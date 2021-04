Internationals in de ban door Super League? Oranje hoeft zich geen zorgen te maken

Na de Europese federatie Uefa kwam er dinsdag ook dreigende taal van de voorzitter van de wereldvoetbalbond Fifa. “Ze moeten leven met de consequenties van hun keuze”, zei Gianni Infantino over de twaalf clubs die een eigen Super League willen opzetten. Infantino sprak op het congres van de Uefa in Montreux.

Vanuit de Uefa werd maandag al gedreigd dat Manchester City, Real Madrid en Chelsea meteen al worden uitgesloten voor het restant van de Champions League dit seizoen. Paris Saint-Germain zou dan automatisch winnaar zijn. Ook zouden spelers van die clubs niet meer voor hun land mogen uitkomen.

Mededingingsrecht weegt zwaarder

Eerst die clubs. Kan dat zomaar, schorsen? Strikt genomen wel, zegt Frans de Weger, sportjurist en arbiter bij het Internationaal Tribunaal voor de Sport (CAS). “De clubs hebben een contractuele verplichting richting de bond waar ze lid van zijn. Ze hebben zich onderworpen aan de reglementen. Daarin staat dat ze alleen mee mogen doen aan competities van de Uefa, Fifa en de nationale bonden. Maar dat is het verenigingsrecht. In principe weegt het mededingingsrecht zwaarder. Rechters zullen uiteindelijk moeten toetsen.”

Dat mededingingsrecht bepaalt juist dat nieuwe competities opgezet mogen worden. Daarover is jurisprudentie: de ISU-zaak in het schaatsen. De oud-schaatsers Mark Tuitert en Niels Kerstholt wilden buiten de internationale schaatsunie (ISU) om een eigen, innovatieve competitie opzetten. De ISU dreigde bij deelname met levenslange schorsingen. Maar de Europese Commissie gaf Tuitert en Kerstholt in 2017 gelijk. “Op basis van mededingingsrecht mag de Uefa de eigen machtspositie dus niet gebruiken om de Super League te dwarsbomen”, zegt Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar sport en recht aan de VU.

Nu zijn de belangen in een kleine sport als schaatsen niet helemaal te vergelijken met de miljardenindustrie van het voetbal, zegt sportjurist Laurens Jolink. “Die twaalf clubs geven nu als argument: wij bestaan niet meer als wij tot de nieuwe Champions League in 2024 moeten wachten. In juridische procedures zullen die belangen opnieuw moeten worden gewogen.”

Competitie mag niet gesloten zijn

Het mededingingsrecht mag dan een nieuwe competitie mogelijk maken, datzelfde recht bepaalt óók dat een competitie niet gesloten mag zijn. Dat zou kartelvorming zijn. Bij de Super League is het de vraag of dat het geval is. Vijftien ‘founding clubs’ (inclusief de twaalf) zouden altijd verzekerd zijn van deelname, vijf plekken worden regelmatig gewisseld, zo is het idee.

De Weger: “Artikel 165 van het Europees gedrag stelt dat de openheid van sport moet worden bevorderd. De Super League is deels open. Dat is natuurlijk heel bewust gedaan. Door de competitie deels open te houden verwachten ze dat de Europese Commissie zegt: de integriteit van de sport komt niet in het gedrang.”

Verstrekkende gevolgen

En dan de voetballers: een eventueel verbod voor internationals van de twaalf clubs zou verstrekkende gevolgen hebben, om te beginnen voor het EK deze zomer. Bij de initiatiefnemers van de Super League staan 140 internationals onder contract. Onder hen acht Nederlanders: De Ligt, Van Dijk, Wijnaldum, De Jong, De Vrij, Aké, Bergwijn en Van de Beek.

De sportjuristen achten een speelverbod niet houdbaar. Olfers: “Spelers uitsluiten zou betekenen dat hun economische rechten te veel worden beperkt. Dat mag niet, heeft ook de ISU-zaak bepaald. Alle sancties moeten proportioneel zijn voor een legitiem doel. Het puur economische doel van de Super League voldoet niet. Voor dit soort sancties gelden zwaardere criteria. Dan moet de veiligheid in het geding zijn.”

De Weger: “Op basis van de reglementen kan de Uefa hen uitsluiten. Rechters zullen daarna kijken of dat gerechtvaardigd is. Dan denk ik dat dit niet zomaar kan. Je kunt ze niet bestraffen voor iets waar ze weinig aan kunnen doen. Dit hebben hun werkgevers besloten. Stel dat een rechter toch anders besluit, dan kunnen de spelers ook nog een zaak tegen hun club aanspannen. De Super League kan sowieso nog arbeidsrechtelijke staartjes krijgen, waarbij opnieuw naar contracten gekeken moet worden.”

Lees ook:

Een tikkende tijdbom onder het internationale voetbal: een nieuwe Super League naast de Champions League

Een nieuwe Super League, náást de Champions League? De strijd om de macht en de miljarden in het voetbal is ontbrand.