een opvallende keuze, aangezien de meeste ploegen traditioneel kiezen voor een verblijf in Inzell.

Wie goed is, wil meer

Daar in midden-Duitsland werd het laatste deel van het fundament gelegd voor een Nederlands kampioenschap, waarin vooral de prestaties van Schouten en Bergsma opvielen. Maar ook anderen als Jos de Vos, Victor Ramler en Elisa Dul reden persoonlijke records. Alleen Melissa Wijfje was een dissonant.

En wie goed is, wil meer. Het liefst was Schouten nog doorgegaan naar de marathon van Enschede op zaterdagavond, een race waar Bergsma wel heen was gereden. Maar voor Schouten was dat vanwege de reistijd onmogelijk. Niet zozeer vanwege de afbreukrisico’s. “Ik zeg altijd: als je goed bent, dan kan het wel. En als je slecht bent, maakt het niet zoveel uit dus kan het ook.”

De veelvraterij zei veel over de ambities van Schouten. Zij wil rijden wat kan en winnen waar mogelijk. Én, niet onbelangrijk, ook vooral plezier maken. Niet voor niets was Schouten bij de eerste marathon van het jaar, in Amsterdam, rondenlang in de aanval geweest (om uiteindelijk te winnen). Om een ‘beetje pit’ in de wedstrijd te brengen, te laten zien hoe mooi schaatsen kan zijn.

Het loopt binnen Zaanlander, zei ze. Iets wat Bergsma beaamde. Hij sprak over ‘flow’. “Weet je, het zit nu mee. De sfeer in de ploeg is goed, de techniek is goed, fysiek is het in orde. Dat geeft rust, ook in je hoofd. Het is een optelsom.”

Met een snotneus naar huis

Coach Jillert Anema kon dat begrijpen. “Het hele olympische programma is preciezer. Wij konden in mei nu naar Tenerife: dat kost 40.000 euro. Vorig jaar moesten we dat doen in de sneeuw in Limburg, ook omdat er geen geld was bij de sponsor vanwege corona. Dan kom je toch meer met een snotneus thuis.”

Schouten wees nog wel op de inbreng van assistent Arjan Samplonius, sinds twee jaar betrokken bij de ploeg. Hij neemt wat druk weg bij hoofdcoach Jillert Anema, zegt Schouten. “Die nam wel heel veel hooi op zijn vork. En bovendien heeft Arjan ook wel oog voor andere aspecten, met name op technisch gebied.”

Bergsma prees ook de rol van Samplonius, maar gaf ook de eer aan Anema. “De filosofie van de ploeg is niet veranderd. Zijn trainingsschema’s hebben zich ook bewezen. Het zit in de nuance, denk ik. Bij mij is dat vooral rust en ontspanning vinden in de slag.”

Het leidde tot een dominant NK. Bergsma had vrijdag al de 5 kilometer met ruim verschil naar zijn hand gezet en zondag deed hij dat op de 10 kilometer over. Hij reed met 12.39,68 net boven zijn persoonlijk record en was ruim acht seconden sneller dan Patrick Roest. Tussendoor was hij dus nog naar Enschede gereden voor de marathon.

Verbetering van het baanrecord

De races van Schouten waren nog indrukwekkender. Zaterdag was ze op de 3 kilometer veel sneller dan ze zelf dacht en kwam ze uit op de zevende tijd ooit door een vrouw op de 3 kilometer gereden: 3.54,59. Ook de 5 kilometer van Schouten zondag voltrok zich op voor haar kenmerkende wijze. De eerste paar ronden gingen nog ‘op het gemak’. Daarna versnelde ze tot in de rondjes 30, terwijl al haar concurrenten rond de 32 of 33 seconden zaten. Het baanrecord, dat twee jaar op naam stond van Esmee Visser, werd met twee seconden verbeterd: 6.45,69.

Bij zowel Bergsma als Schouten werd de concurrentie op vele seconden achterstand gereden. Verdienste van hen, maar coach Anema had ook een andere verklaring: “De tegenstand ging de strijd denk ik ook niet altijd aan. Of dominantie fijn voelt? Nee. Dit is geweest. Maandag is weer dag één.”

Want er is een ander toernooi belangrijker: in december, het Olympisch kwalificatietoernooi. Bergsma wilde daarom waken voor al te grote euforie. “Het is één dag genieten, maar dan moet de kop er weer bij.” Een gegeven dat ook coach Anema omarmde, die gelijk probeerde de druk bij zijn ploeg weg te houden. “Wij hebben de lat hoog gelegd. Alleen als je daar zelfvertrouwen uit haalt, is het goed.”

Lees ook:

Sven Kramer verslikt zich bijna in zijn eerste 5 kilometer van het seizoen

Sven Kramer vond zichzelf niet superslecht, maar merkte wel hoe wankel zijn positie kan zijn op de 5 kilometer. Hij plaatste zich op de NK Afstanden in Heerenveen net aan voor de wereldbekers.