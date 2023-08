In Zandvoort is Max Verstappen belangrijker dan koning Willem-Alexander

Het is nog vroeg als rond 09.30 uur fietser na fietser langzaam Zandvoort binnenrijdt. Men wil er op tijd bij zijn, op de plek waar een kleine zes uur later die ene man gaat racen. Want waarom zijn al die fietsers hier? Michiel en Debby uit Overijssel: “Voor Max.” Koos met zoon Joost uit Brabant: “Verstappen natuurlijk.” En Wim, gewoon uit Zandvoort: “De enige die hier kan winnen: Max.”

Het is zondag het Zandvoort van Max Verstappen. Voor het derde jaar op rij is hij de enige die er dit weekend tijdens de Grand Prix toe doet, zo lijkt het. Op de boulevard langs het strand is de pr-machine in volle glorie zichtbaar. Shirts, petjes, truien, jacks, sweaters. Van Red Bull, van Max, van Verstappen, of alles tegelijk. Er is niks anders te krijgen. Maar dat hoeft ook niet. De 105.000 bezoekers komen (bijna) allemaal voor één man.

Trits aan YouTubers

De meeste van deze fans hebben een plekje in de buitenste rij, de tribunes rond het circuit, waar een plekje op de hoofdtribune ruim vijfhonderd euro kost. Op het middenterrein, daar waar de mensen met pasjes mogen komen, lopen op uitnodiging een trits aan YouTubers, radio-dj’s, (oud-)voetballers, Hollywoodacteurs en darters. Michael van Gerwen bekijkt vol interesse de pitsstraat.

Tussen al die mensen door flitst Prins Bernhard jr. op een elektrische step van huldiging naar bij-evenement naar een nieuwe huldiging. De eigenaar van het circuit kreeg zaterdag en zondag zijn neef nog op bezoek, koning Willem-Alexander met zijn familie. De koning geeft op televisie aan trots te zijn op het evenement, en is blij dat hij er is.

De hele organisatie maakt van Verstappen dit raceweekend een evenknie van de koning. Donderdag op de mediadag stond hij minutenlang alle camera’s te woord (“Het duurt hier altijd wat langer dan op andere circuits”). Zaterdag geeft de concurrentie na de kwalificatie de race feitelijk al op. “Laat hem maar zwaaien naar het publiek, dan maken wij er een leuke race van”, aldus George Russel. En als zondag voor de race het Wilhelmus klinkt, staat Verstappen als enige op de voorste rij.

Naam en de prestaties

De gekte rond Verstappen is niet heel gek, aldus Gasly, die zijn tegenstander al kent sinds de kartcompetitie in de jeugd. “De hype om hem heen was altijd heel anders dan bij andere coureurs. Duidelijk meer aandacht, natuurlijk door de naam en de prestaties, en de relatie tussen Jos (vader Verstappen, red.) en Max. Van buitenaf lijkt hij een icoon van het land te zijn.”

In Zandvoort komt dat het meest naar voren. Nergens wordt hij meer gesteund dan daar. En er lijkt vooralsnog geen eind aan zijn populariteit te komen. Nu het nieuwe er na drie jaar Grand Prix vanaf is, moet de organisatie zoeken naar manieren om de Grand Prix te blijven verkopen. Dat lukt vooralsnog met Verstappen alleen. Voor 2024 en 2025 zijn de kaarten te koop en voor bijna 80 procent ligt er een aanvraag, meldde Lammers.

De vraag is of het mogelijk is een Grand Prix te organiseren zonder Verstappen, die het al diverse malen had over mogelijk stoppen in 2028, als zijn contract afloopt. Lammers denkt in ieder geval van wel. “Door Verstappen is het publiek ervarener geworden. De fans groeien mee met zijn carrière, ze kennen ook andere coureurs.”

Start met regen

Het is alleen de vraag of het kennen van coureurs genoeg is. Want Zandvoort is alleen van Verstappen. Ook zondag weer. Verstappen verliest na de start met regen een paar plekken, maar rijdt na ronde twaalf van de 72 weer vooraan. Na 65 ronden wordt door de uitvoerige regenval de race een half uur stilgelegd, maar het brengt de Nederlander niet van zijn stuk. Hij wint, voor Alonso en Gasly. Het is zijn negende zege op rij, een record.

Door die dominantie zou de Formule 1 saai worden. Racedirecteur Jan Lammers wuifde voor het weekend al de kritiek weg. “We leven in een clickbait-generatie. Als je niet meer weet waar je over moet schrijven, dan kies je dit maar.” Nee, wat Lammers betreft is Verstappen juist een zegen voor de sport. “Hij zorgt dat iedereen beter wordt. En hij heeft karakter: als je met hem spreekt, kijkt hij je altijd recht in de ogen aan.”

Verstappen zelf bedankt na weer een race slim de fans, die op de tribunes de regen trotseerden. “Goed weer, slecht weer, het zag eruit dat jullie feest vierden. Heel trots hier te winnen, blij dat jullie er waren.” Daarna krijgt hij een omhelzing van koningin Maxima.

