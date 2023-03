IOC-voorzitter Thomas Bach roept openlijk op Russische sporters weer toe te laten bij sportwedstrijden

Russische en Belarussische sporters mogen als het aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ligt weer deelnemen aan de internationale sportwedstrijden, zij het onder neutrale vlag en op individuele basis. Voorzitter Thomas Bach zei dinsdag na een bestuursvergadering van het IOC dat hij ziet dat er nergens incidenten zijn in internationale sporten waar Russen en Belarussen actief zijn.

“Deelname van sporters met een Russisch of Belarussisch paspoort in internationale competities werkt”, hield Bach dinsdag de pers voor. “We zien het bijna elke dag in een aantal sporten, met name in tennis, wielrennen en sommige tafeltennistoernooien. We zien het in Europa, in de Verenigde Staten en op andere continenten. Nergens hebben zich incidenten voorgedaan.”

Over de Spelen zelf volgt later een definitief besluit, maar Bach bleef met zijn stelling bij zijn nieuw ingenomen standpunt dat Russen en Belarussen onder neutrale vlag mee zouden kunnen doen aan de kwalificaties voor de Spelen die in veel sporten rond deze periode beginnen. Het is een stijlbreuk met het besluit van vorig jaar, toen het IOC bonden vanwege de oorlog afraadde om sporters uit die twee landen toe te laten.

Praktisch argument

Bach koos dinsdag voor een praktisch argument en ging niet in op de ethische argumenten van critici: hoe kunnen sporters meedoen uit landen die in oorlog zijn? Wel is er nu voor gekozen om sporters te weren die de oorlog steunen of sporters die worden gefinancierd door het leger (wat gold voor een derde van de Russische atleten op de Spelen van Tokio).

Kritiek op het voornemen van het IOC kwam vorige maand van 31 landen en de laatste weken vooral uit de hoek van het schermen, opvallend genoeg de sport waar Bach zelf in 1976 olympisch kampioen in werd. Sinds een maand mogen Russen en Belarussen in die sport weer meedoen. 323 atleten schreven daarop een open brief naar de internationale schermbond waarin ze die beslissing een ‘catastrofale fout’ noemden. Ze noemden het een besluit dat is opgelegd ‘zonder rekening te houden met de wensen van atleten’.

Ook noemden de schermers, van wie 286 nog actief zijn, in de brief Bach specifiek. ‘Wij roepen u op uw leiderschap te laten gelden’, schreven ze onder meer. Zonder de schermers te noemen ging Bach daar dinsdag niet in mee. Van hem is bekend dat hij sport ziet als een a-politieke zaak en tegelijkertijd een middel voor verbroedering. “We zullen niet in staat zijn een oplossing te vinden die iedereen tot tevredenheid stemt. Daar moeten we mee leven.”

Wanneer het definitieve besluit over deelname van Russen en Belarussen op de Spelen volgt, is overigens onduidelijk. “Het IOC behoudt zich het recht voor om daar op een geschikt moment over te beslissen.” De IOC-voorzitter benadrukte dat sporters uit de twee landen nog steeds geweerd zouden kunnen worden in Parijs als ze wel hebben voldaan aan de internationale kwalificatie-eisen. In teamsporten blijven de Russen en Belarussen uitgesloten.

IOC krijgt kritiek na oproep De oproep van het Internationaal Olympisch Comité aan de sportbonden om individuele atleten uit Rusland en Belarus onder voorwaarden weer toe te laten tot wedstrijden is slecht gevallen bij politici in Polen, Duitsland en Tsjechië. Polen sprak van “een dag van schaamte” voor het IOC. “Wat is er gebeurd dat zo positief was van Russische kant dat hun atleten nu ineens zouden moeten deelnemen aan wedstrijden?”, vroeg de Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken Piotr Wawrzyk zich af. “Na Boetsja, Irpin, Hostomel?”, riep hij de bloedbaden en verwoestingen in de steden in herinnering. “Na het dagelijks bombarderen van burgerdoelen? Het is een dag van schaamte voor het IOC.” De Duitse bondsminister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, sprak van “een klap in het gezicht van de Oekraïense atleten”. Volgens haar is er geen aanleiding voor een terugkeer van Rusland in de sportwereld. “Degene die Rusland toestaat om internationale sportwedstrijden te gebruiken voor haar propaganda, brengt schade toe aan de olympische gedachte van vrede en verbroedering.” De Duitse atletencommissie reageerde eveneens teleurgesteld na de “te verwachten aanbeveling”. De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Jan Lipavsky zei dat Rusland geen plek verdient op de Olympische Spelen. “Ik ben teleurgesteld in de aanbevelingen van het IOC”, reageerde hij op Twitter. “We moeten onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. De Russische sport wordt centraal geleid door het Kremlin. Het Russische regime weet niet wat ‘fair play’ is.”

Lees ook:

Laat Russen maar veel goud winnen in Parijs ‘24

Ik worstel. Mijn ergernis is dat naar al die andere sportevenementen met Russen geen haan kraait. Lees de sportcolumn van John Graat.