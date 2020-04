‘Inleveren salaris voetballers biedt kans tot normalisering’

De bedoeling is om voor de hele bedrijfstak collectieve afspraken te gaan maken over ‘noodmaatregelen’. Die zijn volgens de FBO onvermijdelijk nu het kabinet heeft bepaald dat er tot 1 september niet meer gevoetbald mag worden. De clubs voorzien een drastische afname van de inkomsten en moeten bezuinigen om te kunnen overleven.

Volgens directeur Serge Rossmeisl van de Federatie van Betaald Organisaties (FBO) zal niet alleen salarisverlaging ter sprake komen. “Te denken valt ook aan het uitstellen of aanpassen van vakantiegeld en pensioenpremies. Er kan niets worden afgedwongen maar er is bereidheid bij de vertegenwoordigers van de spelers om hierover in gesprek te gaan. Iedereen erkent de noodzaak en de gigantische financiële impact die de coronacrisis ook op het voetbal heeft.”

‘Bedragen in Nederland niet te vergelijken met buitenland’

Voorzitter Evgeniy Levchenko van de VVCS bevestigt dit. “Maar salaris inleveren is natuurlijk een heel lastige kwestie. De bedragen in Nederland zijn niet te vergelijken met die in het buitenland. De salarissen zijn in de eerste divisie om te huilen. Daar valt niet in te snijden.”

In het buitenland leverden al in diverse competities spelers salaris in, nu er niet meer wordt gevoetbald. In de Italiaanse Serie A en de Franse Ligue 1 bereikten de clubs en de spelers een akkoord over een collectief loonoffer. In Italië leverden spelers twee maandsalarissen in wat een club als Juventus 90 miljoen euro bespaarde. Bij Barcelona hebben de spelers voor de rest van dit seizoen 70 procent ingeleverd.

Harrie Timmermans, voorzitter van de PSV Supportersvereniging, riep al vroeg op tot een offer van de ‘grootverdieners’. “Als je een beroep op ­supporters doet om de club in deze ­tijden te blijven steunen, dan moet dat ook van twee kanten komen. Dit biedt ook een mooie kans tot normalisering van de bedragen in de bedrijfstak.”

De eredivisieclubs bekijken ook gezamenlijk hoe ze seizoenkaartenhouders eventueel restitutie voor niet meer gespeelde wedstrijden kunnen aanbieden.

Lees ook:

Betaald voetbal maakt de balans op, hoe groot wordt de financiële catastrofe?

Het betaalde voetbal gaat zeker tot 1 september op slot. Inkomstenverlies kan voor het nieuwe seizoen oplopen tot 50 procent.