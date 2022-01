Invalbeurt van Rai Vloet leidt tot veel emotie

Zo’n vijftig supporters van Heracles stonden zaterdagavond tegen elf uur bij het eigen stadion in Almelo de spelersbus op te wachten. Die kwam terug van de uitwedstrijd tegen NEC. Niet het resultaat (0-0) had tot boosheid en emoties geleid bij de fans, maar wel de invalbeurt van Rai Vloet.

De 26-jarige middenvelder was half november betrokken bij een auto-ongeluk waarbij een jongen van vier jaar om het leven kwam. De politie bevestigde vorige week dat Vloet achter het stuur zat en dat er alcohol in het spel was. Een onderzoek loopt nog. Vorige week maandag maakte Heracles bekend dat Vloet zich weer aan zou sluiten bij de selectie. Een rechter zal in een later stadium oordelen over de zaak. Algemeen directeur Rob Toussaint legde uit dat de club een goed werkgever wilde zijn en Vloet een kans wilde bieden weer aan het werk te gaan. De suggestie werd gewekt dat zijn rentree in de eredivisie nog wat tijd zou vergen.

‘Schandelijk, walgelijk’

Zaterdag bleek hij echter al bij de selectie te zitten. Supportersvereniging Vak ’74 van Heracles zette reageerde op Facebook: “Tot onze grote schrik blijkt dat Vloet toch geselecteerd is voor de uitwedstrijd in Nijmegen, ondanks alle walgelijke details en berichtgeving omtrent dit onderwerp van afgelopen week”, stond in het bericht. De vereniging vond de rentree twee maanden na het ongeluk ‘schandelijk, walgelijk en totaal onacceptabel!’

Vloet zei vorige week in een video op de site van Heracles dat er geen dag voorbij gaat dat hij niet denkt aan het ongeluk en de tragische gevolgen ervan. “Ik zou graag willen dat ik de klok kon terugdraaien maar dat gaat helaas niet. Ook voor de familie van het slachtoffer niet. Ik leef elke dag enorm met hen mee.”

‘Ik vind dat we hem een kans moeten geven’

Zaterdag viel hij in de 65ste minuut in. Het leidde tot een stortvloed aan verwensingen en boosheid op sociale media. Dit is veel te snel na het ongeluk, was de algehele teneur. Trainer Frank Wormuth zei in Nijmegen: “Wij willen hem helpen om zijn leven weer op te pakken.” Wormuth ging zaterdagavond net als directeur Toussaint en voorzitter Hans Bredewoud het gesprek aan met de boze fans. Vloet was al uit voorzorg niet met de bus mee teruggereisd naar Almelo.

Wormuth zei gisteren tegen dagblad Tubantia dat hij voor de ontstane commotie zijn verantwoordelijkheid neemt: „Ik heb hem opgesteld, nadat de club zei dat Vloet weer aan kon sluiten. In het duel dacht ik: hoe kan ik winnen? Op dat moment dacht ik niet: wat zijn hier de consequenties van. Maar ik sta er wel achter, omdat ik vind dat we hem een kans moeten geven. De club heeft ook met veel mensen gepraat en naar hun mening gevraagd. Wat we ook hadden besloten: er zijn altijd voors en tegens. Was dit te vroeg of niet? Was het later wel beter geweest? Ik weet dat zelf ook niet.”

