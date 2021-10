In Thialf begint dit weekend de route naar olympisch goud

Wat staat er op het spel dit weekend?

Vergeet de Nederlandse titels die dit weekend te verdienen zijn. De schaatsers richten zich vrijdag en dit weekend bij de NK afstanden vooral op plaatsing voor de wereldbekers. Wie niet bij de beste vijf eindigt, heeft tussen nu en Kerst amper wedstrijden. Niet goed voor de motivatie, niet goed voor de wedstrijdspanning. En mogelijk niet goed voor Peking.

Hoe ziet het seizoen er verder uit?

Heel anders dan afgelopen jaar, toen de hele schaatswereld zich een maand lang verzamelde rond Thialf voor een ‘bubbelseizoen’, trekken de topschaatsers de hele wereld over. De wereldbekerwedstrijden zijn eerst in Polen en Noorwegen en daarna in december in Noord-Amerika, in Salt Lake City en Calgary.

Tussen Kerst en oud en nieuw vindt in Heerenveen het belangrijkste toernooi voor de Spelen plaats: het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Op de bingokaart staan dan weer termen als prestatiematrix, startplekken en ‘potentiële aanwijsschaatsers’. Wie weet volgt na afloop een oordeel van de geschillencommissie. Vanaf 4 februari beginnen dan de belangrijkste twee weken van de afgelopen vier jaar: de Spelen, in een hopelijk coronavrije schaatshal in Peking.

Wat zijn de kansen op goud in Peking?

In Peking mag Nederland maximaal negen mannen en negen vrouwen afvaardigen. Dat is per sekse één minder dan vier jaar geleden. Hoeveel plekken worden verdiend, hangt af van de ranglijst van het wereldbekerseizoen én de gereden tijden. De laatste twee wereldbekers worden geschaatst op de snelle banen van Salt Lake City en Calgary. Maar daar gaan sommige Nederlandse ploegen mogelijk niet heen: het OKT is kort daarna, en met jetlag schaatsen helpt dan niet. Maar wanneer er geen resultaten worden behaald, kan dat gevolgen hebben voor de olympische quota.

Halen Kramer en Wüst de Spelen?

In het laatste jaar van Sven Kramer en Ireen Wüst (dit keer echt) is het wederom afwachten. Vooral voor Kramer, bij wie de rug een heikel punt blijft. Hij is geopereerd, en zo aan het begin van het seizoen zegt hij er minder last van te hebben. Toch is hij er zich terdege van bewust dat zijn jaar al in december over kan zijn. “Het wordt wel alle hens aan dek.”

Wüst heeft in haar voorbereiding geen problemen gekend. Zij won in Inzell twee weken geleden de eerste oefenwedstrijd over 1500 meter. Wüst in een olympisch jaar? Altijd goed.

Wie zijn de grote concurrenten?

Het wordt dit jaar een weerzien met de Japanse schaatsers, die vorig seizoen vanwege corona lieten schieten. Miho Takagi, Nao Kodaira: ze zijn de grote vraagtekens. Op de lange afstanden is het vooral uitkijken naar Nils van der Poel, de excentrieke Zweed die op de 10 kilometer een wereldrecord reed. Hoe is hij te verslaan? “In ieder geval niet door hem na te doen”, zei coach Jac Orie vorige maand.

Is het schaatsen financieel gezond, zo in het olympisch jaar?

Vrijwel alle sponsorcontracten zijn ofwel verlengd, dan wel uitgebreid. Reggeborgh (Nuis, Wüst, Kok), IKO (Visser, Ter Mors) gaan door tot 2026. Jumbo-Visma is voor onbepaalde tijd verbonden aan de ploeg, en ook Koen Verweij en Jutta Leerdam hebben een stabiele basis nu naast Worldstream ook Corendon op het pak staat.

Er is wel een ander pijnpunt: Thialf. Het ijsstadion hangt bijna van ducttape aan elkaar, zo klinkt het. Er is geld van de overheid nodig, en topschaatsers als Kramer, Wüst en Sjinkie Knegt vroegen afgelopen week in een brief om twintig miljoen euro om Thialf ‘structureel’ te helpen. Begin december wordt er in Den Haag over gesproken.

