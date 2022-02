Ireen Wüst draagt op 1000 meter het stokje over aan Jutta Leerdam

Jutta Leerdam: zilver, en meteen plannen voor de toekomst

Als bij toverslag klaart het gemoed op. De laatste rit van de 1000 meter is nog bezig, maar Jutta Leerdam valt coach Rutger Tijssen al in de armen. Op dat moment weet ze al dat ze een medaille gaat winnen op haar eerst Spelen. Een zilveren, zo blijkt twintig seconden later.

Even tevoren, vlak na de finish van haar eigen race, had Leerdam (23) heel hard een scheldwoord uitgesproken. Het was niet goed gegaan. Ze maakte een grote misslag, kwam met een handje aan het ijs. Waar ze een geweldige tijd wilde rijden, kwam ze niet verder dan een goede einduitslag (1.13,83). Eentje waarvan ze wist dat er nog iemand onder kon komen: Miho Takagi, de Japanse. Dat gebeurde ook. Leerdam werd tweede, achter Takagi (1.13,19) en voor Brittany Bowe (1.14,61).

Leerdam keert terug naar Nederland met een olympische medaille. Iets waar ze mee verder kan. Ze is samen met Femke Kok het gezicht van een nieuwe sprintgeneratie. Eentje die nog vooruit kijkt, nieuwe doelen stelt en vooral nieuwe plannen maakt. Om dan maar over vier jaar olympisch goud te halen. En ook om de rol als uithangbord van de sport te worden. Een plek die vrijkomt nu Ireen Wüst haar carrière beëindigt.

Haar zilver was ook een beloning voor de route die Leerdam richting Peking had moeten nemen, zei ze. Samen met vriend Koen Verweij besloot ze haar eigen team op te richten, met als gevolg dat zij het uithangbord werd, de reden waarom sponsoren instapten. Ze had niet de geborgenheid van een al bestaand team, waar de faciliteiten goed zijn geregeld. Leerdam wilde het niet als excuus gebruiken, maar ze zei het toch.

Leerdam draait alles naar het positieve, en dus ook dat gegeven. Dat ze in Peking veel alleen trainde, terwijl concurrenten met hun ploeggenoten rondes reden, hoefde niet zo erg te zijn. Het had haar mogelijk zelfs sterker gemaakt. Daarom hoefde er ook niet per se nieuwe schaatsers bij, in haar ploeg.

Maar het had haar ook wel druk gegeven, erkende ze. “Ik wilde naar mijn sponsoren toe, naar het team toe heel graag. Dat neem je toch mee, als je hier naartoe werkt.”

Dat, aangevuld met het feit dat ze een paar missers had gehad, maakte dat ze ook niet meteen wist met welk gevoel ze moest rondlopen. Tot Verweij vlak na het einde van de race via de telefoon zei dat ze fier mocht zijn. Toen dacht Leerdam: “Ja, met deze route, dit team en het feit dat ik bijna alles alleen heb gedaan: ik ben trots. En dat goud, dat komt nog wel.”

Ireen Wüst bedankt de aanwezigen na haar allerlaatste olympische race. Beeld REUTERS

Ireen Wüst: eerst mopperen, daarna al denken aan een afscheid in een vol Thialf

Het was de laatste olympische race, een mijlpaal in de geschiedenis van de schaatssport, maar Ireen Wüst (zes keer olympisch goud, vijf keer zilver, twee keer brons) kon het niet nalaten om eerst te mopperen over wat er op haar 1000 meter allemaal mis ging.

Want zelfs na ruim twintig olympische starts kwam Wüst bij de start van haar wedstrijd nog ‘op haar punten terecht’. Daarna ging ze ‘rennen in plaats van schaatsen’, wat ‘met handen en voeten’ nog tot een redelijke opening leidde. Maar ze had er al te veel tijd verspeeld. Ze finishte als zesde, nog achter Antoinette de Jong (vijfde) en ruim achter Jutta Leerdam. “Jutta reed gewoon een goede race. Maar derde, dat had denk ik wel gekund.”

Waar Leerdam al plannen maakte voor na de Spelen, was Wüst na afloop van haar race wel snel berustend. Het hoefde toch allemaal niet meer. Zij is al maanden bezig met haar afscheidstour, waarvan de Spelen ‘een mooie droom’ waren geweest, met goud op de 1500 meter uiteraard als hoogtepunt. En ja, de 1000 meter was niet goed gegaan, maar dat was na een korte periode balen afgesloten. “Ik kan nu beseffen dat dit de laatste olympische race was. Dat is wel gek.”

Donderdag kreeg ze talloze berichten op haar telefoon van mensen die haar succes wensten. Tussendoor kreeg ze ook nog een melding dat ze niet is verkozen in de internationale atletencommissie. “Maar dat druk je toch voor jezelf weg. Je bent topsporter. Ik wilde goed presteren. Altijd heb ik vooruit gekeken. Ik geniet te weinig. En van deze dag heb ik niet genoten.”

Ze is blij en trots dat ze op haar hoogtepunt kan stoppen. “Dat is uniek.” Ze dankte de ploeg, Reggeborgh, waar ze de kans kreeg om nog twee jaar door te gaan, nadat ze in 2020 had gemerkt dat ze nog voldoende kans zag om goed te blijven.

Voor haar rest een afscheid in Thialf, bij de wereldbekerfinale. Als ze daar over spreekt, valt ze even stil. “Pffff”, zucht ze, waarna ze even een moment voor haarzelf neemt. Na het wegslikken van de emotie gaat ze er nog even op door. Hoe ze ernaar uitkijkt.

Want in Thialf mag ze een laatste ronde rijden, met vrienden en familie op de tribune en in hoogstwaarschijnlijk een vol Thialf. “Ik ben blij dat dit niet de allerlaatste is geweest. Gelukkig waren mijn ploeggenoten er, zodat er nog een beetje familie was. Maar in Thialf wordt het een emotioneel dagje. Bereid je maar voor.”