Internationale klacht tegen ‘leugenachtige’ groene claims WK Qatar

De bouw van grote voetbalstadions voor het WK in Qatar ging niet alleen gepaard met uitbuiting, maar ook met veel uitstoot van broeikasgas (CO2). Ook het invliegen van voetbalteams en fans kent een hoge footprint.

Dat wereldvoetbalbond Fifa toch beweert dat het WK helemaal CO2-neutraal is, maakt milieuorganisaties woest. In vijf landen stappen zij naar de toezichthouder om de reclames en PR-uitingen, ook bij de ticketverkoop, hierover aan te vechten. In Nederland dient Fossil Free Football de klacht in bij de Reclame Code Commissie.

“Greenwashing”, noemt campagneleider Frank Huisingh van Fossil Free Football de bewering van de Fifa dat het mondiale voetbalkampioenschap voor het eerst klimaatvriendelijk is. “Voetbalfans die de wedstrijden gaan bezoeken of kijken op tv worden vet misleid”, stelt Huisingh, die zich als voetbalfan en milieuactivist inzet voor verduurzaming van zijn favoriete sport.

Dubieus en ondermaats

De Fifa baseert zich bij de gemaakte klimaatclaims op het compenseren van de uitstoot die het WK veroorzaakt. De federatie zegt ‘groene credits’ te benutten, bijvoorbeeld van windparken in Turkije. Die compensatie is dubieus en ondermaats, stellen de milieuorganisaties die een klacht indienen. Behalve in Nederland gebeurt dat in Engeland, België, Frankrijk en Zwitserland, thuisbasis van de Fifa.

De Fifa liet becijferen dat het WK zal leiden tot 3,63 megaton CO2-uistoot. De milieuorganisaties onderzochten waar dat cijfer vandaan komt. Zij constateren dat de emissies van stadionbouw nauwelijks meegenomen zijn, net als de binnenlandse vluchten die voor het WK gaan plaatsvinden in Qatar. Verder zou de gekozen CO2-compensatie ondeugdelijk zijn, omdat de Fifa dit regelt via een zelf opgericht bureau dat geen internationale standaarden hanteert.

De inzet van de klacht is dat de vermeende misleidende PR-uitingen snel door de Fifa worden geschrapt. Maar, legt Huisingh uit, het doel strekt eigenlijk veel verder. “Onze hoop is dat de voetbalwereld een andere koers gaat varen, met oog voor het klimaat.” Beter dan uitstoot compenseren zou het zijn om competities in de basis milieuvriendelijker te organiseren.

Nut van stadions op de lange termijn

“Gebruik groene stroom, verlaag de uitstoot zoveel mogelijk”, oppert Huisingh. Ook zou de Fifa er goed aan doen om bij de locatiekeuze voor een WK te kijken naar het nut van stadions op de lange termijn. “Qatar heeft straks niks meer aan die stadions. En waarom moeten er altijd nieuwe megastadions gebouwd worden? Kijk eerst eens wat er allemaal al staat, benut die capaciteit.”

De Reclame Code Commissie keurde eerder al misleidende claims van CO2-compensatie door bedrijven zoals Shell en KLM af. Daaruit put Fossil Free Football hoop dat de zaak gewonnen wordt. Of de Fifa openstaat voor een echte duurzame koers, bijvoorbeeld ook door het weren van vervuilende sponsors, is afwachten. Huisingh: “In grote organisaties zitten altijd mensen die streven naar het goede. Dat moet vervolgens doordringen tot de top.”

Lees ook:

Hypocriet groen geklets in de sport; en ikzelf dan?

Qatar toetert rond dat dit het eerste klimaatneutrale WK voetbal wordt, ondanks de airconditioning in stadions. Experts hebben berekend dat de totale CO2-uitstoot van het WK véél hoger ligt dan de Qatari zeggen, signaleerde chef Sport John Graat eerder al in zijn column.