Iraanse Feyenoorder Jahanbakhsh staat alweer voor dilemma: gaat hij voetballen in Israël?

Gaat-ie mee of blijft-ie thuis? Dat is de vraag die speelt rond de Iraanse voetballer Alireza Jahanbakhsh, die sinds dit seizoen uitkomt voor Feyenoord.

Maandag reist zijn club af naar Israël, waar Feyenoord een dag later in de groepsfase van de Conference League aantreedt tegen Maccabi Haifa. Een ontmoeting die gevoelig ligt voor Jahanbakhsh.

Iran erkent Israël niet. De Israëliërs en de omliggende Arabische landen ruziën al decennialang over wie er recht heeft op het grondgebied Palestina. Iraanse topsporters kunnen fikse straffen tegemoet zien als ze wel uitkomen tegen Israëliërs. Jahanbakhsh zal bij zijn afweging ook denken aan zijn landgenoten Masoud Schojaei en Ehsan Hajsafi, die in 2017 zwaar werden gestraft nadat ze met hun Griekse club Panionios tegen Maccabi Tel Aviv hadden gespeeld. Beide spelers mogen niet meer uitkomen voor het nationale elftal. Hun families werden onderdrukt.

Uiteindelijk een logische keuze

Voor Jahanbakhsh is het niet de eerste keer dat hij voor dit dilemma wordt geplaatst. In 2016 maakte hij als speler van AZ hetzelfde mee, toen de Alkmaarders in de Europa League werden gekoppeld aan Maccabi Tel Aviv. AZ besloot om Jahanbakhsh zowel in de uit- als de thuiswedstrijd niet in de selectie op te nemen. “Het was voor mij als trainer en ons als club een geheel nieuwe situatie”, herinnert toenmalig coach John van den Brom zich. “Uiteindelijk hebben we een logische keuze gemaakt. Als wél spelen gevolgen zou hebben voor de veiligheid van Alireza en zijn familie, dan speelt het sportieve aspect een minder belangrijke rol, zo vonden we na onderling overleg. Ook zijn status in Iran en zijn interlandcarrière stonden op het spel. Ons werd al snel duidelijk dat het onmogelijk was om te spelen.”

Opvallend is dat wereldvoetbalbond Fifa zich afzijdig houdt in conflicterende situaties tussen Iran en Israël. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) neemt een andere houding aan. Zo zit de Iraanse judobond momenteel een schorsing van vier jaar uit, omdat het IOC het boycotten van Israëlische tegenstanders niet accepteert. In Tokio kwam het daardoor niet tot onderlinge confrontaties.

Sporters uit andere landen stonden in Tokio wel voor een dilemma. De Algerijnse judoka Fethi Nourine trok zich terug uit het judotoernooi, omdat hij in de tweede ronde mogelijk de Israëliër Tohar Butbul zou treffen. “We hebben hard gewerkt om de Spelen te bereiken, maar de Palestijnse zaak is groter”, vond Nourine.

Feyenoord houdt zich over de kwestie rond Jahanbakhsh nog de vlakte

Jahanbakhsh (28), die sinds 2013 uitkomt voor het nationale team en meedeed aan de WK’s van 2014 en 2018, is een volwaardig international van Iran. Deze en vorige week speelde de aanvaller nog met zijn land kwalificatiewedstrijden voor het WK in Qatar. Afgelopen dinsdag was hij als aanvoerder trefzeker tegen het Irak van bondscoach Dick Advocaat, in een wedstrijd die zou eindigen in 0-3 voor Iran.

Feyenoord houdt zich over de kwestie rond Jahanbakhsh nog de vlakte. Of de aanvaller naar Israël afreist, is nog onbekend. “Dit wordt pas duidelijk na terugkeer van de internationals, dus vermoedelijk ergens in het weekend", laat een woordvoerder van de club weten.

