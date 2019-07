Ineos leidt niet, en dat zorgt voor een zeer attractieve Tour

Wout Poels laat een langgerekt ‘eeeeeh’ horen voor hij antwoordt. Of Team Ineos even sterk is als afgelopen jaren, is de vraag. Na enig nadenken komt hij toch met een ‘ja’. “We staan er toch nog steeds heel goed voor.”

Wie puur naar het scorebord kijkt, moet Poels gelijk geven. Geen andere ploeg staat er op de tweede rustdag in de Tour beter voor in het klassement dan Ineos, met Geraint Thomas op plek twee en Egan Bernal als vijfde. Maar van de beruchte ‘Sky-dominantie’ van de laatste jaren is toch geen sprake. Beide kopmannen hebben niet al een ruime voorsprong, maar kunnen in een groep van vijf renners worden geplaatst die binnen veertig seconden van elkaar staan.

De ploeg die de koers vaak lamlegde door de renners net zolang één voor één op kop te laten rijden totdat de rest was gekraakt, werd in de twee energieslurpende Pyreneeënritten van dit weekend gedwongen tot volgen. Met gevolgen: Geraint Thomas verloor tijd op zijn concurrenten. Volgen is nu eenmaal zwaarder dan zelf het tempo bepalen.

Een ketting van zesduizend euro en stijve lichtgewicht wielen voor in de bergen ten spijt, Ineos miste in de Pyreneeën de renner die de kopmannen naar de laatste kilometer van een klim kan brengen. Vorig jaar was dat Egan Bernal, maar die is na de harde val van Chris Froome in de Dauphiné nu zelf een van de kopmannen. Op de Tourmalet was Wout Poels de beste helper, maar hij moest 5,2 kilometer voor de finish lossen. Zondag op de vlakte boven Foix ging hij tot kilometer twee mee.

Het is anarchie in de laatste kilometers. Dat is, zeker gezien de Sky-dominantie van de jaren sinds 2011 (met één onderbreking door een opgave van Froome in 2014), een welkom gezicht voor de Tour, die op die manier veel aan amusementswaarde wint.

Andere koers

Dat Ineos niet leidt, maakt de koers anders, zei ook Ineos-ploegleider Servais Knaven zaterdag. Het biedt anderen kansen. Julian Alaphilippe, de Fransman die zaterdag verbaasde door tweede te worden op de Tourmalet, staat nog steeds op plek één, ook al verloor hij zondag bijna een halve minuut op zijn grootste concurrenten Thomas en Steven Kruijswijk. Zijn ploeg is niet in staat de koers te domineren.

Thibaut Pinot dan? Die heeft misschien wel de meeste verantwoordelijkheid op dit moment. Na zijn spectaculaire winst op de Tourmalet zaterdag was hij zondag ook de beste klimmer. Met een demarrage reed hij de anderen uit het wiel, in de etappeuitslag moest hij alleen vluchter Simon Yates voorlaten. Hij maakte in twee dagen zijn tijdverlies als gevolg van de waaiers in de etappe richting Albi goed. In Damien Gaudu heeft hij een jonge klimmer als helper die de favorietengroep kan uitdunnen.

Zaterdag deed een sterk drietal van Jumbo-Visma in de laatste kilometers van de fenomenale Tourmalet Geraint Thomas kraken. Steven Kruijswijk maakt serieuze kans op het podium en kent zijn helpers in de bergen. En vergeet ook Emanuel Buchmann niet, de Duitse klimmer van Bora-Hansgrohe, die zonder dat iemand zijn naam nog heeft genoemd zesde staat.

Veel renners, niet één ploeg die de leiding neemt. Het zijn ingrediënten voor een goede cocktail eind volgende week, als nog drie zeer zware Alpenetappes volgen. Tegelijkertijd kan Ineos met Thomas óf Bernal de Tour nog steeds winnen. Maar als dat gebeurt, is het in ieder geval in een Tour geweest die zeker twee weken zeer attractief is geweest.

