Irene Schouten doet wat iedereen van haar verwachtte: goud pakken

Bij de eerste blik op het bord, hoogstens twintig meter na de finish, kwam de emotie er al uit. Irene Schouten uit het West-Friese Andijk deed wat iedereen van haar verwachtte. Ze won in 3.56,93 het eerste goud voor Nederland, op de 3 kilometer, voor de Italiaanse Francesca Lollobrigida en Isabelle Weidemann uit Canada. Ze reed geen ronde uit, maar dook gelijk in de armen van trainer Arjan Samplonius.

Schouten reed in Peking een zeer vlakke race. Ze wist precies wat ze moest rijden; het geluk van de loting, waardoor ze in de laatste rit was geplaatst. Het enige wat ze niet moest doen, was meegaan in het schema van tegenstandster Lollobrigida, die zoals verwacht razendsnel zou beginnen, maar op het eind van haar race zou instorten. Op één kruising na ging dat plan perfect voor Schouten, die een klein momentje moest aanzetten.

Seconde voorsprong

In de voorlaatste ronde slonk haar voorsprong op de Canadese Weidemann iets. Maar haar laatste sprint, het wapen van de massastart, zorgde uiteindelijk voor het toch nog grote verschil. Schouten won met ruim een seconde voorsprong op Lollobrigida.

Schouten (29) plaatste zich op het olympisch kwalificatietoernooi eind 2017 niet voor een individuele afstand bij de Spelen van Zuid-Korea, maar veroverde nog brons op de massastart. Vorig jaar en dit seizoen was ze onverslaanbaar. Het gevolg van beter trainen en zich niet zoals zo vaak helemaal moe te rijden in een lange fietstocht of een harde ijstraining. De beloning kwam in haar eerste olympisch goud.

Heel snel waren de tijden niet

In de Ice Ribbon in Peking, waar de onderste twee rijen waren bezet door een paar honderd stille en hoogstens met een vlaggetje zwaaiende toeschouwers, was het ijs waarop het hard werken was. Heel snel waren de tijden niet. Onder meer bij Carlijn Achtereekte. De tot zaterdag regerend olympisch kampioene, die zich ternauwernood had geplaatst voor de 3 kilometer, reed al vroeg in het schema.

Dit keer was het niet de race die haar vier jaar geleden naar het allerhoogste podium mogelijk bracht. Tegenstandster Miho Takagi kon twee keer van haar profiteren bij de kruising en bleef Achtereekte ook voor: 4.01,77 om 4.02,21. Het sprookje van 2018 kreeg voor haar geen vervolg.

Achtereekte kon uiteindelijk rustig uitrijdend zwaaien naar het publiek en was al weg van het middenterrein terwijl ze op dat moment nog tweede stond. Ze wist dat het niet genoeg zou zijn. Toch was ze blij, omdat nu wel lukte om een goede race te rijden.

Maar wist ze het zeker dat ze niet op het podium zou komen? Dat het echt zwaar was, bewees Antoinette de Jong namelijk niet veel later, in de eerste race na de dweil. De Jong, die na een moeizaam begin van het jaar steevast de beste was achter Schouten, begon razendsnel. Toch werd al snel duidelijk dat ze dat tempo, met rondjes in de 30 seconden, niet kon volhouden. Uiteindelijk eindigde ze nog achter Achtereekte: 4.02,37. Na een ronde uitrijden volgde de teleurstelling. Minimaal, maar ze sloeg haar handen in ongeloof tegen haar dijen.

Twee ritten later was duidelijk dat De Jong het niet zou redden. Martina Sablikova reed naar 4.00,34, waarna De Jong wist dat ze geen medaille zou halen. Voor haar volgen nog de 1500 meter en de ploegenachtervolging.

Schouten ondertussen viel op het middenterrein iedereen om de hals. Voor haar kon het toernooi niet beter beginnen. Daarna moest ze snel inpakken: de bloemenceremonie begon.

