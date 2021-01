Ireen Wüst wacht nog steeds op haar eerste zege

Voor wie zich zorgen maakt over Ireen Wüst: dat is niet nodig. Vindt zij zelf. Afgemeten staat ze de media te woord in Thialf. Zojuist heeft ze bij de wereldbekerwedstrijd de derde tijd op de 1500 meter gereden. Daarmee blijft de teller met overwinningen dit seizoen op nul staan. Sinds 2006 kende zij geen enkel jaar zonder zege, nationaal of internationaal.

Natuurlijk moet de climax van dit door corona uitgeklede schaatsjaar nog komen. Deze tweede world cup is de laatste krachtmeting voor de wereldkampioenschappen afstanden, over een kleine twee weken. Maar hoe realistisch is een gouden scenario nog voor de vijfvoudig olympisch en achttienvoudig wereldkampioene?

Snelste tijd van het seizoen

“Ik zie de wereldbeker als een opmaat naar de WK. Dit soort races heb ik nodig om scherp te raken. De dingen die vorige week niet goed gingen, liepen nu beter. De eerste volle ronde met name. Alleen was ik nu weer te gehaast.” Wüst klokte na een rechtstreeks gevecht met de Amerikaanse winnares Brittany Bowe haar snelste tijd van het seizoen: 1.54.22. Traditiegetrouw is Wüst (34) een schaatsster die groeit in een seizoen. Dat is dit jaar lastiger, omdat er minder wedstrijden zijn en zij zich daarbij niet wist te plaatsen voor het Europees kampioenschap, een van de spaarzame internationale ontmoetingen. “Nu heb ik met de world cups twee zware weekenden na elkaar. Daar word ik beter van. Dit seizoen heb ik nog niet zo vaak weekenden gehad met drie wedstrijddagen achter elkaar. Een mooi trainingsblok.”

Een etmaal na haar podiumplek op de 1500 meter werd Wüst zondag zesde op de 1000 meter. Die race gold als een nuttige oefening voor haar snelheid, met het oog op de 1500 meter. Dat is immers de enige individuele afstand waarop zij zich geplaatst heeft voor de WK. Op de metrische mijl is zij bovendien de titelverdedigster.

Zaterdag was dus haar generale repetitie. Geïrriteerd doet zij naderhand haar verhaal. Al bij binnenkomst in de mixed zone, waar zij de media ontmoet, is duidelijk dat ze niet in opperbeste stemming is. De journalisten praten te zacht vanachter de spatschermen en de richting van het gesprek zint haar ook niet.

‘Wees niet te streng tegen jezelf’

Die houding is ook positief uit te leggen. Na al die jaren topsport is haar honger naar succes nog allerminst gestild. Coach Gerard van Velde, die haar dit seizoen voor het eerst onder zijn hoede heeft, herkent in de Ireen van nu nog steeds de Ireen van ruim vijftien jaar geleden. Toen schaatste hijzelf nog en was de jonge Wüst een ploeggenoot. “Ze was destijds een leergierig meisje dat iedere training voluit wilde gaan. Die gretigheid is gebleven. Ze is altijd kritisch op zichzelf. Soms een beetje te. Dan is ze niet realistisch en zeg ik tegen haar: wees niet te streng tegen jezelf.”

Van Velde is tevreden over de prestaties van Wüst. Hij wijst erop dat dit het eerste jaar is dat ze meetraint met een sprintploeg en ondertussen bij wedstrijden gewoon voorin meedoet. “Het niveau is hartstikke hoog. Bowe zit vandaag dicht bij de beste tijd ooit in Thialf gereden, terwijl de luchtdruk hier vandaag niet fantastisch was. Dat Ireen nog niet één wedstrijd gewonnen heeft, zorgt niet voor extra druk. Niks is vanzelfsprekend in de sport. Ze rijdt in de buurt van de beste tijden. Op de WK doet ze sowieso om een podiumplek mee, en dan: wie weet.”

En wat Wüst zelf denkt? Dat laat zich raden. “Ik heb er alle vertrouwen in. Dat is het belangrijkste. Zolang ik er maar in geloof. Ik heb vaak genoeg laten zien dat ik wat extra’s kan geven als het erom gaat.”

Mulder is de opvallendste Nederlandse winnaar Zoals gebruikelijk in het schaatsen kende ook de tweede en laatste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen weer veel Nederlandse successen. Opvallendste winnaar was Ronald Mulder. Hij wist voor het eerst sinds 2017 een world cup op zijn naam te schrijven. Op de 500 meter was hij zondag met 34.55 de snelste. “Op deze afstand weet je dat alles telt. De top in het sprinten is nu zo breed. Je kunt eerste worden, maar ook twaalfde. Ben heel blij met deze race.” Zaterdag was Mulder nog op dezelfde afstand als vijfde gefinisht. Toen won Pavel Koelizjnikov met 34.47. De Rus deed zondag niet mee.

Met twee nieuwe blikvangers zou het een mooi schaatsseizoen worden voor Team Reggeborgh. Maar corona veranderde alles. Kjeld Nuis kreeg Covid-19 en Ireen Wüst moest in quarantaine. ‘We hebben heel veel tijd verloren.’