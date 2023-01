Iraanse sporters bloeden, internationale sportwereld hult zich in stilzwijgen

In Iran zijn vanwege protesten tegen het regime sporters omgebracht, ter dood veroordeeld, gevangen genomen en gemarteld, of zomaar verdwenen. De internationale sportgemeenschap doet er het zwijgen toe.

In de vroege ochtend van 7 januari werd Mohammad Mehdi Karami opgehangen. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor de dood van een lid van de Basij, de paramilitaire jongerenmilitie die loyaal is aan het schrikbewind van de hoogste islamitische leider van het land, ayatollah Ali Khamenei. Een schijnproces was aan zijn vonnis voorafgegaan.

Karami was een getalenteerd karateka. Hij behoorde tot de nationale selectie. Maar zelfs die status maakte geen verschil. Na te zijn opgepakt, mocht hij niet een eigen advocaat uitzoeken. Hij kreeg iemand toegewezen, blijkt uit een reconstructie van de BBC.

Zijn familie benaderde nog een van de bekendste mensenrechtenadvocaten van het land, maar diens bemoeienis leidde tot niets. Brieven werden genegeerd, net als een oproep tot hoger beroep. Drie dagen voordat hij van het leven werd beroofd, ging Karami nog in hongerstaking om met zijn raadslieden in contact te komen – vergeefs. Na zijn veroordeling had hij zijn vader opgebeld, vertelde die de onafhankelijke krant Etemad, en huilend gezegd: ‘Vertel het niet aan mama’.

Medailles en getuigschriften als postuum eerbetoon

Volgens de Iraanse oppositiegroep 1500 Tasvir werd de karateka in de gevangenis mishandeld. Ter nagedachtenis zijn bewegende sportbeelden van hem en een foto van de door hem veroverde medailles en getuigschriften door 1500 Tasvir via Twitter verspreid. Die gelden nu als postuum eerbetoon.

Mohammad Mehdi Karami in de rechtbank. Beeld Reuters

Karami is niet de eerste, en vermoedelijk ook niet de laatste sporter die als martelaar kan worden gezien. Op de website van het Centrum voor Mensenrechten in Iran — een in New York gevestigd collectief dat bestaat uit journalisten, onderzoekers en mensenrechtenadvocaten — zijn de foto’s van twaalf Iraanse sporters te zien die allen in handen van het regime zijn gevallen, net als dat er nog legio andere namen worden genoemd. Naast Karami betreft het voetballers, bodybuilders, sportklimmers, een zwemmer, een volleyballer en een karateka. Drie van hen leven niet meer, drie zijn ter dood veroordeeld, eentje wordt vermist, de rest zit vast of is disciplinair gestraft, zo valt in de opsomming te lezen.

Dat de Iraanse autoriteiten alles aangrijpen, blijkt uit het relaas van Ali Daei, de voormalig voetbalprof en aanvoerder van het nationale team. Niet alleen werd zijn restaurant en juwelierszaak van overheidswege gesloten, ook werd het vliegtuig waarin zijn vrouw en dochter van Teheran naar Dubai zaten gesommeerd rechtsomkeert te maken om te voorkomen dat zij het land zouden ontvluchten. Daei had slechts geweigerd het WK te bezoeken, uit solidariteit met de demonstranten.

Doodvonnis omgezet in lange gevangenisstraf

Voor voetballer Amir Nasr-Azadani dreigde hetzelfde lot als Karami, maar twee weken geleden werd zijn doodstraf omgezet naar 26 jaar gevangenis. De herziening leek het gevolg van de storm van kritiek van huidige en voormalige Iraanse voetbalsterren die aanwakkerde nadat de 26-jarige middenvelder in eerste aanleg was veroordeeld. Ook Feyenoord-speler Alireza Jahanbakhsh deelde een foto van Nasr-Azadani op Instagram met de bijgevoegde hashtag #stopexecutionsiniran.

Een demonstrante in Mexico spreekt zich uit tegen het vonnis van de Iraanse voetballer Amir Nasr-Azadani. Beeld AFP

Het repressieve optreden is niet alleen een schending van fundamentele mensenrechten. Ook is het in strijd met het olympisch handvest, de vastgestelde regels en fundamentele principes waaraan landen zich moeten houden om aan de Spelen deel te kunnen nemen. Sterker, het druist in tegen zowel de letter als de geest van het handvest, waarin onder meer wordt gesproken over ‘het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen’ en waarin de verplichting is opgenomen ‘veilige sport te bevorderen en atleten te beschermen tegen alle vormen van intimidatie en misbruik’.

Sancties van het International Olympisch Comité (IOC) bleven vooralsnog uit. Sterker, de olympische beweging weigert zich zelfs krachtig uit te spreken. Op vragen van de Duitse Frankfurter Allgemeine Zeitung antwoordde het IOC slechts dat het ‘uiterst bezorgd’ is en dat ‘de situatie nauwlettend wordt gevolgd’. De wereldvoetbalbond Fifa gaf geen reactie op de arrestatie van Iraanse voetballers en de veroordeling van ex-jeugdinternational Nasr-Azadani. Ook de internationale karatebond hulde zich in stilzwijgen.

Olympische uitsluiting van een land gebeurde al eerder

Al langer roepen mensenrechtenorganisaties en sommige (inter)nationale atletencommissies op tot olympische uitsluiting van Iran. Zonder succes, terwijl dit in het verleden wel is gebeurd: Zuid-Afrika werd enkele decennia vanwege het apartheidsregime van de Spelen verbannen en Afghanistan was er in 2000 in Sydney niet bij vanwege de discriminatie van vrouwen.

Dat het IOC niet thuis geeft, verbaast voorzitter Inge Janssen van de atletencommissie van sportkoepel NOC-NSF niet. Al bekritiseert ze die houding wél. “Er wordt altijd door IOC-bestuurders gezegd dat sport en politiek strikt gescheiden moeten blijven, maar op hun speelveld gaat het júist om politiek. Bescherming van sporters zou dan prioriteit moeten hebben. Invloed uitoefenen door atletenvertegenwoordigingen is lastiger, omdat wij onderaan de ladder staan.”

Sandra Meeuwsen, sportfilosoof en directeur van het Erasmus Center Sport Integrity & Transition, valt Janssen bij: “Het IOC-adagium om sport en politiek te scheiden, wordt van stal gehaald als iets moed vergt. Je ziet de bestuurders dan stuntelen, de houding is reactief en niet proactief. Maar we leven in een andere realiteit, geveinsde neutraliteit is niet langer wenselijk of verdedigbaar. Helaas is het leervermogen van het IOC traag.”

Omgebrachte Iraanse sporters is niet van de laatste tijd Het ter dood brengen van Iraanse sporters is niet alleen van de laatste tijd. In het begin van de jaren tachtig vorige eeuw werden onder anderen voetbalinternational Habib Khabiri, olympisch worstelaar Hooshang Montazeralzohoor en aanvoerster Foruzan Abdi van de nationale vrouwenvolleybalploeg geëxecuteerd, omdat zij lid zouden zijn van de Iraanse oppositie of daarmee sympathiseerden. In september 2020 kreeg worstelkampioen Navid Afkari nog de doodstraf opgelegd. Dat leidde tot internationale verontwaardiging en de oproep Iran van sportevenementen te weren. Het regime bleek niet gevoelig voor die publieke druk en voerde het vonnis uit.

