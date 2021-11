Ineens telt Nederland honderden extra ijsmeesters in spe

Een campagne van schaatsbond KNSB werpt vruchten af. Honderden mensen willen vrijwillig natuurijsmeester zijn.

Nederland als schaatsland is nog lang niet dood en begraven. Dat bewijst een nieuwe wervingscampagne van schaatsbond KNSB. Vier dagen nadat de bond meldde op zoek te zijn naar nieuwe ijsmeesters, is hoofd van de sectie natuurijs Rieks Poelman ‘compleet overdonderd’ door de reacties. Liefst zeshonderd sollicitaties kwamen binnen, jubelde de KNSB dinsdag trots. Vierhonderd daarvan komen in aanmerking voor een cursus, waarvan er in december meerdere worden georganiseerd.

De KNSB was met de actie begonnen omdat er een groot tekort is aan (jonge) vrijwilligers op de natuurijsbanen. Daarom werd geprobeerd jan en alleman te enthousiasmeren, onder meer door het gebruik van wervende teksten. “Nieuwe ijsmeesters zorgen ervoor dat onze koek-en-zopie-cultuur in stand blijft”, klonk het onder meer.

Maar o wee als de nieuwe vrijwilligers denken dat het simpel werk is, of dat ze kunnen werken met een we-doen-het-al-jaren-zo-mentaliteit. Wie ijsmeester wil worden, moet wel weten dat het meer is dan ‘een gaatje boren om te kijken hoe dik het ijs is’, zo stelt de KNSB. Een nieuwe ijsmeester moet aan de slag met ‘nieuwe technieken’. Dit komt omdat er steeds minder aaneengesloten vorstperioden zijn.

KNSB-partner Unox heeft aangegeven van honderd cursisten het inschrijfgeld te betalen. Echt moeilijk is het niet: wie één avond op les is geweest, heeft de titel ijsmeester al verdiend. En dan maar hopen dat het snel gaat vriezen.

