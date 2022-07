International Stefanie van der Gragt clubloos op EK na breuk met Ajax: ‘Gelukkig ben ik niet zo’n stresskip’

Stefanie van der Gragt is nog niet klaar om te stoppen met het spelen van profvoetbal, maar het is ongewis waar de carrière van de 29-jarige verdedigster een vervolg krijgt. Ze had in gedachten haar loopbaan voort te zetten bij Ajax, de club waar ze na een avontuur bij Barcelona was teruggekeerd. Na een gesprek aan het einde van het afgelopen seizoen werd echter duidelijk dat de wegen van beide partijen gingen scheiden. En dus is Van der Gragt clubloos op het EK in Engeland, dat voor de voetbalvrouwen zaterdag in Sheffield begint met de wedstrijd tegen Zweden.

“Ja, het is een gekke situatie”, zegt Van der Gragt na de training op het veld van Stockport County FC, een club uit de vierde divisie van het Engelse voetbal. Voor haar kwam de scheiding met Ajax totaal onverwacht. Ze had het erg naar haar zin in Amsterdam en ging er na twee goede seizoenen van uit dat het gesprek met de technische leiding zou gaan over nog een jaar op De Toekomst. “Ik had gehoopt dat zij positief waren en dat ik daar mijn loopbaan zou gaan afsluiten. Dat was wat ik wilde.”

Telstar nog niets te vroeg

Het liep anders. Van der Gragt kreeg te horen dat Ajax op zoek ging naar een ander type speelster voor in het hart van de defensie. “Ik ben een echte verdediger, laat ik het daarop houden”, zegt Van der Gragt, die voor haar vertrek naar Barcelona ook al voor Ajax uitkwam. “Ik ben niet de allerbeste aan de bal in de opbouw. Ik lever hem gewoon bij een middenvelder in. Zij willen dat anders zien, zij willen een andere speelster op die plek met andere kwaliteiten.”

Dat was een tegenvaller voor Van der Gragt. Nu begint ze aan het aan het Europees kampioenschap zonder te weten waar haar sportieve toekomst ligt. Vooralsnog maakt ze zich er niet al te druk over. “Gelukkig ben ik niet zo’n stresskip. Ik hou me er nu niet zo mee bezig. Ik zie wel waar het gaat stranden. Ik hoop een goed EK te spelen en wie weet komt er interesse. Dat is in handen van mijn zaakwaarnemer.”

Binnen- of buitenland, Van der Gragt staat er voor open. Al ligt het wel aan, zoals ze het noemt ‘het hele plaatje’. “Ik heb natuurlijk een gezin en dat is voor mij het belangrijkste. Ik moet zeggen dat ik bij Ajax het beste plaatje voor me zag, maar dat is het helaas niet geworden.” Als de optie Telstar valt, moet ze lachen. Ze begon haar loopbaan in Velsen-Zuid en de club keert vanaf volgend seizoen terug in de eredivisie. “Ik denk dat dat nog iets te vroeg is.”

Van der Gragt past in ieder geval in het plaatje van bondscoach Mark Parsons. In de nationale ploeg vormt ze al enige tijd met Aniek Nouwen het centrum van de verdediging. Van der Gragt, die al sinds 2013 bij de Oranje-ploeg zit, ziet zichzelf als leider van de laatste linie en de twee controleurs op het middenveld. “Ik probeer ze bij elkaar te houden, want ik wil samen met het team altijd de nul houden.”

Lees ook:

Vivianne Miedema: Er zijn zoveel dingen belangrijker dan tegen een balletje trappen

Op 6 juli begint het EK vrouwenvoetbal in Engeland. Vivianne Miedema heeft er zin in. ‘Ik hoop dat heteen mooie voetbalzomer wordt.’