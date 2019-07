In Val Thorens vond Kruijswijk dat wat hij zocht

Voor Steven Kruijswijk maar één plek waar hij tevreden mee was in de Tour de France: het podium. Vierde, vijfde of zevende was allemaal niet goed genoeg. Hij wilde iets tastbaars.

Niet eens zozeer voor een plek in de geschiedenisboeken, wel voor zichzelf. Dat is waar wielrenners zoals hij voor fietsen. Zaterdag bereikte hij wat hij wilde. Kruijswijk bleef op weg naar Val Thorens bij de andere favorieten, zag Julian Alaphilippe lossen en rijdt morgen Parijs binnen als nummer drie in het eindklassement.

Nooit voelde hij zich deze Tour een moment in de problemen, vertelde Kruijswijk terwijl hij een vruchtencake naar binnen werkte. Drie weken lang focus, wat resulteerde in plek drie, achter het Ineos-duo Egan Bernal en Geraint Thomas.

Helemaal op

De apotheose van de Tour vond plaats in een etappe die vanwege een modderlawine op de Cormet de Roselend met meer dan de helft werd ingekort. Wat restte was een rit van 59 kilometer: 26 kilometer vlak, 33 kilometer klimmen naar het skidorp op ruim 2300 meter hoogte.

Jumbo-Visma maakte de koers, zoals afgesproken. Amund Groendahl-Jansen, Mike Teunissen, George Bennett en Laurens de Plus zorgden ervoor dat in de favorietengroep niemand kon aanvallen. Sterker nog, Julian Alaphilippe moest zelfs lossen. Op 11.1 kilometer voor de finish was Kruijswijk de nummer drie in het klassement.

Hoewel hij helemaal op was, reed hij zich in die elf kilometer ‘gecontroleerd’ naar het podium. Hij moest nog zijn enige belager, ‘schaduw’ Emanuel Buchmann, in de gaten houden, maar ook die bleek te vermoeid voor een laatste aanval.

Steven Kruijswijk na afloop van de etappe naar Val Thorens. Beeld BELGA

Misschien lukt dit nooit meer

Voor Kruijswijk is dit resultaat een bevestiging van een manier van werken die hij in 2016 inzette, nadat een val in de sneeuwmuur zijn Giro verpestte. In 2017 verging het hem nog verre van goed met onder meer een opgave in de Ronde van Italië, maar vorig jaar werd hij vijfde in de Tour en vierde in de Giro.

Kruijswijk roemde na afloop zijn ploeg. Vooral om hoe hij dankzij het team ook steeds beter kan worden. De zwakke plekken in het ‘ronderijden’ werden aangepakt. De ploegentijdrit onder meer, waardoor vorig jaar de ploeg al op dag vier op grote achterstand stond. Voor dit jaar werd uren werk in windtunnels getest voor de beste prestatie. Het aantrekken van Tony Martin als hardrijder hielp eveneens. Zelden was Kruijswijk vrolijker dan op 7 juli in Brussel, toen Jumbo-Visma op dag twee de tijdrit won. Met vrouw en kinderen stond hij naast het podium, genietend van het moment.

Met Laurens De Plus en George Bennett werd er bovendien voor gezorgd dat hij twee helpers voor in het hooggebergte had. Jumbo-Visma toonde zich het sterkst op de Tourmalet. Een dag later resulteerde dat in enige overmoed, en kwam Kruijswijk alleen te zitten op een klim waarop hij uiteindelijk seconden verloor. Elke dag is anders, bleef Kruijswijk zeggen.

Zonder Chris Froome, Tom Dumoulin of ploeggenoot Primoz Roglic kende Kruijswijk dit jaar andere concurrenten. Dat het uiteindelijk ging tussen hem en Egan Bernal, Julian Alaphilippe en Emanuel Buchmann, toonde ook aan hoe anders de Tour verliep in vergelijking met voorgaande jaren. Alleen Geraint Thomas betwistte vorig jaar met Kruijswijk de topplekken in de Tour. Maar de Welshmen wist ‘in november al’ dat een nieuwe Tourzege moeilijk zou worden: hij had te veel gefeest.

Hij is ook de jongste niet meer, zei Kruijswijk zaterdag nog maar eens. Misschien lukt het hem nooit meer deze prestatie te evenaren of te overtreffen. Als Tom Dumoulin mogelijk de oversteek maakt van Team Sunweb naar Jumbo-Visma, rest voor hem misschien zelfs een plek als luxeknecht. Eerst genieten van dit podium. “Dit is het tastbare wat ik zocht.”