In Tilburg blijkt hoe diep Heerenveen is weggezakt. ‘Ik liep er voor spek en bonen bij’

Het is dezer dagen een ondankbaar beroep: aanvaller bij Heerenveen. Vraag het Sydney van Hooijdonk, telg uit een beroemd spitsengeslacht, na afloop van het weinig verheffende schouwspel tegen Willem II, waarin de angst om niet te verliezen centraal stond bij de bezoekers.

“Daar ben ik geen spits voor geworden”, verzucht de 22-jarige Brabander, die zijn ongenoegen al tijdens de wedstrijd de vrije loop laat. Als hij in de 73ste minuut naar de kant wordt geroepen, vormt dat de inleiding tot licht gooi- en smijtwerk in de dug-out. “Pure frustratie”, noemt Van Hooijdonk het. “Niet gericht op een bepaald persoon, maar gewoon vanwege het verloop van de wedstrijd. Ik had het gevoel dat ik er voor spek en bonen bijliep.”

Hij was niet de enige. Ook vader Pierre had vanaf de tribune gezien dat er in offensief opzicht nog een wereld te winnen valt bij Heerenveen, maar waarschijnlijk niet meer dit seizoen. De eens zo trots voetballende Friezen zijn in een overlevingsmodus geschoten, waarbij het sprokkelen van punten centraal staat.

In die zin was het ondermaatse optreden geslaagd, want voor het eerst na zeven nederlagen werd er een puntje aan het schamele totaal toegevoegd. Daartoe volstond een belabberde 0-0, die desondanks als een winstpunt werd begroet door interim-trainer Ole Tobiasen, die na zijn aanstelling als vervanger van de ontslagen Johnny Jansen nog steeds wacht op zijn eerste zege. Dat het vertoonde spel pijn aan de ogen doet en Heerenveen-onwaardig is, zal de Deen verder worst zijn. Voor hem telt slechts één doel: Heerenveen in de eredivisie houden.

En dan zul je maar net uit de Serie A de overstap naar de eredivisie hebben gemaakt, zoals de van Bologna gehuurde Sydney van Hooijdonk. Van een competitie waarin brute verdedigers op een schild worden gehesen naar het aanvallerswalhalla, waarin het maken van meer goals dan de tegenpartij centraal staat? Niet dus. Althans niet bij Heerenveen. Van Hooijdonk: “Ik kom amper in het strafschopgebied van de tegenpartij. Ik heb in vier duels, op een penalty na, nog geen enkele echte kans gehad. Ik hoop dat we ons binnenkort een beetje veilig kunnen spelen, want op deze manier is er voor een spits als ik weinig te halen. Ik wil goals maken. Voor mij is dit soort voetbal erg frustrerend.”

Vertrek Veerman was aderlating

Inderdaad is van het fijnbesnaarde voetbal waar Heerenveen ooit om bekendstond, weinig meer over. Het vertrek van artistiek leider Joey Veerman naar PSV was uiteraard een fikse aderlating, maar om dan meteen de opbouw af te schalen naar een lukrake trap naar voren, is ook weer zoiets. Met name in de eerste helft speelden de bezoekers zo erbarmelijk, dat het een wonder was dat de rust ongeschonden werd gehaald – met dank ook aan het onmachtige Willem II, een ploeg zonder killersinstinct. Zie de laatste vier duels, die meer punten (1) dan goals (0) opleverden. Ook in het Koning Willem II-stadion is het intussen alle hens aan dek, synchroon aan het vorige seizoen, toen pas op de allerlaatste speeldag het vege lijf werd gered.

Trainer Fred Grim loofde maar weer eens alle aanvallende intenties en de instelling van de spelers, maar de kille cijfers liegen niet. Na de 2-1-zege op PSV op speeldag zeven werd in de achttien wedstrijden erna nog maar één overwinning genoteerd, waardoor nu wederom degradatie dreigt. In het betaalde voetbal is dit een maar zelden vertoonde meltdown, die doorgaans leidt tot het wegsturen van de trainer. Zaterdag waarde alweer de naam van Zeljko Petrovic rond, maar de Tilburgse clubleiding houdt Grim vooralsnog de hand boven het hoofd – zoals ook de aanzwellende kritiek op Tobiasen nog niet heeft geleid tot harde actie. Dat er iets moet gebeuren bij zowel Willem II als Heerenveen, is echter duidelijk, anders dreigt een roemloze aftocht naar de eerste divisie.

Lees ook:

Willem II glijdt verder af door gebrek aan chemie tussen allemaal bv’tjes

De vrije val van Willem II lijkt niet te stoppen. Wat gaat er mis?