In Tokio wordt het coronaprotocol getest: altijd op de kamer blijven, behalve als je een wedstrijd hebt

“Het was heel fijn om weer het olympisch bad te zien, je te oriënteren en je te realiseren waarom je je sport doet.” Celine van Duijn, dit weekend actief in Tokio, is blij met de manier waarop ze weer kan schoonspringen. Ze doet samen met Inge Jansen mee aan het olympisch kwalificatietoernooi in Tokio, op de plek waar over ruim twee maanden het olympisch schoonspringtoernooi wordt gehouden. Het is tegelijkertijd een testevenement, waarbij de organisatie van de Spelen alle protocollen nog een keer test.

Deze testevenementen vinden altijd plaats voor de Spelen, maar dit keer bieden ze een glimp van hoe de wedstrijden er straks uitzien, met lege tribunes en genoeg afstand tussen de atleten. Dit weekend waren in de zwemhal voor het eerst sinds het begin van de pandemie weer buitenlandse atleten te zien: 225 sporters uit 45 landen. In een toernooi dat gelijk ook een olympisch kwalificatietoernooi was.

Onder de zwemmers dus ook Van Duijn. Ze zegt telefonisch dat het in Japan goed is geregeld. “Het is natuurlijk totaal anders dan vroeger, maar het gaat om onze veiligheid. En veilig is het wel.” Van Duijn en Jansen, die zich zaterdag als synchroonduo niet plaatsen voor de Spelen (maar wel individueel zijn geplaatst), mogen samen op een kamer liggen, maar ze mogen die alleen uit voor hun wedstrijden. Verder is het veel testen, altijd en overal een mondkapje op. “Een frisse neus halen is er niet bij. Maar het is in ons eigen belang dat we het goed doen. We moeten het niet verpesten.”

Japanners zijn heel strikt

Van Duijn is dan ook optimistisch over de Spelen, terwijl veel landen openlijk twijfelen en een deel van de lokale bevolking in Japan geen toernooi wil. “De Japanners zijn heel strikt. Ze hebben een opdracht en voeren die uit. En als wij ons niet aan de regels houden, worden we daar vriendelijk op aangesproken. Dat gaat goed. In de zwembubbel is nog niemand positief getest.”

De komende tijd vinden in Japan nog meer proefevenementen plaats. Wel in aangepaste vorm. Zo is woensdag een testdag voor de marathon, maar de festiviteiten zijn afgelast. Enkele proflopers zijn wel welkom, maar de 2500 deelnemers aan een tien kilometer niet.

Sowieso zijn de testevenementen zonder veel publiek. Seiko Hasimoto is er wel vaak. Ze is de baas van het organisatiecomité en zoekt naar oplossingen om de Spelen zo veilig mogelijk te maken. Helemaal geen publiek is een optie, stelde ze vorige week. Omstandigheden waarin Van Duijn dan al eens heeft gesprongen.

