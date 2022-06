Ineens gaat het snel met laatbloeier Mark Flekken: ‘Natuurlijk zou Ajax een mooi stapje zijn’

Ajax is op zoek naar een nieuwe doelman en zou geïnformeerd hebben bij het management van Mark Flekken, nu nog doelman van SC Freiburg. Of dat klopt? “Ik heb zelf geen contact gehad. Mijn zaakwaarnemer? Dat zou goed kunnen. Maar ik heb met mijn manager afgesproken dat hij pas contact met mij opneemt als het concreet wordt. Hij regelt verder de dingen. Maar ik heb nog geen bericht van hem gekregen.”

Flekken (1,94 meter) staat aan de rand van het trainingsveld in Zeist, voor een nieuwe training van het Nederlands elftal. Hij is niet de enige Oranjespeler over wie transfergeruchten rondgaan. Die perikelen wil de Limburger nog even verre van zich houden, zegt hij. “Natuurlijk zou Ajax een mooi stapje zijn. Maar ik wil niet te veel speculeren. Eerst lekker deze interlandperiode doorkomen en dan zien we wel.”

Flekken zwierf rond in lagere Duitse divisies

Een overstap van de nummer zes van de Bundesliga naar Amsterdam en daarmee naar de Champions League zou illustreren hoezeer zijn carrière sinds een klein jaar in een stroomversnelling is gekomen. Flekken, opgegroeid in Bocholtz vlakbij de Duitse grens, was heel lang een grote onbekende voor het Nederlands voetbal. Op zijn zestiende vertrok hij als jeugdspeler van Roda JC naar Duitsland. Hij zwierf rond in lagere divisies, bij clubs in Aken, Duisburg en Fürth voor hij in 2018 bij Freiburg terechtkwam. Blessureleed, aan de knieën en de elleboog, hield hem daar lang aan de kant.

Afgelopen seizoen werd hij echter een vaste waarde. Op voorspraak van zijn assistent Frans Hoek selecteerde bondscoach Louis van Gaal hem in oktober, een keeper van 28 jaar die slechts 25 wedstrijden op het hoogste niveau speelde zonder internationale ervaring. Zijn grote omweg naar Oranje contrasteert nogal met die van andere internationals die veelal uit de jeugdopleiding van grote clubs komen en al jong hun doorbraak beleefden.

“Ik was ook het liefst jeugdinternational geweest hoor”, zegt Flekken. “Maar ik was op die leeftijd nog niet zo ver. Ik heb een x-aantal trainers en clubs nodig gehad om me op alle niveaus te ontwikkelen en te komen waar ik nu sta. Uiteindelijk heeft die lange route zin gehad. Ik heb onderweg ook best wat ups en downs gehad. Dat draagt ook bij aan je karakter en persoonlijkheid. Ik kan nu goed met een tegenslag omgaan en het knopje snel weer omzetten.”

Mark Flekken tijdens de training van Oranje. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Toen hij zich vorig jaar voor het eerst bij Oranje meldde, moest hij ‘aan alles wennen’. In de trainingen moest hij zoeken naar het juiste Nederlandse vocabulaire bij het coachen van verdedigers. “Ik ben jarenlang gewend dat in het Duits te doen.” Verder bleef hij gewoon zichzelf. “Ik ben een heel rustige jongen die hard werkt en op zijn kans wacht. Ik verover mijn plekje het liefst op het veld.”

De bondscoach vindt hem ‘een Van Gaal-keeper’ vanwege zijn meevoetballende kwaliteiten – met links én rechts – en vergeleek hem met Edwin van der Sar. Flekken had lang trainers die het belangrijk vonden dat hij een goede pass in de benen kreeg. “Maar in Duitsland wordt ook heel veel getraind op één-tegen-één-situaties en je lijn verdedigen. Zo ben ik denk ik een mix uit twee keepersstijlen geworden.”

‘Het had een mooi duelletje met Courtois kunnen zijn’

Vier keer meldde hij zich nu bij Oranje, in de laatste periode stond hij twee keer in de basis. Voor het aankomende vierluik in de Nations League zal hij twee keer het doel verdedigen, is hem al in het vooruitzicht gesteld. Flekken had graag vrijdag in België tegenover Thibaut Courtois, kersvers winnaar van de Champions League, gestaan maar die is geblesseerd afgehaakt bij de Rode Duivels. “Dat had een mooi duelletje kunnen zijn.”

Of hij er nog puf voor heeft? Hij merkte aan het einde van het seizoen dat hij minder energie had. Met Freiburg verloor hij de Duitse bekerfinale na strafschoppen. Nu, na een weekje vrij, is de batterij weer opgeladen voor twee weken Oranje. Daarna wordt duidelijk waar zijn toekomst ligt. In Freiburg blijven is ook een optie. “We spelen volgend jaar Europees. Ik heb ook nog een contract. Er is geen druk om te veranderen. Ik laat het maar op me afkomen. Als er niks komt, ga ik lekker verder bij mijn clubje.”

