IOC ontfermt zich over Wit-Russische atlete die ‘van hogerhand’ moest vertrekken

Met een mondkapje voor de mond, en pratend in de camera van een mobiele telefoon verzond de Wit-Russische atlete Kristina Tsimanoeskaja zondagavond een noodkreet via sociale media. Ze zou tegen haar wil uit het olympisch dorp zijn gehaald om te worden teruggebracht naar haar thuisland. Na een nacht vol onduidelijkheid gaf het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gisteren aan dat Tsimanoeskaja inmiddels in veilige handen is.

De kwestie rond de 200-meterloopster Tsimanoeskaja zorgde zondag en maandag voor veel reuring. De hardloopster werd door officials van haar land van het bed gelicht omdat ze ‘emotionele en psychische’ problemen zou hebben. Eerder had ze op Instagram kritiek geuit op haar coaches, die ze incompetent en nalatig noemde. Eenmaal op luchthaven Haneda in Tokio weigerde ze aan boord te stappen van een vlucht die haar terug naar Wit-Rusland moest brengen. Ze zocht steun bij de Japanse politie en verdween uit het zicht.

Maandag gaf een woordvoerder van het IOC aan dat Tsimanoeskaja de nacht heeft doorgebracht in een hotel in de buurt van het vliegveld. Ze heeft het olympisch comité laten weten dat ze zich weer veilig voelt. Het IOC neemt de zaak hoog op en heeft het nationaal olympisch comité van Wit-Rusland om opheldering gevraagd. Later op de dag spreek het IOC opnieuw met Tsimanoeskaja. “We steunen haar”, aldus de zegsman. “We willen ervoor dat ze krijgt wat ze wil en haar daarin steunen.”

Nadat de atlete heeft aangegeven niet terug te willen naar Wit-Rusland hebben al diverse Europese landen steun toegezegd. Zo willen zowel Tsjechië als Polen haar helpen. Beide landen zeggen bereid te zijn om haar asiel te verlenen. Tsimanoeskaja, die als concurrente van Dafne Schippers op de 200 meter sprint zou starten, heeft inmiddels contact met de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Ook diverse andere organisaties hebben zich over haar toestand ontfermd.

Tsimanoeskaja sprak in de nacht van zondag op maandag met een verslaggever van persbureau Reuters. In dat gesprek vertelde ze dat haar coach op zondag haar kamer binnenkwam en haar vertelde dat ze moest vertrekken. “Volgens de hoofdcoach waren dat orders van hogerhand”, aldus de atlete.

Het nationaal olympisch comité van Wit-Rusland wordt geleid door een zoon van dictator Aleksandr Loekasjenko. Viktor Loekasjenko volgde zijn vader op die het nationale comité vanaf 1997 had geleid. Het IOC heeft zijn verkiezing niet erkend. In een verklaring liet het comité weten dat ‘de vorige voorzitter er niet in geslaagd was om de Wit-Russische atleten te beschermen tegen politieke discriminatie’.

