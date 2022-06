Integriteitsonderzoek in de topsport rammelt: ‘Straks zijn leidinggevenden vogelvrij’

Michiel de Vries heeft met verbazing naar een aantal integriteitsonderzoeken in de sport gekeken. De conclusies missen volgens de hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit een stevige onderbouwing. “Als onderzoekers elke keer hun zin krijgen, dan betekent dat het einde van de topsport. Ik ben geschokt”, zegt De Vries.

Intimidatie? Waar gaat het over bij triatlon, roeien en hockey?

Op verzoek van Trouw bekeek hij wat openbaar is gemaakt: de uitkomsten en samenvattingen van de onderzoeksrapporten over de omgangsvormen bij drie bonden: die van het triatlon, roeien en hockey. Ze zijn alledrie uitgevoerd door Peter Fijbes van Fijbes Consultancy & Training.

De Vries vindt het opvallend dat de onderzoeksresultaten drie keer nagenoeg identiek zijn. De topsportomgevingen zouden sociaal onveilig zijn, er sprake was van grensoverschrijdend gedrag en intimidatie. Na de rapporten grepen de bonden in: technisch directeur Hessel Evertse (roeibond KNRB) werd geschorst, hockeybondscoach Alyson Annan en algemeen directeur Rembert Groenman (triatlonbond NTB) verloren hun baan.

“Waar gaat dit over?” zegt De Vries, die de onderzoeksmethodes sterk in twijfel trekt. “Als ik het lees, zeg ik: er is niks gebeurd. In sommige gevallen zijn te weinig mensen gesproken en wordt er te zwaar gehangen aan klachten van sommige sporters. Die zoeken hun eigen falen nooit bij zichzelf. Als we als land zo doorgaan worden leidinggevenden in de sport vogelvrij verklaard. Bonden willen prestatiegericht zijn, dit onderzoeksbureau heeft juist daar kritiek op.”

In mei verklaarde de rechter de schorsing van Evertse op basis van het rapport van Fijbes al ongegrond. De roeibond handelde te snel op basis van de conclusies in het rapport, zonder in gesprek te gaan met de technisch directeur. Sjoerd Hamburger, commissaris topsport bij de KNRB, erkent de fout. “We zijn veel te kort door de bocht gegaan. We hadden wederhoor moeten plegen bij Evertse voor we tot actie over gingen.”

Niet alles uit de onderzoeken is openbaar

Onderzoeker Fijbes ziet desgevraagd geen reden om zich te mengen in de zaak: wat bonden met zijn bevindingen doen is aan hen. Over de kritiek van De Vries wil hij alleen kwijt: “Hij baseert zijn kritiek op onderzoeken die niet openbaar zijn of waar hoogstens een samenvatting van is gedeeld.” De onderzoeken zelf zijn door de bonden om privacyredenen niet gepubliceerd.

Een aantal jaar geleden kwam hoogleraar De Vries tot de conclusie dat in driekwart van alle integriteitsonderzoeken de verkeerde conclusie werd getrokken. Over de onderzoeken van Fijbes, zegt hij: “Er lijkt ook hier te weinig te zijn doorgevraagd. De onderzoeker heeft slechts geconstateerd, meer niet. Het begrip integriteitsonderzoek is bovendien aan verandering onderhevig. Vroeger ging het over fraude en geld stelen van de baas, nu over zaken als angstcultuur en intimidatie. Ik betwijfel of dat een goede ontwikkeling is. Steeds vaker vormt het een machtsmiddel om een tegenstander weg te werken.”

In zekere zin volgt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit, de kritiek van De Vries. “Elke coach mag een keer een fout maken, een hork zijn. Als het structurele misdragingen zijn, moeten we ingrijpen. Het neigt in deze onderzoeken heel erg naar: ‘hij heeft dit en dit gezegd, laten we ingrijpen.”

Olfers doet zelf ook onderzoeken met het bureau Verinorm, onder andere naar de misstanden in het turnen. Momenteel doet zij in opdracht van het ministerie van VWS een breed onderzoek naar onze topsportcultuur. Olfers benadrukt dat het van groot belang is slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag te erkennen.

De betrokken bonden zeggen, net als sportkoepel NOC-NSF, zeer tevreden te zijn over het werk van Fijbes, die door Centrum Veilige Sport is voorgedragen aan de sportbestuurders. Ze prijzen zijn manier van werken, ook na de uitspraak van de rechter in de kwestie Evertse. De vraag is wel of alle sportbonden afzonderlijk van elkaar hun eigen cultuur moeten blijven onderzoeken. Volgens Fijbes is een gezamenlijk normenkader voor alle bonden wel van belang, net als preventie. “Als er wel signaleringen zijn, kan onderzoek een uitkomst zijn.”

